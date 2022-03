En el Festival de Cine Kerem Bürsin, de 'Love is in the air', se da un baño de masas en Málaga El actor turco dice que le encantaría trabajar en nuestro país

El Festival de Cine de Málaga ha abierto sus puertas este viernes con una alfombra roja inaugural que ha reunido a algunos de los artistas más conocidos de nuestro país y también a nivel internacional. El actor turco Kerem Bürsin, protagonista de Love is in the air, ha sido uno de los asistentes y se ha dado un impresionante baño de masas, causando una verdadera locura entre los fans situados al otro lado de la valla. Los seguidores de la serie, de todas las edades, le pedían besos, que se hiciera fotos o firmara algunos de los recuerdos que habían llevado. Una ocasión en la que el intérprete, que da vida a Serkan en la ficción que emitió su último episodio en septiembre, ha podido comprobar su éxito en España.

Kerem Bürsin, que lucía un elegante pero casual traje gris oscuro con camisa negra abierta, sin corbata ni pajarita, ha empezado a oír los gritos ya en el interior de su coche, y ha hecho que todos los que estaban caminando por la alfombra roja se giraran para ver quién acababa de llegar. Una vez recorrido el trayecto hacia la puerta de pabellón Martín Carpena, ha entrado en el photocall ante los aplausos y gritos de sus queridos fans, de los que se ha despedido con mucho cariño, lanzando besos al aire y dedicándoles a ellos otro aplauso en respuesta.

Ante los medios, Kerem, que tiene la película Eflâtun pendiente de estreno, ha asegurado que le gusta mucho viajar a España. De hecho ha recordado que ya estuvo en las Islas Canarias con motivo de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, en la que ejerció como embajador el pasado mes de octubre. Además, ante los micrófonos de Ya son las ocho ha dicho en un perfcto inglés que le gustaría mucho trabajar en nuestro país y hacer alguna producción turcoespañola, consciente de que los seguidores que tiene aquí son muchos y muy apasionados de su trabajo. El reportero del programa de Sonsoles Ónega incluso ha bromeado con el intérprete al pedirle que firmara una fotografía de la presentadora, y que incluyera su número de teléfono para que se pudieran conocer. Desde el plató la presentadora se ponía roja de la vergüenza, pero se reía divertida ante la ocurrencia.

Kerem tiene un inglés perfecto porque durante gran parte de su vida vivió en Estados Unidos, y de hecho fue allí donde comenzó su carrera, a pesar de que han sido las novelas turcas las que le han proporcionado la fama internacional. Le hemos visto solo sobre la alfombra roja malagueña porque recientemente ha roto su relación con Hande Erçel, con quien protagonizada Love is in the air. La actriz ya ha borrado todas las publicaciones que en algún momento compartió con su chico, mientras que el intérprete dejó de seguir a su ex hace solo unos días, por lo que todo parece indicar que no ha sido una ruptura amistosa.

