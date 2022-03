Antonio Banderas zanja las últimas especulaciones sobre su vida sentimental

Antonio Banderas y Nicole Kimpel se han convertido en noticia en las últimas horas. Sin embargo, nada tiene que ver con sus carreras profesionales o sus nuevos proyectos, sino con su vida privada. Algunos medios se han hecho eco de los rumores que aseguran que la pareja estaría atravesando una crisis e, incluso, se ha llegado a relacionar al actor malagueño con otra mujer. Pero nada más lejos de la realidad. El intérprete, de 61 años, ha desmentido con rotundidad las recientes especulaciones emitidas en el programa Viva la vida, de Telecinco, tras ser grabado junto a la actriz Lorena Calero, del musical Company, entrando en el mismo edificio en el que vive Banderas. "Es una compañera mía del elenco. Exactamente. Es eso, nada más", dijo tajante. "Tiene un piso alquilado en el mismo edificio que yo, con lo cual, no es noticia. Noticia sería que se metiera por la ventana o entrara escalando el edificio, pero que entre por la puerta, con la llave, es lo que hacen la mayoría de los mortales", añadió visiblemente molesto.

- Penélope Cruz y Antonio Banderas se rodean de nuevas parejas y amigos de toda la vida en el estreno de su película

VER GALERÍA

Lorena Calero, por su parte, evitó pronunciarse al respecto. Tan solo dio las gracias a los periodistas antes de entrar en el Teatro del Soho para preparar la función de la tarde. La representación de ayer de Company fue muy especial, ya que tenía un componente solidario. El protagonista de Dolor y gloria invitó, a través de la Fundación Teatral Antonio Banderas, a personas refugiadas en Málaga como público. Una vez finalizado el musical, el actor cedió la palabra a representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para informar sobre la situación actual de las personas refugiadas ucranianas y cómo poder ayudarlas.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Mientras tanto, Nicole Kimpel disfrutaba de la tarde en Marbella junto a un grupo de amigos. La financiera holandesa, de 41 años, estaba conversando con ellos en la terraza de uno de los hoteles más lujosos de la localidad malagueña. Nicole no quiso opinar sobre las imágenes de Antonio Banderas y la actriz Lorena Calero, y pidió a la prensa que se centrara en otro tipo de informaciones. "¿No tienes algo mejor que hacer, más interesante? ¿No lees las noticias? Todo lo que está pasando en el mundo, deberías estar avergonzada de ti misma por intentar hacer noticias de la nada", le dijo a una reportera de Europa Press.

- Antonio Banderas al descubierto: de su divorcio de Melanie Griffith al infarto que cambió su vida

Tras poner punto y final a su matrimonio con Melanie Griffith, Antonio Banderas encontró el amor al lado de esta bella financiera holandesa con la que ha compartido los últimos siete años de su vida. Con ella ha vivido los momentos más felices, pero también los más complicados, como el infarto que sufrió hace tres cinco años. Aquel episodio marcó un antes y un después en la vida del actor. Pensó que su cuerpo le estaba dando una segunda oportunidad y no quería desaprovecharla. "A veces las cosas buenas vienen en forma de bofetón enorme para que te haga reaccionar realmente", confesó en el estreno de Las tres puertas, el programa que presenta María Casado. En su conversación con la periodista, el protagonista de La leyenda del zorro reflexionó sobre un tema que, tras los últimos acontecimientos, toma más fuerza. "Me da miedo enfrentarme en mi vida a la mentira, a que echen un bulo sobre mí del que no me pueda defender y me pueda hundir".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.