De la emoción de Alejandro Sanz al orgullo de los hijos de Espartaco en el Día de Andalucía

El Día de Andalucía ha vuelto a celebrarse este año en (casi) todo su esplendor, tras unas últimas ediciones marcadas irremediablamente por la pandemia. Sin limitaciones de aforo aunque con la obligación de llevar la mascarilla puesta, el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogía la gala principal conducida una vez más y con mucho orgullo por Eva González. La presentadora, en su tierra natal y de verde radiante, se ha mostrado muy sonriente y cariñosa mientras se hacía entrega de los distintos reconocimientos. Así, han otorgado el título de Hijo predilecto de la comunidad autónoma al cantante y compositor Alejandro Sanz, un galardón que también era para el productor musical Manuel Alejandro. Mientras, las Medallas de oro andaluzas iban dirigidas a la actriz Belén Cuesta, el matador de toros Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', al diplomático Inocencio Arias o a la campeona olímpica de tiro Fátima Gálvez, entre otros.

Como marcaba el protocolo, los agraciados se han subido al escenario y se han mostrado profundamente agradecidos por el galardón que recibían, pronunciando sus discursos ante la ovación cerrada y los aplausos de los presentes. A Espartaco le han acompañado durante el acto sus tres hijos, Juan, Isabel y Alejandra, y el marido de esta última, Ernesto de Novales. Ha sido una emocionante mañana cargada de simbolismo que nos dejaba también momentos más distendidos, como cuando la maestra de ceremonias se hacía un selfie sobre el escenario con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien acudía al evento con su esposa Manuela Villena. Entre los asistentes hemos visto igualmente a personalidades como Cayetano Martínez de Irujo o la cantante Pastora Soler junto a su marido Francis Viñolo, mientras que la parte musical ha corrido a cargo de Kiki Morente, el cantaor de la célebre familia de artistas y a quien durante el último año se le ha relacionado con la periodista Sara Carbonero.

Otra de las imágenes más extrañables en este Día de Andalucía ha sido ver el tierno abrazo entre Alejandro Sanz y Eva González, demostrando una vez más lo mucho que se aprecian y admiran (algo que solemos ver durante su trabajo conjunto en La Voz). Además, como no podía ser de otra forma, el que es uno de los artistas españoles más internacionales ha deleitado al público con una actuación sobre el escenario. El intérprete de Corazón partío y Amiga Mía vivía una jornada muy especial, y por ello no quería que faltase a su lado su pareja, la pintora cubana Rachel Valdés, a quien hemos visto entre el público. Un reconocimiento que el cantante ha dedicado a sus padres, mientras declaraba que "todo en la vida ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda", ha dicho. "Gracias por este instante de felicidad absoluta que me habéis regalado hoy. No sé si son conscientes de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría", ha confesado.

Alejandro recordaba a sus progenitores, ya fallecidos, a quienes ha dedicado unas preciosas palabras: "Ahora me parece escuchar la risa escandalosa de mi madre orgullosa diciendo 'mi niño es una eminencia', y el olé bajito de mi padre entre dientes. A vosotros, María la de Alcalá y Jesuli el de Algeciras os lo dedico, desde los cantes de la cocina de mi tía Pepi hasta los conciertos en Nueva York con mi tío Paco", ha expresado el artista madrileño, quien decía que "de todas las orfandades me libra hoy Andalucía y me elige entre sus hijos junto a mi padrino. Doble honor y doble orgullo", sentenciaba. Después, al terminar el acto, el cantante y su chica se subían juntos a un coche mientras este firmaba autógrafos a los fans a través de la ventana. Manuel Alejandro, por su parte, ha querido "compartir" emocionado este premio "con mi mujer, que se me fue". Tampoco ha faltado a la cita Cayetano Rivera, quien vestido de traje y corbata salía agarrado de su mujer, Eva, al acabar la celebración.

