Carlos de la Maza, el discreto marido de Carlota Corredera con el que lleva casi diez años casada

Loading the player...

Llevan más de una década de amor y parece que todavía no se ha apagado la llama, a juzgar por las recientes declaraciones de Carlota Corredera desmintiendo sutil pero firmemente los rumores de crisis que habían surgido en torno a su matrimonio. La presentadora se casó en 2013 con Carlos de la Maza, el discreto cámara que conquistó su corazón y con quien ha formado una familia. Él es, además, quien saca a la luz la faceta más romántica de Carlota, quien si bien suele ser bastante reservada, en más de una ocasión no ha podido resitirse a gritar su amor a los cuatro vientos. ¿Quieres conocer mejor a Carlos? Dale al play y no te lo pierdas.

-Carlota Corredera desvela los motivos por los que va a terapia y habla de su decisión de no volver a ser madre

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.