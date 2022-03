Almudena Cid afronta con una gran sonrisa la vida en su nueva casa

Un nuevo capítulo ha comenzado para Almudena Cid tras poner punto y final a su matrimonio con Christan Gálvez. Estos últimos días la exgimnasta rítmica ha dejado la casa en la que convivió con el presentador a las afueras de Madrid y se ha llevado sus enseres personales al domicilio en el que ya está instalada. Tras este proceso de cambio ha reaparecido feliz. A juzgar por su enorme sonrisa, la deportista vasca parece dispuesta a tomar las riendas de su vida con optimismo, quererse a sí misma, superar todos los obstáculos y valorar cada detalle por pequeño que sea. "Cosas buenas de una mudanza: encuentras un mono que te envió Virginie Dubray muy al estilo Kill Bill", ha dicho gracias a esta prenda que parece haberle traído gratos recuerdos.

Estrenar casa marca un cambio a todos los aspectos, no solo personal sino también profesional. Cabe destacar que este 20 de marzo es la última función de Historia de un amor, la obra de teatro que representa en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Este proyecto no solo le ha permitido afianzar su carrera como actriz sino que ha sido un sostén tras su separación. "Para mí, está siendo un poco terapéutica y también está siendo sanadora", decía a ¡HOLA! En Aura Garrido, Félix Gómez, Silma López, Loreto Mauleón y Nacho López ha encontrado a unos grandes compañeros de reparto y han sido a la vez un importante pilar. "No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado. Sois mi refugio", les decía en una muestra de agradecimiento.

La interpretación tiene un papel clave para Almudena ya que le devolvió la ilusión tras retirarse de la competición en 2008, después de toda una vida siendo deportista de élite y siguiendo una férrea disciplina. Cuando dijo adiós al tapiz sentía que había perdido su identidad, pero se dio cuenta de que la actuación era una buena vía para dejar fluir sus emociones. Así, se formó para ser artista y comenzó a encadenar papeles tanto en teatro como en televisión. Además, se ha mantenido cerca del deporte por partida doble: ha ejercido como comentarista de los Juegos Olímpicos y continúa escribiendo los libros infantiles de Olympia, inspirados en su amor a la gimnasia rítmica.

Dos rumbos diferentes

Después de once años de matrimonio que comenzaron con un flechazo cuando Almudena fue a concursar a Pasapalabra, programa presentado por Gálvez, ambos se encuentran en momentos vitales diferentes. La única gimnasta que ha disputado cuatro finales olímpicas se centra en estar bien, en paz y cuidar de sí misma en medio de "la transición que una tiene que pasar de dolor''. Además, sin especificar qué ha causado el fin de su unión sentimental, sostiene que para ella el concepto del amor ha cambiado: "He madurado y he aprendido que, en el amor, no solo se trata de dar, sino que también tienes que recibir". Por su parte, Christian está ilusionado y ha hecho oficial su relación con Patricia Pardo, de El programa de Ana Rosa. De la presentadora, que es mamá de dos niñas, dice que alimenta sus "cinco sentidos".

