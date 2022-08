Burak Özçivit ('Kara Sevda') presume de su 'león' tras confirmar que será padre por segunda vez

Burak Özçivit es uno de los actores más queridos de Turquía y con su interpretación del inolvidable Kemal Soydere en Kara Sedva, un héroe moderno capaz de dar su vida por amor, también consiguió robar el corazón de la audiencia española. En la actualidad encarna el papel de Osman Bey en la serie de época Kuruluș Osman, una de las ficciones más exitosas de la historia de la televisión otomana, aunque estos días está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Bodrum junto a su mujer, la también actriz Fahriye Evcen, y su hijo Karan de 3 años.

El actor intenta pasar el mayor tiempo posible con los suyos y, aunque es muy celoso de su intimidad, ha querido compartir una tierna imagen junto a su pequeño en alta mar con la que ha acabado de derretir y de conquistar a sus casi 22 millones de seguidores.

El intérprete de El Sultán, de 37 años, es un amante de la navegación y ha salido a bordo de su barco a surcar los mares en buena compañía: la de su hijo Karan. Muy conjuntados, Burak con un polo de color amarillo y el pequeño con una camiseta que combina el mismo tono con el azul. Podemos observar a padre e hijo sentados mirando al frente y podríamos decir aquello de que de tal palo tal astilla, puesto que los dos han sido retratados con el mismo gesto y pose.

Ambos parecen contemplar con interés el idílico paisaje que les ofrece la localidad costera, mientras disfrutan de una bonita jornada recorriendo las cristalinas aguas del mar Egeo. Junto a la preciosa instantánea, en la que presume de su pequeño gran acompañante, el intérprete de Can Feda -película donde compartió protagonismo con Kerem Bürsin- ha escrito además: "Caminando hacia el horizonte junto a mi león", refiriéndose al niño con ese cariñoso apelativo.

El protagonista de Kara Sevda es un hombre muy familiar y no ha sido esta la única imagen junto a Karan que ha compartido en sus días de vacaciones. Como cualquier padre e hijo, fueron a tomar un helado y el resultado se puede apreciar en la divertida fotografía que subió el actor en la que aparecen Burak y su hijo muy sonrientes. El niño, que tiene la nariz y la boquita completamente llenas de chocolate, mira a cámara con mirada pícara. El intérprete escribió sobre la simpática instantánea: "Amantes del helado", desvelando el plan que habían disfrutado y el origen de las manchas en la carita del pequeño.

Burak está atravesando un dulce momento profesional y mucho más en lo personal ya que va a convertirse en padre por segunda vez. Fahriye está embarazada de casi 5 meses, según desveló el medio turco Gazete Magazine, y la pareja está muy ilusionada ante la llegada de su nuevo bebé. A final de año, Karan se convertirá en hermano mayor y tendrá un nuevo compañero de juegos.

"Nos acabamos de enterar de la noticia, ¿si es niño o niña? No nos importa, basta con tener un hijo sano. Ya estoy acostumbrado a las noches de insomnio", ha declarado el actor, según apunta el diario Milliyet, mostrando su felicidad y dejando claro que no tienen preferencia para el sexo del nuevo miembro de la familia. La actriz, de 36 años, presume de embarazo y la hemos visto posar muy feliz en la cubierta de su barco luciendo con orgullo su incipiente barriguita.

Pero no todo son noticias agradables para la familia Özçivit. A principios de agosto, tanto Fahriye como Karan dieron positivo en covid-19. Por suerte, ambos superaron el virus sin complicaciones. Cuando parecía que todo volvía a la calma para ellos, comenzaron a sonar rumores sobre una posible crisis entre la pareja, que habría sido el resultado de una fuerte discusión entre la intérprete de Alparslan: Büyük Selçuklu, con su esposo y su suegra.

Los actores decidieron tomarse estas informaciones con humor y, para acabar con todas las habladurías, Burak quiso compartir una imagen del matrimonio en actitud cariñosa y cómplice con un contundente mensaje: "Dejadnos en paz. Amor para todos". Dejaba así constancia de que siguen tan enamorados como el primer día y que su relación continúa viento en popa.

La historia de amor entre Burak Özçivit y Fahriye Evcen

La pareja se conoció en 2013, se enamoraron y desde entonces ya no se han separado. Sucedió en el rodaje de la novela Çalıkuşu, un drama romántico que ambos protagonizaban. Los rumores de un posible idilio entre ellos no tardaron en surgir y en septiembre de ese mismo año decidieron confirmar su romance, el cual mantuvieron en la más estricta intimidad. Eso sí, no dudaron en compartir su felicidad con sus seguidores cuando decidieron dar un paso más en su historia de amor.

Burak y Fahriye se dieron el 'sí, quiero' en julio de 2017, después de más de tres años de noviazgo. Una boda de cuento de hadas que se celebró por todo lo alto en la Mansión Sait Halim Paşa en Estambul. Fruto de ese amor en 2019 nació Karan, quien el pasado 14 de abril cumplió tres años. Muy pronto ampliarán la familia con la llegada de un nuevo miembro que colmará de felicidad a la pareja y a su hermanito.