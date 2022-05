Hande Erçel, de 'Love is in the air', confirma su relación con Kaan Yildirim tras romper con Kerem Bürsin La pareja ha estado de vacaciones en Londres pasando unos días alejados de los rumores y del foco mediático

Han sido semanas de rumores que, por fin, se han convertido en realidad: Hande Erçel, protagonista de Love is in the air, está enamorada de nuevo. Un mes después que se relacionara a la intérprete de Hayat: amor son palabras con Kaan Yıldırım tras ser captados por unos paparazzi saliendo juntos de un local de copas el barrio de Emirgan, en Estambul, la modelo ha reconocido su historia de amor con el actor, a quien conoció en 2019 cuando ambos coincidieron en el rodaje de Halka y con el que se habría vuelto a reencontrar ahora. La confirmación del romance se ha producido tras el regreso de la pareja de Londres, donde han disfrutado de una tranquila y romántica escapada alejados de los rumores y del foco mediático. Y es que, después de que se publicaran sus primeras imágenes juntos, muchos han buscado la instantánea que probara su relación. Un amor del que, por primera vez, ha hablado la actriz, ha admitido estar atravesando un buen momento personal. "Estoy muy bien. Todo está bien", ha comentado a los periodistas turcos cuando le preguntaban por su relación.

Fue a finales de marzo cuando saltaron los rumores en la prensa turca de que Hande podría volver a estar ilusionada después de haber roto con Kerem Bürsin, una historia que nació en el set de grabación y que hizo que medio mundo suspirara por su romance, dentro y fuera de la pantalla, y se convirtieron en la pareja del momento, en una relación que no ha llegado al año juntos. Cuando saltaron las informaciones sobre un nuevo noviazgo de la bella actriz, ella se limitó a decir: "No hablemos de esto ahora. Charlaremos en un mejor momento", dijo a los reporteros turcos que le esparaban a la vuelta de un viaje a Milán junto a su hermana Gamze.

Hande y Kaan estuvieron de viaje en Londres, ambos evitaron compartir imágenes juntos pero a los fans, que no se les pasa ni una, no se les escapó que los dos subían imágenes desde los mismos lugares, lo que evidenciaba que estaban juntos, y algún turista también consiguió robarles alguna imagen furtiva. La pareja disfrutó de su estancia en la capital británica. Además de recorrer la ciudad y de encontrarse con algunos amigos del actor, Hande ha podido disfrutar de Frozen, el musical que se representa en el Teatro Real Drury Lane, el más antiguo de los escenarios ingleses.

Hande Erçel, -a quien pronto veremos en Tierra amarga

Finalmente, la que se metiera en la piel de Eda Yildiz en la aclamada serie turca que le dio la fama mundial, ha confirmado lo que ya era un secreto a voces y, aunque no ha querido dar detalles sobre su incipiente relación, sí que ha hablado sobre su primera escapada juntos: "Me tomé unas pequeñas vacaciones en estos días. Fue muy agradable", ha dicho la actriz , que entraba rápidamente en su vehículo para esquivar el resto de preguntas de la prensa otomana. La intérprete atraviesa también un gran momento profesional y tiene previsto estrenar, entre septiembre y octubre, en Turquía e Irán, la primera película de su carrera, Mest-i Aşk, donde trabaja con İbrahim Çelikkol, al que muy pronto veremos en Tierra Amarga.

Pero no sería Hande Erçel la única que habría vuelto a ocupar su corazón. En las últimas semanas se ha hablado mucho de que su ex, Kerem Bürsin, podría haber comenzado una relación sentimental con la actriz peruana, Stehapnie Cayo, que acaba de poner fin a su historia de amor con Maxi Iglesias. Un romance que podría haber comenzado el pasado mes de marzo cuando el actor turco estuvo en el Festival de Málaga, ciudad a la que volvió en Semana Santa para disfrutar de la tradición española junto a un gran anfitrión, Antonio Banderas.

Los medios turcos también se han hecho eco de esta posible relación y, aunque no hay confirmación oficial por ninguna de las dos partes, la protagonista de Hasta que nos volvamos a encontrar sí ha reconocido que el galán de las telenovelas "es un gran tipo" pero que aún no se conocen lo suficiente. "Todavía no lo conozco mucho. Entonces, digamos que todavía no lo he conocido muy bien", decía hace unas semanas. Días más tarde, durante la Bridal Fashion Week de Barcelona, que se celebró el 22 de abril, volvió a ser preguntada al respecto. "Yo siempre sonrío y mis ojos siempre brillan porque estoy contenta. Una mujer tiene que estar contenta por dentro. Prefiero no hablar de eso por ahora" dijo la intérprete, que prefiere mantenerse prudente al respecto pero que sí dejó claro que tiene el corazón abierto al amor.

