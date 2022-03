Fedez, el marido de Chiara Ferragni, anuncia con tristeza que padece una grave enfermedad

El marido de Chiara Ferragni ha anunciado que padece una grave enfermedad. El rapero italiano Fedez se ha dirigido a sus seguidores para desvelar, entre lagrimas, que le han diagnosticado un serio problema en su salud y debe someterse a un tratamiento médico. "Por desgracia, me han encontrado un problema grave de salud, pero afortunadamente me lo encontraron a tiempo", ha señalado visiblemente emocionado. "Tengo un camino importante por delante que tendré que tomar", dice, en referencia al tratamiento al que debe someterse.

Sin embargo, el músico ha reconocido que todavía no se siente con fuerzas para ofrecer más detalles sobre lo que verdaderamente le ocurre y admite sentirse vulnerable ante una situación como esta. "No quiero contarlo de momento, pero esta es una forma de sacar lo que llevo dentro, también con el objetivo de que sea bueno para mí", ha admitido. "Lo que tenga que contar lo haré en el futuro, cuando tenga una historia sobre mi aventura. He leído historias de otras personas con mucha fortaleza y me emociona pensar que puede que haya alguien que no tenga la suerte de tener tanto afecto como yo".

Por último, Fedez ha lanzado una reflexión sobre la importancia de hacer feliz a la gente que te rodea, quizá con la música: "Con esto me he dado cuenta de la importancia que tiene poder sacarle una sonrisa a alguien que quizá este pasando un momento difícil desde la otra parte. Mi disco se hizo para eso”.

Chiara Ferragni se ha convertido en el mejor paño de lágrimas de su esposo. "Te queremos más que nada, amor mío, y estarás bien muy pronto. Siempre rodeado del amor de tu familia, amigos y gente que te quiere mucho", son las palabras que le ha dedicado la 'influencer' a su marido, con quien se casó en una espectacular ceremonia que fue seguida por tres millones de admiradores en la localidad de Noto, Sicilia. La pareja selló su amor con la llegada de sus dos hijos, Leone, que va a cumplir cuatro años y su hija, Vittoria Lucia, quienes están siendo la mejor medicina para el cantante.

En 2019 ya le detectaron un problema en su salud durante un chequeo rutinario que le hizo cambiar sus prioridades en la vida. "Hace meses, durante un reconocimiento rutinario, me encontraron una pequeña anomalía que podría haber presagiado un mal mayor, aquellos con los que tienes que vivir, desafortunadamente, toda tu vida. Todo está bajo control", contaba. "La noticia más que aterrarme me llevó a cuestionarme las prioridades de mi vida y cómo estaba utilizando una parte importante de mi tiempo...Me doy cuenta de que nuestra condición privilegiada, a ojos de muchos, puede ponernos en segundo plano prácticamente de cualquier problema. Creedme cuando digo que el dinero nunca es la panacea para todos los males", señaló hace dos años.

