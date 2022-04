Antonio Banderas y Nicole Kimpel anfitriones de excepción de Kerem Bürsin en la Semana Santa malagueña

Antonio Banderas y Nicole Kimpel han ejercido de anfitriones en la vuelta a España del actor turco Kerem Bürsin esta Semana Santa. Aclamado el mes pasado en el Festival de Cine de Málaga, cuando visitó por primera vez nuestro país, el protagonista de Love is in the Air no ha tardado ni un mes en volver a pisar la Costa del Sol, esta vez invitado por nuestra estrella internacional, que no desaprovecha ningún momento para convertirse en el mejor embajador de nuestras tradiciones.

Ha sido la estrella de Hollywood quien ha destapado su visita. El protagonista de Dolor y gloria compartía este Jueves Santo una imagen en su célebre balcón de la calle Larios junto a la joven promesa turca de treinta y cuatro años, presumiendo así de su visita: “Un placer compartir contigo tradiciones milenarias de mi pueblo natal. ¡Siempre bienvenido, querido Kerem!”. El protagonista de 'Love is in the air', no tardaba en responderle agradeciéndole su hospitalidad muy emocionado tras la experiencia: “¡El placer ha sido mío! Poder presenciar tradiciones ancestrales tan poderosas de tu hermosa ciudad natal Málaga ha sido algo increíble y compartir esto contigo un honor.”

Tras derrochar simpatía en la alfombra roja de la última edición del certamen de cine español y convertirse en una de las jóvenes promesas más aclamadas aquellos días, especialmente por las damas, Bürsin mostró su admiración por Antonio Banderas asegurando que se había quedado prendado de él cuando vió su interpretación en El Zorro y haber podido conocer a uno de los ídolos de su infancia había sido “uno de esos regalos que la vida te presenta, miras al cielo, sonríes y dices gracias”. Acudió invitado por Banderas a ver Company y entonces ya quedó clara la sintonía que había nacido entre ellos: “Ser capaz de verte actuar en vivo es algo que nunca olvidaré y celebraré siempre. Gracias por ser tan generoso, inspirador y tener un corazón tan bondadoso” declaró el turco al marcharse enamorado de nuestro país.

Se lamentaba entonces en la prensa local de haber podido ver “muy poco” y ha regresado ahora decidido a conocer una de nuestras tradiciones más arraigadas de la mano de uno de sus mejores embajadores: Antonio Banderas. Quién mejor que la estrella de Hollywood para hacerle partícipe del fervor que se respira en Málaga estos días y cómo Andalucía vive con especial devoción estas señaladas fechas.

Antonio, cofrade de la hermandad María Santísima de Lágrimas y Favores, está disfrutando más que nunca este año de la Semana Santa. Tras dos años de restricciones a causa de la pandemia, poder volver a recuperar estos encuentros multitudinarios está siendo una gran fiesta para todos y el actor ha querido compartir su emoción rodeandose de amigos en su célebre balcón. Banderas ha dejado siempre todo de lado para estar en Málaga por estas fechas disfrutando como un cofrade más junto a su familia y amigos de las tradiciones que sigue desde los siete años.

