¿Han puesto fin a su historia de amor los protagonistas de 'Love is in the air', Hande Erçel y Kerem Bürsin?

Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en una de las parejas más admiradas y queridas del momento. Vimos como su amor crecía en la pantalla a la vez que el de sus personajes en Love is in the air, mientras millones de personas en todo el mundo se enamoraron de su historia… una relación que, según apuntan los medios turcos, podría haber llegado a su fin. Su amor parecía de película e indestructible pero parece que no ha tenido un final feliz. Han sido muchos los rumores que llevan acompañando a la pareja desde hace algún tiempo y ahora, según afirman desde el país otomano su ruptura sería una realidad y se habría producido por diferentes motivos entre los que se mezclarían lo profesional y lo personal.

La decisión definitiva la habría tomado Hande, ya que Kerem estaba dispuesto a darle otra oportunidad a su noviazgo, y habría tenido lugar durante la última semana del mes de enero, cuando la actriz informó a su círculo más cercano del fin de la relación quien afirmó que "ya no hay vuelta atrás. Todo terminó", informan desde el diario Takvim. Lo que desató los rumores fue el viaje que la protagonista de Hayat, amor sin palabras hizo a Sapanca junto a su hermana Gamze para celebrar el cumpleaños de ésta. Una fiesta en la que no estuvo presente su chico y, aunque dejó un comentario en una de las instantáneas que compartieron del evento bromeando con el hecho de que siempre le dejan fuera, los medios lo ven como el principio del fin.

Demet Özdemir sería la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el motivo por el que la pareja habría tenido una de sus crisis más fuertes en las últimas semanas, según indican algunos medios turcos, como Hürriyet. El origen de este desencuentro fue que el protagonista de Muhteşem İkili y la actriz de Erkenci Kus iban a protagonizar un proyecto en común, la primera serie para Disney+ hecha en Turquía, algo que habría molestado a la bella Hande. Todo esto ocurría coincidiendo con la explosión de celos profesionales entre la protagonista de Pájaro soñador y la de Love is in the air. Al parecer, la primera estaría molesta porque su agencia de representación, la misma que la de Hande Erçel, estaría proporcionando más trabajo a su rival que a ella. Y por ese motivo, Demet habría dejado de seguir a su compañera.

Pero el tema no acababa ahí, sumada a la rivalidad entre ambas actrices, algo más habría provocado el enfado de Hande, y es que, en mayo de 2020, en plena pandemia, se rumoreó que la protagonista de Mi hogar, mi destino y Kerem, habían tenían tenido un romance, algo que nunca llegaron a confirmar ninguna de las dos partes y ambos afirmaron que solo mantenían una buena amistad. A todo esto se une que Hande se habría enterado de que su novio iba a compartir protagonismo con Demet Özdemir en Dünya’yla Benim Aramda a través de los medios de comunicación y no por él mismo. Por lo que, cuando la noticia se hizo pública, la modelo llegó a casa y le pidió explicaciones a su chico por la forma en la que se había enterado. En su defensa, el actor le habría respondido que no sabía nada al respecto, algo que también manifestó de manera pública durante una entrevista en la que reconoció que, cuando le presentaron el proyecto, desconocía quien sería su pareja en la ficción.

Lo curioso es que la primera persona a la que le propusieron el papel fue a la propia Hande Erçel. Su pareja en la serie iba a ser Bugra Gülsoy, con quien ya compartió protagonismo en la telenovela Azize en 2019, pero la guapa actriz rechazó el trabajo por conderar que había algunas escenas demasiado subidas de tono. Así fue como el papel habría llegado hasta Demet Özdemir, después de que Neslihan Atagül, a la que conocimos como Nihan en Kara Sevda, también lo descartara.

Finalmente, Kerem Bürsin no será pareja televisiva de Demet Özdemir ya que ha dicho que no al proyecto y será Bugra Gölsoy, protagonista de Mi hija, quien lo hará. Tal vez esta negativa sea un último intento del actor por tratar de salvar su relación con Hande ¿Será este el final definitivo de una de las parejas turcas más queridas o se darán una nueva oportunidad y seguirán escribiendo nuevos capítulos de su bonita historia de amor?

