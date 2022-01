¿Serán Kerem Bürsin y Demet Özdemir pareja en la ficción?

Si eres una de las fieles seguidores de las series turcas y sobre todo de los actores Kerem Bürsin (Love is in the ir) y Demet Özdemir (Pájaro soñador), tenemos grandes noticias para ti. Aunque todavía no hay nada confirmado, los intérpretes podrían protagonizar una nueva ficción por primera vez juntos en Disney+, que está a punto de aterrizar en Turquía y quiere hacerlo cargado de producciones propias que puedan llegar al público más internacional. Desde algunos medios del país asiático aseguran que ambos se pondrían al frente de Dünya’yla Benim Aramda, un proyecto que en español podría llevar el título de Mi relación con el mundo o Entre el mundo y yo. A pesar de que tampoco hay muchos detalles sobre lo que les espera a los fans de estas telenovelas, los rumores comentan que Demet no habría sido la primera opción en el casting, ya que Hande Erçel (Love is in the ir) habría sido la elegida y habría rechazado el papel por algunas escenas presentes en el guion que no eran de su agrado.

Tras la negativa de Hande, que es pareja en vida real de Kerem Bürsin, a aceptar el papel, ya que no quería hacer algunas escenas porque le parecían demasiado íntimas, la escritora del proyecto expresó que no se podían eliminar porque eran muy importantes y por eso se buscó a otra actriz para la protagonista. Producida por MF Yapim (un gran estudio del país), la ficción está creada por Pınar Bulut, una conocida guionista turca que ha trabajado en la adaptación de The Good Doctor, Mucize Doktor, y en series de acción como Suskunlar, Cingöz Recai o 20 minutos. La ficción, además, está prevista que empiece a rodarse en el mes de marzo o abril, y si finalmente Bürsin y Özdemir fueran los elegidos, trabajarían con Hafsanur Sancaktutan, conocida por la telenovela Gritos de amor.

Centrada en campañas publicitarias y sus perfiles sociales, Demet ha estado alejada de los platós durante varios meses tras alcanzar el éxito en su carrera con The House You Are Born in Kaderindir, que se emitió en TV8 y que tuvo un gran impacto no solo en Turquía sino también en muchos otros países. En cuanto al actor, su papel como Serkan, el millonario que dirige un prestigioso estudio de arquitectura en Estambul, lo ha convertido en una celebrity conocida en todo el mundo. Tras el éxito de Love is in the air, el intérprete está inmerso en una película titulada Fucking Love, la adaptación de la novela Ask Köpekliktir del escritor turco Ahmet Ümit.

Lo que también aseguraron los rumores hace unos meses es que la protagonista de Pájaro soñador y Kerem Bürsin podrían haber sido pareja en la vida real. Aunque no se llegó a confirmar, los medios turcos relataron que ambos actores habrían coincidido con amigos comunes y de ahí habrían empezado a conocerse. Ahora, los dos coincidirían de nuevo en este proyecto, aunque el amor entre ambos no debería traspasar la pantalla, ya que el intérprete vive uno de sus mejores momentos con Hande Erçel, una relación que surgió filmando Love is in the air y donde la realidad acabó superando la ficción.

