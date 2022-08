El galán turco por excelencia Vuelve Can Yaman con 'Viola come il mare', su nueva serie de amor y misterio Se trata del primer trabajo del actor en una lengua extranjera, en este caso la italiana

Can Yaman fue uno de los primeros galanes turcos en llegar nuestro país de la mano de Erkenci Kus y desatar una auténtica locura. Un fenómeno que se ha ido extiendo a cada uno de los países a los que ha llegado el trabajo de este actor otomano. Ahora le ha llegado el turno a Italia, que también ha caído rendida a sus pies. Allí, no solo ha revolucionado a todos sus fans con sus actuaciones en pantalla, sino también con su presencia puesto que ha se ha mudado a Roma, cuidad en la que reside desde el 8 de enero de 2021 y donde ha acometido sus primeros proyectos fuera de Turquía.

La serie que ha mantenido al protagonista de El hombre equivocado lejos de su tierra natal y que se podrá ver próximamente en pantalla es Viola come il mare. Un trabajo que ha supuesto un gran reto para el actor ya que ha sido la primera vez que actuaba en un idioma que no es el suyo: el italiano, lengua que domina puesto que estudió en el Liceo italiano de Estambul.

En Viola come il mare descubriremos una nueva faceta interpretativa del actor en un registro muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Eso sí, el protagonista de Matrimonio por sorpresa se embarca en esta ficción con tintes de intriga y thriller, pero sin dejar de lado la trama romántica que le ha caracterizado en anteriores papeles. El 27 de septiembre del pasado año comenzaban las grabaciones de esta ficción y, desde ese momento, es mucha la expectación y las ganas de ver a Can de nuevo en acción en la pequeña pantalla.

Por suerte para sus fans italianos esta espera está a punto de terminar ya que, tras varios cambios de programación, ya hay fecha de estreno y será definitivamente el viernes 30 de septiembre cuando puedan volver a disfrutar de su actor favorito a través del Canale 5. Sin embargo, su legión de seguidores españoles tendrá que esperar un poco más y confiar en que esta serie llegue pronto a nuestro país o aprender italiano mientras ven la producción online, donde también estará disponible.

La nueva ficción que protagonizan Can Yaman, de 32 años, y Francesca Chillemi, de 37 años, narra la historia del inspector Francesco Demir y la periodista Viola Vitale. Los personajes principales cruzarán sus vidas en un difícil e impresionante caso de homicidio que ambos quieren resolver y sacar a la luz.

Durante el rodaje, y como ya es habitual siempre que está en el elenco Can Yaman, surgieron rumores que apuntaban a que la química entre los dos los actores había traspadado la pantalla y que habían comenzado una relación fuera del set de grabación. Ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto, pero todo parece indicar a que su unión es únicamente de carácter profesional y que son solo amigos.

¿Con qué nos va a sorprender Viola come il mare?

Viola Vitale (Francesaca Chillemi) es una bella y atractiva mujer que vive en París y que siempre ha trabajado en el sector de comunicación de moda. Un día decide darle un cambio a su vida y, armada de optimismo y confianza, se muda a Palermo para buscar a su padre al que nunca ha conocido. En la localidad italiana, la joven comienza a trabajar para una redacción web como periodista policiaca y a colaborar con el inspector Francesco Demir (Can Yaman), un hombre fascinante y seductor, con un gran talento para la investigación pero con falta de confianza en el ser humano... Exactamente lo contrario de Viola. Un joven es intuitivo en el trabajo, pero también impulsivo y reacio a aceptar las reglas.

Ambos trabajarán codo con codo en un caso de asesinato. Al principio, con mucha dificultad y en lados opuestos, pero con el tiempo aprenderán a colaborar el uno con el otro. Francesco investiga como policía y ella como periodista para tener la información directa y contrastada de las pistas que hay detrás del hecho que ha conmocionado a Palermo. Viola cuenta con un don muy particular: la sinestesia. Una condición que puede darse en un individuo que atribuye una sensación a un sentido que no le corresponde y es capaz de oír colores, ver sonidos o apreciar texturas cuando saborea algo.

En su caso en particular, Viola asocia los colores a las emociones. Cuando ve a una persona, esta le transmite la percepción de un color, lo que le permite leer las emociones más profundas como el miedo, la alegría, el dolor... La bella reportera aprenderá a usar esta particularidad como una herramienta para comprender mejor el alma de las personas que tiene delante. Sin embargo, tras la sinestesia hay también un secreto mayor que tiene que ver con el verdadero motivo de su regreso a la ciudad italiana.

Los proyectos de Can Yaman en Italia

El famoso actor turco desembarcó en Italia en enero de 2021 para grabar la versión moderna de Sandokan, un proyecto para el que el intérprete de İnadına Aşk se sometió a un durísimo entrenamiento para estar todavía más en forma, aunque la producción se encuentra en stand by y aún no ha comenzado el rodaje. Pero no es el único proyecto que ha desarrollado en el país andino. También ha sido imagen para una conocida marca de pasta para la que ha grabado varios anuncios para la televisión.

En su estancia en territorio italiano el intérprete no se ha circunscrito solo a sus dotes para la actuación y como modelo, sino que también ha explorado nuevas facetas profesionales como la literatura y, junto a Floriana Rullo, el pasado 30 de noviembre lanzaba un libro autobiográfico: Can Yaman. Un sueño para siempre, cuyo título original es Sembra strano anche a me, donde ha narrado detalles íntimos de su vida. En julio de 2021 sorprendía estrenándose como perfumista lanzando su propia fragancia, Mania, una colonia con notas de fresa, chocolate y whisky que puede ser usada tanto por hombres como por mujeres y de la que una parte de los beneficios obtenidos por su venta se destinan a fines benéficos.

El protagonista de Dolunay: luna llena, además de encarar diferentes proyectos profesionales, también está dejando huella en Italia por su labor solidaria. En junio de 2021 creó la fundación Can Yaman for Children ets, una asociación que tiene como objetivo recaudar fondos para acompañar a niños y adolescentes en ámbito sociosanitario, promoviendo actividades de interés social relacionadas con la pediatría y la edad evolutiva.

Con este proyecto, cuyo objetivo fundamental es que los niños hospitalizados vuelvan a jugar, reconocía haber cumplido un sueño. El intérprete tiene un lema: 'El amor, genera amor', algo que siempre trata de llevar a la práctica y esta es una buena muestra de ello.

Can Yaman se ha integrado a la perfección a la vida en Italia, estando presente en los grandes eventos que tienen cita en el país. Pudimos verlo en junio en MIlán en una de las pasarelas más importantes del mundo sentado en el front row de Dolce y Gabanna junto a Michele Morrone, protagonista de la trilogía 365 días.

Ese mismo mes asistió también al Festival de Cine de Cerdeña, pero su agenda no para. La primera semana de septiembre será uno de los invitados del famoso Festival de Cine Internacional de Venecia, un acontecimiento en el que ya estuvo presente el pasado año. Allí se codeó con algunos de los grandes nombres del celuloide como Antonio Banderas. Junto al actor malagueño y su novia, Nicole Kimpel, pudimos verle en los Filming Italy Best Movie Award, un acto paralelo al Festival de Venecia, donde recibió el premio como personalidad televisa del año.

En septiembre se mudará de Italia a Budapest para sumergirse en un nuevo proyecto, el primero que va a realizar para Disney+ Turquía. Una nueva serie donde dará vida al personaje de Yenicer Hasan Balaban, apodado 'El turco', un heroico soldado otomano que se convirtió en leyenda en Italia por la cantidad de personas a las que salvó. Y parece ser que este será un trabajo de largo recorrido para el intérprete ya que la plataforma digital se está planteando crear un universo en torno a Hasan Balaban. De hecho, podría haber un spin off en marcha.