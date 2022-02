Antonio Banderas al descubierto: de su divorcio de Melanie Griffith al infarto que cambió su vida

Antonio Banderas ha sido el primer invitado de Las tres puertas, el nuevo programa de María Casado en Televisión Española. El actor malagueño, de 61 años, se ha sincerado con la periodista sobre algunos aspectos de su vida privada, como su dolorosa separación de Melanie Griffith. Al echar la vista atrás, el protagonista de La leyenda del Zorro ha asegurado que fue muy feliz en Hollywood durante su matrimonio con la actriz y la gran familia que formaron juntos durante casi dos décadas juntos. "¡Claro que lo he sido! Yo allí formé a mi familia. Y a pesar de estar divorciado de Melanie, todavía la sigo manteniendo. Yo reconozco en Stella, en Melanie, en mi hija Dakota, en mi hijo Alexander, en Jesse... a mi familia americana… Mantenemos un contacto periódico y regular… A veces siento añoranza”.

VER GALERÍA

Antonio Banderas y Melanie Griffith iniciaron su relación en 1995, tras conocerse en el rodaje de Two Much. Un año después se casaron y fruto de su unión nació Stella del Carmen, que ya tiene 25 años. La noticia de su divorcio fue una auténtica sorpresa. El 6 de junio de 2014 la pareja ponía fin a su relación sentimental, pero no familiar, pues es habitual verles juntos en compañía de su hija y de los hijos de Melanie, Dakota Johnson y Alexander Bauer, nacidos de los matrimonios anteriores de la actriz con Don Johnson y Steven Bauer, respectivamente. También suele formar parte de estas reuniones familiares Jesse Johnson, el hijo de Don Johnson y Patti D'Arbanville, al que Melanie y Antonio consideran uno más de su prole.

VER GALERÍA

Tras su divorcio, el actor malagueño se refugió de manera obsesiva en el trabajo. "Yo estaba metido en un bucle que se inicia con el divorcio, yo me refugié en el trabajo de manera exagerada, me hice siete películas en un año, no quería salir del trabajo, ahí me refugiaba", ha contado. Aquella decisión le supuso un gran desgaste personal y lamenta "haberme perdido muchos momentos de la vida de mi hija por haber estado enganchado" a su profesión. "Mi profesión la gente la ve desde fuera, probablemente, de una manera distinta como realmente es. Es dura, requiere de mucho tiempo y de mucha soledad. Yo me he tirado muchas horas, días, meses, en habitaciones de hotel, muy bonitas pero impersonales”, ha añadido.

VER GALERÍA

Banderas terminó con esa dinámica el 26 de enero de 2017, cuando sufrió un ataque al corazón. Entonces paró y decidió tomarse la vida de otra manera. Pensó que su cuerpo le estaba dando una segunda oportunidad y no quería desaprovecharla. “Una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. A veces las verdades y las cosas buenas vienen en forma de bofetón enorme para que te haga reaccionar realmente. Hubo un momento en que vivía montado en un caballo que se llama adrenalina. Y cuando paré es cuando llegó el bofetón".

VER GALERÍA

El intérprete vive ahora en Málaga donde está llevando a cabo la obra musical Company en el Teatro del Soho Televisión (TST). Durante su charla con María Casado, Banderas ha desvelado, sin perder su sentido del humor, cómo una espectadora creía que era un doble el que actuaba en vez de él. "Anoche, una señora se levantó enfadada y en un momento de silencio, me dijo: 'Antonio, ¿eres tu de verdad? Hasta me hizo dudar de si yo era yo". Antes de esta anécdota, algunos espectadores habían comentado que cada noche lo sustituye un doble o que en caso de actuar canta en playback. "En ambos supuestos yo habría cometido un fraude", ha señalado, demostrando con este episodio las "mentiras" que a veces se han dicho sobre él. "Me da miedo enfrentarme en mi vida a la mentira, a que echen un bulo sobre mí del que no me pueda defender y me pueda hundir", ha finalizado.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.