La actriz Carme Elías anuncia que padece Alzheimer

La actriz Carme Elías, de setenta y un años de edad, ha emocionado a todos anunciado este sábado en Barcelona que padece Alzheimer. Lo ha hecho al recoger el Premio Especial Jordi Solé Tura del Brain Film Fest en la ciudad condal, donde ha sido homenajeada por su excelente trayectoria. El certamen, impulsado por la Fundación Pasqual Maragall, fue creado en 2009, con el objetivo de explorar las capacidades y límites del cerebro humano.

La intérprete catalana participaba este año en el programa de audiovisuales, debates y talleres con el que cada año la fundación invita a reflexionar sobre las enfermedades que afectan al cerebro y sobre su función como acumulador de conocimiento, memoria e identidad. Se proyectaba en la muestra uno de sus últimos trabajos para la gran pantalla, Las consecuencias, un thriller psicológico y emocional de la directora venezolana Claudia Pinto Emperador que la actriz estrenó en 2021 en las Islas Canarias, junto a Juana Acosta y en cuyo rodaje empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad.

Diagnosticada hace tres años, en su discurso al recoger el pasado año el Gaudí de Honor ya habló de cómo se enfrentaba con ánimo y entereza a la angustia de “perderse en un bosque de oscuridad” cuando construía sus personajes, ahora sus palabras cobran sentido en la vida real, cuando confiesa con gran entereza “Esto no puedes pasarlo sin cariño y ayuda”

Tras recoger el premio, que le ha sido entregado por la actriz Silvia Marsó, Elías ha explicado que notó los primeros síntomas de la enfermedad mientras estaba rodando ‘De golpe todo se para y sabes que te diriges hacia la nada’. La actriz ha tachado la enfermedad de “innombrable”, con su testimonio contribuye a desestigmatizar y hacer visible el dolor que causa. “Una enfermedad que no tiene marcha atrás, aún. Que no tiene cura paliativa, aún. Que te encierra en casa. Que no tiene esperanza de recuperación, aún. Que te roba el ser. Que significa un después desconocido en la vida de quien la sufre”

Tras notar los primeros síntomas de pérdida de memoria llegó el diagnóstico. Lo ha contado con naturalidad y resignación en una de entrevistas que ha concedido tras el discurso a El País: “Empecé el recorrido que se puede imaginar, las pruebas, y al final llegó el dictamen, el diagnóstico de alzhéimer”, donde también ha confesado sin pudor: “Me aterroricé. Ésto es el tren del terror. Aunque parezca que doy el pego y como actriz uso mecanismos que lo disimulan, tengo miedo. Mi familia lo nota, mi hermano Joan que está aquí lo nota. Me encierro en casa, lo que me apetece es quedarme. En casa he desplegado una gran actividad. Escribo. Cosas. Nada literario. No es drama, no es comedia, no es un diario, no sé qué es. Vuelco mi parte creativa”

Reconocida con el Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista en 2009 por 'Camino', comenzó como discípula de Albert Boadella e inició su carrera bajo la dirección de Adolfo Marsillach para convertirse después en una de las actrices más reconocidas de la escena teatral, con recordados éxitos sobre las tablas como ‘La gata sobre el tejado de zinc’, ‘La gaviota’ o ‘Edipo Rey’. Se granjeó el cariño del gran público con “Turno de Oficio” bajo las órdenes de Antonio Mercero y más tarde interpretando a Sofía Cortés en ‘Gavilanes’. Ha trabajado con cineastas como Pedro Almodóvar, Fernando Fernán-Gómez, Imanol Uribe, Javier Fesser o Pere Portabella y su gran voz no ha pasado desapercibida tampoco para el mundo del doblaje, la actriz se la ha prestado a grandes estrellas de Hollywood como Demi Moore, Daryl Hannah o Sigourney Weaver en ‘Aliens, el regreso’ (1986)

