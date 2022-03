Alejandra Ruiz de Rato felicita a Espartaco, su 'héroe', con una foto inédita de su enlace

Con motivo del Día del Padre, Alejandra Ruiz de Rato ha demostrado el gran amor y la admiración que siente por su progenitor. La mayor de los tres hijos que tuvo Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' con Patricia Rato ha resaltado el importante papel que juega el diestro en su vida. "Héroe: aquel que realiza un extraordinario y generoso acto de valentía el cual implica un deliberado sacrificio de sí mismo con el fin de proteger y servir a los demás. Gracias papá por ser mi gran héroe todos los días. Te quiero", ha escrito. Además, ha acompañado el mensaje de una imagen inédita perteneciente a uno de los recuerdos más bonitos, su boda con Ernesto de Novales.

Alejandra protgonizó un enlace de ensueño en el que, como cada día desde que llegó al mundo en 1992, tuvo cerca al torero, quien ejerció como orgulloso padrino. La foto que ha elegido para felicitar a su padre este 19 de marzo fue tomada en uno de esos instante mágicos que, con toda seguridad, formarán parte para siempre de su memoria: el baile nupcial. La novia, ya con el pelo suelto y algunas modificaciones en su vestido, miraba sonriente a su padre mientras se movían al ritmo de Estoy enamorada, un tema de Thalía. También sonó You belong to me, de Bryan Adams, canción que siempre bailan Patricia Rato y su hijo en las celebraciones.

Espartaco define a la mayor de sus hijas como "una persona excepcional y un cielo de mujer aparte de guapa". Ambos comparten además su gran pasión por el campo y los animales. Desde que en 2015 se cortó la coleta en la Real Maestranza de la capital hispalense, el diestro se dedica a la ganadería y cría toros bravos en su finca, Dehesa Majavieja. Esta propiedad ubicada en la Sierra Norte de Sevilla tiene también un papel fundamental en la vida de su primogénita puesto que se encarga precisamente de su gestión turística, organizando eventos corporativos y otras actividades. De hecho, ha sido el escenario de acontecimientos familiares tan inolvidables como la boda de la propia Alejandra o la mayoría de edad de su hermano, Juan.

Para Espartaco es motivo de orgullo y felicidad la gran conexión que tienen sus hijos. "Están muy unidos", decía. Esa buena sintonía quedó patente el 28 de febrero, cuando acompañaron al torero a recoger la Medalla de Oro de Andalucía. Alejandra, Isabella y Juan, que siempre han destacado por su discreción, estuvieron presentes en la gala que se celebró en Teatro de la Maestranza de Sevilla con Eva González como maestra de ceremonias. Los tres, acompañados del marido de la mayor, estaban entusiasmados de poder ver, con emoción y orgullo, cómo a su padre le entregaban esta distinción con la que se reconoce su carrera. "No sé si es real o es un sueño", decía el diestro, una de las grandes figuras del toreo.

Una boda campestre y llena de homenajes

A finales de 2020, tras dos años y medio de realción, Alejandra y Ernesto , al que llaman cariñosamente Tito, se comprometían durante un viaje a Roma. Su gran día llegó el 8 de mayo de 2022, cuando pronunciaron el "sí, quiero" en una boda íntima y reducida por las restricciones sanitarias. La pareja se casó en la capilla del santuario de la Virgen de Setenfilla, ubicada en la localidad de Lora del Río, y después de trasladó a la finca familiar para celebrar el banquete campestre, del que ¡HOLA! mostró todos los detalles. La novia estaba radiante con un look lleno de historia y signficado. Además del vestido, de Pronovias, el velo perteneció a su tatarabuela materna y los pendientes eran los que su abuela Felicidad Salazar-Simpson le regaló Patricia Rato cuando se casó con Espartaco.

Las primeras declaraciones de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' y Patricia Rato tras la boda de su hija Alejandra

