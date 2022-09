Todo lo que sabemos sobre 'Secretos de familia', la nueva serie turca que aterriza en España

El desembarco de las series turcas no deja de llegar a nuestros país, las televisoines se han dado cuenta de que es uno de las mejores apuestas para sumar espectadores y no dejan de apostar por ellas. Tras el éxito cosechado con series como Mujer, Infiel o Hermanos, Antena 3 quiere mantener ese liderazgo y ya está anunciando la serie que podría ser el bombazo de la temporada y que se ha convertido en auténtico fenómeno de audiencia en su país de origen llegando a congregar a más de once millones de espectadores pegados frente a la pequela pantalla para no perderse ni un segundo ni un detalle. Secretos de familia, Yargi es su idioma original, que es la telenovela a la que nos estamos refiriendo, es un thriller protagonizado por Kaan Urgancıoğlu, conocido por ser el maquiavélico Emir Kozcuoğlu de Kara Sevda, y Pinar Deniz, la descubrimos en Love 101, donde trabajó también con Kaan, con contantes e inesperados giros que mantendrán al espectador en vilo.

Secretos de familia es una serie que rompe con los clichés establecidos hasta ahora con el resto de producciones que llegan desde Turquía ya que su trama no se centra en dramas familiares ni tampoco es una comedia romántica. Esta ficción narra la historia de un respetado fiscal (Kaan Urgancıoğlu), que aprendió y adoptó todos principios como la honestidad, el honor y el respeto de su padre policía y una abogada imprudente (Pinar Deniz), que no conoce los límites cuando se trata de respetar las reglas. Ambos tienen unas formas muy diferentes de trabajar y de entender la justicia. El destino hará que sus caminos se crucen para tratar de resolver un misterioso asesinato que les cambiará la vida para siempre.

Pero que los amantes de las series turcas no se alarmen que, pese a que el argumento es un tanto diferente al del resto de ficciones, también hay cabida para el amor y el romance, un ingrediente imprescindible para enganchar al espectador, eso únido a los radicales giros que va dando la historia, ha sido lo que ha llevado al éxito a esta producción en Turquía, donde está a punto de estrenar su segunda temporada.

¿Qué misterios nos esperan en Secretos de familia?

Esta exitosa producción narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal, hijo de comisario de policía del que ha heredado grandes valores y principios. Este comienza a investigar el misterioso asesinato de una joven. Sin embargo, cual será su sorpresa cuando Metin, su hermano menor, se vea involucrado en el caso al ser uno de los sospechosos del crimen. En la otra parte de la historia está Ceylin Erguvan, una joven abogada que vive con su madre y su hermana.

La letrada ha decido llevar el caso de Metin y defenderlo de los cargos que se han presentado en su contra. Mientras esto sucede, se produce un nuevo asesinato, esto hará que se tambaleen los sentimientos de Ilgaz que serán golpeados de lleno. Dicho crimen cambiará la vida de todos. Ilgaz y Ceylin tienen metodologías muy distintas a la hora de proceder, esto generará un gran conflicto entre ellos, pero tendrán que unir sus fuerzas y aprender a trabajar juntos para resolver el misterio, encontrar al asesino y llevarlo ante la justicia.