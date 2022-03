La curiosa historia de amor de Jimmy Giménez-Arnau y la periodista Sandra Salgado, 35 años menor que él

Jimmy Giménez-Arnau es un rostro habitual de la televisión y la crónica social desde la década de los 70, cuando comenzó a ser conocido gracias a su relación con Merry Martínez-Bordiú, hermana de Carmen Martínez-Bordiú y madre de su única hija, Leticia, con la que no tiene contacto desde su niñez. A raíz de aquel matrimonio, que finalizó años más tarde, el periodista ha formado parte de numerosos espacios como Dónde estás corazón, Tómbola, Sálvame o La Noria. Y es precisamente su paso por la pequeña pantalla lo que le permitió hace más de una década volver a encontrar el amor al lado de Sandra Salgado, quien es 35 años más joven que él y con la que protagoniza una curiosa historia de amor que recordamos a continuación.

Sandra, que es licenciada en Comunicación Audiovisual, siempre vio a Jimmy, de 79 años, como su amor platónico hasta que sus caminos se cruzaron para ya no separarse. En 2007 ella trabajaba en Dolce vita (Telecinco) y, tras convencer a su jefa de que tenía que contar con el periodista para su programa, le encargaron hacer la entrevista previa que se hacía a todos los invitados al espacio. Fue entonces cuando se produjo su primera conversación telefónica, que tuvo dos horas de duración y supuso un punto de inflexión en sus vidas. No en vano, tras esta toma de contacto se vieron y surgió un flechazo que terminó en boda seis años y seis meses más tarde de aquel cruce de miradas.

La relación entre Jimmy y Sandra fluyó de manera natural y el círculo íntimo de ambos les apoyó desde el principio sin importar los años que se llevan ni tampoco otros aspectos. Su historia de amor siempre ha estado marcada por la admiración así como el respeto y el apoyo mutuo. Esa unión inquebrantable quedó patente ya en una de las primeras pruebas a las que tuvieron que enfrentarse: un bache de salud del periodista. Giménez-Arnau, que es hijo de un diplomático, estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos durante dos semanas a causa de una triple neumonía. "Fue ella quien insistió en ir a urgencias. Si no hubiera sido por Sandra, hoy no estaría aquí", nos decía.

El autor de La vida jugada celebrará el próximo mes de abril su noveno aniversario de boda con Sandra, de la que destaca el gran corazón que tiene. Después de mantener una relación marcada por la discreción, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil celebrada en la Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid, de la que ¡HOLA! mostró las imágenes en exclusiva. "Sandra es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas las mujeres con las que he estado" aseguraba Jimmy, quien contaba entonces que entre sus planes estaba formar juntos una familia. Su primera aparición pública ya como marido y mujer se produjo pocas semanas después en el enlace de Carlota Corredera y Carlos de la Maza.

La trayectoria televisiva de Sandra

La esposa de Jimmy, quien este fin de semana abordará las diferentes etapas de su vida en Mi casa es la tuya con Bertín Osborne, siempre ha optado por la discreción. Evita estar delante de los flashes y le cede todo el protagonismo a su pareja, quien sigue interviniendo en diferentes espacios. Sandra, por su parte, ha seguido trabajando en la televisión tras conocer a su gran amor gracias a la pequeña pantalla. Actualmente, según indica en su perfil profesional, es redactora de edición de La Voz, talent presentado por Eva González al que ha llegado tras su paso por formatos de éxito como Supervivientes, La casa fuerte, Mujeres y hombres y viceversa, Casados a primera vista, Qué tiempo tan feliz o el Grand Prix, entre otros.

