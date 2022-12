La actriz ha hecho un parón laboral Hande Erçel ('Love is in the air') y su hermana, más unidas que nunca en un momento delicado para familia La vida les ha vuelto a dar un duro golpe por la enfermedad de la pequeña Mavi, su sobrina de casi tres años

A Hande Erçel la conocimos por su personaje de Eda en Love is in the air, un papel que le dio el reconocimiento a nivel mundial. Pese a la fama, la actriz siempre se ha mostrado como una mujer sencilla que disfruta de pasando tiempo con su familia. Desde que falleció su madre, en enero de 2019, Hande y su hermana Gamze son inseparables.

Ahora la vida les ha vuelto a dar un duro golpe con la enfermedad de la pequeña Mavi, la sobrina de casi tres años de la intérprete de Hayat: amor sin palabras, que está recibiendo tratamiento para su afección, una dolencia a la que, siguiendo con la discreción de la familia, no han puesto nombre. Este hecho ha unido aún más a las dos hermanas, Hande ha dejado aparcada su faceta profesional para estar con los suyos en estos momentos tan complicados, un gesto que Gamze ha querido agradecerle en el día de su cumpleaños.

Este jueves, Hande Erçel soplaba 29 velas. En un día tan especial su hermana ha querido felicitarla públicamente con un mensaje en el que ha escrito: "Feliz cumpleaños a la mejor hermana del mundo", unas palabras que recogen todo lo que la intérprete significa para su hermana mayor y lo agradecida que se siente con ella por estar siempre a su lado apoyándola, sobre todo ahora, que está atravesando por este momento tan delicado con la salud de su hija. La influencer ha ilustrado el texto con varias imágenes inéditas de ambas juntas y en compañía de la pequeña Mavi, en ellas se evidencia el cariño y la complicidad que tienen las tres.

Desde que nació la pequeña, el vínculo entre las hermanas creció y el que se ha creado entre tía y sobrina es muy especial, sienten auténtica pasión la una por la otra y además guardan un increíble parecido físico. "Al principio, no las comparaba. Normalmente me niego, pero ahora sí", revelaba Gamze a los medios turcos durante una entrega de premios. De hecho, Hande ha querido garantizar el futuro de Mavi abriendo una cuenta a nombre de la pequeña con 500.00 liras turcas, alrededor de 25.700 euros, suma que se irá incrementando con aportaciones mensuales.

Esta fuerte unión es la que ha hecho que la actriz no se lo piense dos veces y haya hecho un parón laboral para apoyar a su hermana y estar con los suyos durante el tratamiento de la niña ya que, como ha indicado muchas veces la protagonista de Halka, para ella lo primero es su familia. "Todo va bien y tenemos esperanzas en que pueda ir aún mejor. Muchas gracias”, así respondía Hande a los medios turcos que mostraban su interés por el estado de salud de la pequeña.

Hasta ahora, y tras el boom provocado por Love is in the air, eran pocos los momentos en los que la agenda de Hande les dejaba disfrutar de tiempo a la una con la otra. Eso sí, las vacaciones son sagradas para ellas y algo que tienen marcado en rojo en su calendario para pasarlas en familia. Todos los años, las hermanas Erçel reservan unos días para estar juntas, este verano no ha sido diferente y en agosto disfrutaron de una divertida estancia en la playa con paseos por alta mar.

Tanto Hande como Gamze triunfan profesionalmente y ese éxito ha supuesto un giro radical en sus vidas. "La fama de Hande conlleva algunas dificultades", ha revelado la hermana mayor de la actriz de moda en Turquía, que lamenta que la apretada agenda de su hermana no les permita verse todo lo que quisieran y que su popularidad no les deje hacer algunas cosas.

"No podemos pasar tiempo con Hande como nos gustaría y no podemos tomar café donde queramos", contaba la influencer en una reciente entrevista con la versión turca de la revista Marie Claire, refiriéndose a que siempre tienen puestas las miradas sobre ellas. Pero, pese a todo y ante todo, siempre están la una junto a la otra apoyándose en lo bueno y en lo malo.