Manuel Martos se une a una importante celebración de la familia de Amelia Bono

Dice Amelia Bono que "los errores no se niegan, se asumen; la tristeza no se llora, se supera; y el amor no se grita, se demuestra". Es precisamente esta última máxima la que llevaba a cabo el sábado, cuando ejercía de anfitriona para un grupo de catorce personas entre las que se incluían sus padres, José Bono y Ana Rodríguez, su hermano José y su exmarido, Manuel Martos, con el que tiene cuatro hijos. Ocho meses después de emprender caminos separados, la empresaria y el ejecutivo comparten todo el tiempo que pueden ya que, aunque las circunstancias han cambiado, apuestan por seguir siendo una familia unida.

VER GALERÍA

La influencer, que es todo un icono de estilo, está orgullosa de haber formado una familia al lado del director general de Virgin Music Label & Artist Services Spain. Es por eso que, coincidiendo con el 19 de marzo, le dedicaba a su exmarido un bonito mensaje en el que se podía leer: "¡Felicidades al padre de mis hijos, el mejor padre!". La imagen con la que felicitaba al papá de Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime, tomada durante el citado encuentro en su domicilio, está llena de significado. En ella vemos a Manuel acompañado de José Bono Jr y Ana Rodríguez, quedando claro de esta manera que sigue siendo uno más en la familia de Amelia, a la que conoció en un popular local de Madrid y con la que tuvo un flechazo.

VER GALERÍA

Amelia también escribía unas bonitas palabras a su padre, con el que se metió entre fogones para preparar dos grandes paellas para todos sus invitados. "Feliz día, papi. Lo que me ayuda siempre, qué haría sin él", decía del que fuera presidente del Congreso de los Diputados. No se olvidó de felicitar al otro José de su vida, su hermano, al que definía como "mi mitad, mi debilidad, mi todo". Además, dejó ver el lado más divertido del jinete con una imagen en la que aparece sacando la lengua. Por su parte, Manuel Martos también tuvo muy presente a su padre, Raphael, que está inmerso en una gira por América Latina tras actuar en España. "Feliz día, querido padre. Y además lo celebras haciendo lo que más te gusta. Y de qué manera. En cuanto vuelvas te preparo un arrocito de estos. Te adoro", contaba.

Tajante ante los últimos rumores

Fiel a su naturalidad y muy cercana con sus seguidores, esta semana Amelia se pronunciaba sobre los rumores que habían surgido acerca de un nuevo embarazo. "Me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro... no estoy embarazada ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo", decía la empresaria, que tras separarse tuvo una relación con Fernando Ligués. Dejaba claro con ese comentario que no va a ampliar la familia y que tampoco tiene intención de hacerlo más adelante porque está feliz con sus cuatro niños. Su único plan es mirar al futuro con optimismo e ilusión y ver felices a sus hijos, el motor de su vida. "Si me veis más gordita... ¡qué bien! porque siempre me decís que estoy muy delgada, pero no, no estoy embarazada", añadía para despejar todas las dudas.

Loading the player...

