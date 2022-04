Stephanie Cayo se viste de novia tras romper con Maxi Iglesias

La actriz peruana Stephanie Cayo se ha convertido en modelo por un día en la Barcelona Bridal Fashion Week. Se ha vestido de novia con un diseño de Rosa Clará y ha deslumbrado con su belleza. Con el pelo recogido en un original moño de trenzas y unos preciosos pendientes de plata, la intérprete ha desfilado tras su reciente separación de Maxi Iglesias, el actor con el que había recuperado la ilusión después de su divorcio de Chad Campbell, el empresario estadounidense con quien se casó en 2018. A pesar del dolor que conlleva una ruptura, Stephanie ha mostrado su mejor sonrisa. "El amor es omnipotente, omnipresente e infinito hay que tener cuidado de cómo se habla del amor... El amor estará ahí toda la vida, lo que se acaban son las relaciones. Para que las relaciones duren se necesita mucho más que el amor", ha declarado.

Fue en junio de 2021 cuando la revista ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, donde la química entre ellos, dentro y fuera de la alfombra roja, era más que evidente. Después, se les pudo ver juntos en Ibiza, protagonizando imágenes en las que aparecían abrazados y derrochando una gran complicidad. El actor, siempre discreto con su vida privada, aseguró a finales de agosto que su corazón estaba ocupado. "Sí, estoy feliz".

Aquella confirmación coincidió con las primeras declaraciones de Stephanie sobre su "separación definitiva" de Chad Campbell. "Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado. Continuaremos en la vida del otro con el amor que nos tenemos como amigos más no como pareja. Estamos agradecidos por el increíble viaje que hemos tenido juntos y no cambiaríamos nada", manifestó. "Llegamos a la vida del otro en un punto de nuestro viaje en el que nos necesitábamos. Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos", finalizó.

Soltera de nuevo, a Stephanie se le ha relacionado estos días con el intérprete turco Kerem Bürsin, conocido por la serie Love is the air, un tema del que prefiere no hablar. "Yo siempre sonrío y mis ojos siempre brillan porque estoy contenta, una mujer tiene que estar contenta por dentro".

Tampoco ha querido confirmar al cien por cien si volvería a vestir de novia en la vida real. "No lo sé, no estoy tan segura. No lo sé". Cabe destacar que para su boda con Chad Campbell confío en los diseños de Rosa Clará. "Rosa es un amor. Nos conocimos en Perú, luego me invitó a Barcelona, me probé un montón de vestidos... Hizo algo muy especial para mí. Me diseñó tres vestidos y fue maravilloso", ha recordado.

Stephanie Cayo confirma su ruptura con Maxi Iglesias y habla de su amistad con Kerem Bürsin

