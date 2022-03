Amelia Bono responde a los rumores de embarazo y da un paso más allá

La vida de Amelia Bono dio un giro inesperado el pasado 2 de julio, cuando anunció su separación de Manuel Martos, padre de sus cuatro hijos, Jorge (2009), Manuel (2010), Gonzalo (2013) y Jaime (2016). Desde entonces, la empresaria se ha tenido que enfrentar a un aluvión de especulaciones sobre su situación sentimental, como una posible reconciliación con su ex, con quien se lleva de maravilla y comparte numerosos planes familiares. ¿El último? Un viaje al Valle de Arán para disfrutar con sus hijos de unos días de esquí en la estación de Baqueira Beret. Pese a los rumores, Amelia y Manuel son solo amigos y su único deseo es que los niños sean felices. "Estamos todos muy bien. Ya dijimos cómo iba a ser, así que todo fenomenal", dijo la empresaria hace unos meses, recordando que, aunque su vida como pareja hubiera terminado, siguen teniéndose un gran cariño y respeto por la historia de amor de casi 15 años que vivieron y por la familia tan bonita que han formado.

Ahora la hija de José Bono y Ana Rodríguez ha tenido que desmentir otro rumor. Según ha contado, sus seguidores le han preguntado si estaba embarazada y ella, muy asombrada, ha resuelto sus dudas con total sinceridad. "Me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro... no estoy embarazada ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo", ha dicho con rotundidad. Amelia deja claro que no está embarazada y va un paso más allá. Asegura que tiene muy claro que no va a ser madre de nuevo, que está completamente feliz con sus cuatro hijos. "Si me veis más gordita... ¡qué bien! porque siempre me decís que estoy muy delgada, pero no, no estoy embarazada", ha añadido.

A pesar de su separación, Amelia atraviesa una gran etapa personal. "Miro al futuro con ilusión, optimismo, deseando seguir disfrutando de mi familia y amigos y, sobre todo, viendo felices a mis hijos, que son el motor de mi vida", declaró en ¡HOLA!. La empresaria se considera una "mujer fuerte", que intenta ver casi siempre el lado positivo de las cosas. "Estoy feliz con todo lo que me ha regalado la vida", afirmó.

Tras su ruptura matrimonial, la empresaria mantuvo una breve relación de dos meses con un directivo madrileño llamado Fernando Ligués, de 47 años. En estos momentos, su corazón late libre, pero está repleto de amor. Además de su situación personal, la vida profesional de Amelia también ha experimentado un cambio, como ella misma confesaba, hace un tiempo, en ¡HOLA!: "Después de unos años al frente de varias tiendas de joyería, comienzo una nueva etapa donde mi día a día profesional es mi familia virtual en redes sociales".

