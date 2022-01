¡Nuevo bebé en el clan Ferragni!

La familia Ferragni no deja de crecer. Nueve meses después de que naciera Vittoria, la segunda hija de Chiara Ferragni, hemos sabido que la cigüeña volverá a visitarles el año que viene. Sin embargo, en esta ocasión no es la influencer italiana la que se convertirá en madre de nuevo. Ahora le ha tocado el turno a su hermana mediana, Francesa, que ha anunciado la feliz noticia con esta foto tan entrañable. "No es solo panettone", ha bromeado la futura mamá, desvelando que ya está de 14 semanas. Francesca, que es dentista especializada en cirugía bucal, posa de lo más sonriente mientras su pareja, el músico Riku, le da un cariñoso beso a su 'tripita'.

La foto ha causado furor en las redes y Francesca y Riku han recibido casi 10.000 comentarios, entre los que pueden leerse muchas felicitaciones y mensajes de cariño. "¡No puedo esperar a convertirme en tía!", ha dicho una emocionada Chiara Ferragni. Su otra hermana, Valentina, también ha reaccionado para confesar que está feliz de ser "tía por tercera vez". "Muy feliz por vosotros @fraferragni y @riku_usm". "¡Felicidades!", ha escrito el cantante Fedez, marido de Chiara, mientras que Luca Vezil, novio de Valentina, ha añadido: "¡Te estamos esperandoooo!".

Será el tercer nieto para Marco Ferragni y Marina Di Guardo, que no pueden estar más emocionados con la llegada del nuevo bebé. Chiara es la única que ha sido mamá. El 19 de marzo de 2018 vino al mundo su primer hijo, Leone Lucia Ferragni, que nació en Los Ángeles, y el pasado 23 de marzo tuvo a Vittoria, que se ha convertido en la princesa de la casa. Junto a Fedez, la empresaria italiana ha formado la familia con la que siempre soñó y está muy contenta de que sus hijos vayan a tener un primo o una prima.

La más desconocida

Mientras que Chiara lleva años siendo la 'reina' de las influencers y Valentina ha sabido encontrar su hueco en el mundo de las redes y la moda (recientemente presentó la nueva colección de su firma de joyas), podría decirse que Francesca Ferragni es la que se mantiene más alejada de todo eso. Aunque mantiene muy actualizado su perfil personal, donde le acompañan en su día a día más de 1,3 millones de seguidores, ella ha preferido seguir los pasos de su padre como dentista y es feliz disfrutando de la vida junto a su novio y su mascota, Gabriella, que causa sensación en Instagram con su propia cuenta. "Feliz cumpleaños a mi hombre, y a mi nuevo Brad Pitt de 40 años", escribió el pasado mes de febrero para felicitar a Riku. Muy pronto, la familia aumentará con la llegada de este bebé que ha sido el broche de oro a un 2021 inolvidable para ellos.

