Cuando el amor supera la ficción: las parejas en la vida real de 'Secretos de familia'

Desde su llegada a nuestras pantallas Secretos de familia se ha convertido en unos de los grandes éxitos de la temporada. El misterio, la intriga y los constantes giros de guion han hecho que la audiciencia no se quiera perder un detalle de la serie y que, además, quiera saberlo todo sobre los actores que participan en ella. Por la química que desprenden Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz en pentalla muchos se han preguntado si en realidad son novios... ¿Quieres saber con quién comparten su vida y quién les ha robado el corazón fuera de pantalla a ellos y al resto del elenco? Te desvelamos todos los detalles sobre las parejas de los intérpretes de la ficción turca revelación.

Pinar Deniz, de 28 años, da vida a la valiente abogada Ceylin, quien moverá cielo y tierra para averiguar quien es el asesino de su hermana pequeña y hacerle pagar por el crimen. En el trascurso de su búsqueda comenzará a enamorarse de Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu ). La complicidad entre ambos actores en pantalla es tan grande que son muchos los que han llegado a pensar que eran pareja en la vida real, pero lamentamos decir que no es así ya que el corazón de ambos tiene otros dueños.

En lo que respecta a la vida sentimental de Pinar, en los últimos meses la protagonista de Love 101 ha estado en el foco mediático por su nuevo novio, Kaan Yildirim. El intérprete de Bandits, de 36 años, mantuvo una corta relación con Hande Erçel tras la ruptura de esta con Kerem Bürsin. Una historia que, al parecer, no acabó bien ya que, según apuntan los medios turcos, el actor la habría dejado por Pinar. La nueva pareja hacía oficial su noviazgo en septiembre con varias apariciones de la mano en actos públicos y compartiendo fotos juntos en sus perfiles donde se declaraban su amor a los cuatro vientos.

Anteriormente, Pinar mantuvo una relación de siete meses con el actor Yiğit Kirazcı, a quien conoció durante el rodaje de la serie Condena de amor, durante el verano de 2021.

Kaan Urgancıoğlu es Ilgaz Kaya, un respetado fiscal conocido por su honestidad, justicia y porque sigue las reglas hasta el final aunque en España ya era sobradamente conocido por su meterse en la piel del cruel y despiadado Emir Kozcuoğlu en Kara Sevda. El actor, de 41 años, está considerado actualmente como uno de los actores más reconocidos y mejor pagados de su país y como uno de los más destacados dentro del mundo de las telenovelas. Si en lo laboral las cosas le marchan viento en popa, en lo personal también. Sentimentalmente ha reconocido en diferentes entrevistas que siempre ha triunfado en el amor ya que, según afirma, no tiene un término medio en una relación: o lo aman o no le hacen ni caso.

Son varias las parejas con las que se le ha relacionado. La Miss Mundo 2003, Azra Akin, fue una de sus primeras novias conocidas. Después salió con Berrak Tüzünataç y con Derin Mermerci, dos reconocidas actrices turcas. Más tarde, mantuvo un noviazgo de siete años con la interprete, modelo e influencer Zeynep Oymak, que formó parte del elenco de Te alquilo mi amor, con quien comenzó su relación en 2015. Los rumores apuntaban a que fue una cuestión de celos que la modelo tuvo hacia Pinar Deniz, su compañera en la ficción. Actualmente, su corazón está ocupado por la actriz Burcu Denizer, un romance que se conoció el pasado verano cuando fueron fotografiados juntos por primera vez.

Inci es la hermana pequeña de la Ceylin. Es una joven que esconde muchos secretos y lleva una doble vida. Un día su cuerpo sin vida aparece en un contenedor. Un hecho del que parten todas las tramas de la serie. Este personaje está interpretado por Ece Yüksel, de 25 años y aunque la vida amorosa de su personaje es bastante agitada, la real es mucho más estable. La joven es es una mujer casada. El pasado mes de agosto la intérprete daba el 'sí, quiero' a Osman, su novio de toda la vida, con el que se había comprometido el 4 de junio tras siete años de relación.

Aunque solo ha revelado el nombre de su amado, para mantener su privacidad, Ece sí quiso compartir con sus seguidores algunas imágenes de ese momento tan especial. Junto a las fotografías escribía: "Nos casamos. Celebraremos este día con todos nuestros seres queridos en nuestra boda el próximo año”, anunciando así que tendrá un segundo enlace próximamente.

Hüseyin Avni Danyal, da vida a Metin, el padre de Ilgaz, un comisario de policía demasiado estricto y correcto, tanto en su vida proifesional como en la familiar. El veterano actor, que lleva más de 40 años de carrera artística a sus espaldas, su ámbito personal bien podría dar pie a una telenovela porque ha sido de lo más agitada. En 2011, el intérprete de Cesur Yürek pasaba por el altar por sexta vez, lo hacía con la empiresaria Özgen Kılıçarslan, esta vez sí parece que para toda la vida. Fruto de su amor, nacía su hija Deniz, llenando de felicidad a la pareja. El artista ya tenía una hija, Elif, de un matrimonio anterior, que se lleva a las mil maravillas con su hermana y con la esposa de su padre.

Uno de los personajes que más han llamado la atención es Çinar, el problematíco hermano menor de Ilgaz que es acusado como el principal sospechoso de la muerte de Inci. Un personaje al que da vida Arda Amarat, de 23 años, un actor que al que hemos podido ver también en El Sultán, precisamente esta fue la serie con la que comenzó a actuar cuando tenía tan solo 12 años. El joven intérprete es muy celoso de su vida privada, los medios turcos dicen que tiene el corazón ocupado con Yagmur Yildiz, por alguna imagen que han compartido juntos, pero los protagonistas no se han pronunciado ya que tratan de mantener su intimidad al margen de su popularidad y su trabajo.

Uğur Aslan, se mete en la piel de Eren, un policía que trabaja en el departamento de asesinatos y que es el mejor amigo de Ilgaz. A este actor, de 50 años, lo conocimos gracias a la exitosa Kara sedva, donde también compartía serie con Kaan Urgancıoğlu, siendo la mano derecha de Kemal, papel interpretado por Burak Özçivit. El intéprete, que tambien es un conocido músico en Turquía, está felizmente casado con Sema Ergenekon, una de las guionistas de Secretos de familia. Durante estas dos décadas, la pareja ha tenido que hacer frente a un cáncer de mama de Sema, un hecho que les unió aún más. El amor pudo superar todos los obstáculos y hoy están más enamorados que nunca.

Las azarosas vidas sentimentales de algunos actores superan con creces a las de los personajes de ficción. Este sería el caso de Uğur Polat, quien da vida al Yekta, un abogado sin escrúpulos y capaz de todo por salirse con la suya. Las historias sentimentales del intérprete de Bandits, de 61 años, siempre han levantado polémica en su país.En 2007, estando casado comenzó una relación con la bella actriz turca Selma Ergeç, a la que conoció durante el rodaje de la película Sis ve gece (Niebla y noche), por lo que decidió divorciarse de su esposa.

Su historia con su compañera de rodaje no salió bien y dos años después pusieron fin a su romance. Seguían enamorados y trataron de darle una segunda oportunidad a su amor, pero en 2011 pusieron el punto final. Aunque se le ha relacionado con otras compañeras del medio, a día de hoy, Uğur está soltero.

Mehmet Yilmaz Ak, es el actor de 36 años que se mete en la piel del despiadado fiscal Pars, un hombre odia a Ilgaz por haber roto con su hermana pequeña tras haberse prometido con ella. En su vida real, su parcela sentimental ha dado mucho de que hablar en Turquía. En octubre de 2021 comenzaba una relación con la bella Nazli Çetin, 14 años más joven que él, a la que conocemos en España por dar vida a Leyla en Hermanos, además es conocida por haber sido una de las damas de honor de Miss Turquía en 2019. Pese a la multitud de ataques y críticas que recibían por su diferencia de edad, la pareja luchó por su amor, aunque no han tenido un final feliz ya que, el pasado mes de febrero, rompían su noviazgo.

El personaje de la jueza Neva, exprometida de Ilgaz, está intepretado por Başak Gümülcinelioğlu, de 30 años. Aunque en la ficción la actriz sufre porque su amor ya no es correspondido, en la vida real no puede estar más feliz en ese aspecto. En nuestro país la conocimso como Deniz en Erkenci kus y, poco después, en el papel que le ha dado la fama a nivel internacional: Piril en Love is in the air, fue precisamente durante el rodaje de esta serie cuando cupido disparó sus flechas e hizo que se enamorara de Çağrı Çıtanak, Ferit en la popular serie.

Tras dos años juntos, el pasado mes de octubre la pareja se daban el 'sí, quiero' en una preciosa ceremonia celebrada en Spicy Orman Evi, el parque de actividades y aventuras al aire libre más grande de Turquía. Muchos de sus compañeros de Love is in the air estuvieron acompañando a la pareja en un día tan especial como Alican Aytekin (Seyfi), Neslihan Yeldan (Aydan), Elçin Afacan (Melo), Sitare Akbaş (Fifi) o Sarp Bozkurt (Erdem) y tampoco faltaron los de Yargi como Uğur Aslan y Sema Ergenekon, entre otros muchos invitados.