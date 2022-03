Kerem Bürsin cumple un sueño en Málaga al conocer a su ídolo, Antonio Banderas

La estancia de Kerem Bürsin en España está siendo intensa y le está dejando momentos inolvidables. El actor turco de 34 años se convertía en uno de los grandes reclamos de la primera jornada del Festival de Cine de Málaga, ciudad en la que está aprovechando para conocer a compañeros y hacer numerosos planes. El último de ellos ha sido acudir al Teatro del Soho para ver el espectáculo de Antonio Banderas, quien se ha fotografiado con él sobre el escenario agradeciendo su asistencia. "Ayer vino a ver Company Kerem Bürsin, el actor turco que triunfa con la serie Love is in the air. Disfrutó con la obra y nosotros con su presencia", decía el intérprete andaluz, que también ha recibido estos días en el patio de butacas a otros rostros conocidos como Susanna Griso o Itziar Castro.

VER GALERÍA

-Hiba Abouk comparte la primera imagen de los tres hombres de su vida

-Almudena Cid afronta con una gran sonrisa la vida en su nueva casa

Para Kerem ha sido una bonita experiencia ver este musical, pero lo que más ilusión le hace es poder conocer personalmente a Antonio Banderas, uno de sus referentes profesionales. "¡No sé ni por dónde empezar ni cómo hacerlo, pero LA ILUSIÓN ES REAL! Conocer a uno de mis ídolos, con el que he crecido como niño y como actor, es uno de esos regalos que te da la vida en los que solo miras al cielo, sonríes y dices ¡gracias! Antonio, poder verte actuar en directo es algo que nunca olvidaré y apreciaré siempre y gracias por ser tan generoso, inspirador y de tan buen corazón. Hasta la próxima vez", ha dicho el actor, que mientras buscaba oportunidades en Estados Unidos trabajó como chófer de Margot Robbie.

El intérprete creció en once ciudades pertenecientes a seis países diferentes, pero en España tan solo había estado en otra ocasión anterior, en Canarias. Sus dos tomas de contacto han sido suficientes para declararse un enamorado de nuestra tierra y de la gente: "Soy un gran admirador de Almodóvar, crecí con Banderas... Las películas que vienen de España y los programas de televisión son absolutamente increíbles y me encanta verlos". Tanto le gusta que no descarta instalarse aquí y está abierto a todos los proyectos que le puedan surgir. Por el momento se ha vinculado laboralmente a una agencia nacional, lo que le permite formar parte del mercado español.

VER GALERÍA

-La actriz Carme Elías anuncia que padece Alzheimer

Si finalmente acepta participar en un proyecto en España, sería su debut en nuestro país después de casi una década de meteórica carrera. Fue en 2013 cuando llegó su primer papel protagonista en Günesi Beklerken tras conocer en un evento a un importante productor que le animó a dejar Estados Unidos para probar suerte en Turquía. A pesar de que la serie marcó un antes y un después en su vida, Kerem estuvo a punto de dejarlo todo porque le costaba hablar turco de forma fluida ya que el idioma que dominaba era el inglés. Finalmente superó el obstáculo con constancia, muchas horas de estudio y la ayuda de sus compañeros de reparto. Ahora es todo un referente en el citado país situado entre Europa y Oriente Medio.

VER GALERÍA

Un hombre polifacético

Su papel en Love is in the air no solo le ha reportado grandes satisfacciones en el ámbito profesional sino también en el personal. No en vano, meterse en la piel del arquitecto Serkan Bolat le permitió conocer a Hande Erçel, con la que protagonizó un amor que traspasó la pantalla y que parece haber llegado a su fin. Actualmente está volcado en el trabajo, donde tiene pendiente de estrenar la película Eflâtun, y en sus aficiones. Kerem es un apasionado del deporte y de la música, incluso llegó a tener un grupo con el que dio conciertos cuando vivía en Texas. Además, consciente de que su popularidad no conoce fronteras, apuesta por defender públicamente causas como los derechos de las mujeres o la importancia de frenar el cambio climático.

Loading the player...

La simbólica fotografía de Kerem Bürsin y Hande Erçerl en un impresionante resort que desata la pasión de los fans

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.