Lujo silencioso y vestidos exquisitos en la aclamada colección que nos desvela Rosa Clará

Decía Calderón de la Barca que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Por suerte, para la amantes de los vestidos de novia de alta costura, los sueños de Rosa Clará son verdaderamente tangibles. Como recién salida de un cuento, la reconocida firma ha presentado sobre la pasarela de la Barcelona Bridal Week una colección atemporal, sin fecha de caducidad, que es una viaje para la imaginación y los sentidos. Un conjunto de looks propios del lujo silencioso que una vez perfiló en su mente el equipo de diseño y que hace tan solo unas horas han cautivado al público en un espacio con lleno más que absoluto. Todos querían ver la colección 2023 de una de las grandes diseñadoras y referentes de la industria nupcial y en el ambiente se percibía una mezcla de curiosidad, glamour y energía positiva.

Diseños desmontables

“En estos momentos las novias nos piden mucho poder transformar su vestido durante la boda para conseguir diferentes looks. Esto lo hemos conseguido este año con mangas extraíbles, con cuellos envolventes en vestidos preciosos y con sobrefaldas que ubicamos encima de pantalones o de faldas más estrechas. Realizadas en crep, en organza o en tul”, nos cuenta Rosa Clará poco antes de su desfile. Desde el backstage, los momentos previos a pisar la pasarela se viven con esa calma tensa y al mismo tiempo, con la templanza que da la experiencia. Porque sí, la firma está curtida en presentaciones y, a pesar de ello, nunca hace caer las expectactivas.

Desvela la directora creativa que este éxito es consecuencia de un equipo de diseñadores que trabaja sin límites, desde cero, para dar forma a un total de 16 colecciones anuales. "Lo que hoy vemos son 40 vestidos, los diseños de alta costura de la firma; siempre son diseños limpios, actuales, sin excesos de decoración y con acabados muy artesanales”, señala. Podría decirse que su triunfo reside, también, en ser pioneros del sector y escuchar el pulso, de las prometidas que llegan a sus tiendas, siempre con gran atención.

De ahí nacen esos maravillosos looks que todos y cada uno de los asistentes a la cita tenían el impulso de fotografiar. De ahí nace, al mismo tiempo, una idea de presentación que es una experiencia completa, inmersiva y que parece haberse fijado en cada detalle, al milímetro. Desde el tintineo de la pedrería y aplicaciones de los diseños al tocar las piernas de la modelo y la tarima sobre la que camina, hasta los diferentes efectos derivados de las superposiciones o los pendientes de perlas (de Majorica) que se balanceaban al ritmo de canciones ‘gen Z’, de voces como Rosalía o The Weekend. Demasiadas mujeres, de C Tangana sonaba mientras la actriz Stephanie Cayo, embajadora de la colección, pisaba con fuerza la pasarela ataviada con un look midi de corte princesa, con una sonrisa y mucha actitud.

Todo pareció pararse y los susurros se multiplicaron cuando los diseños con notas de color aparecieron en escena. Más y más aplausos se sucedieron conforme las modelos daban la vuelta al circuito. Como estas románticas propuestas, tuvieron una gran acogida los diseños con mangas voluminosas y las siluetas rectas. Pero, sin duda, lo que más gusta a la diseñadora de esta colección son las propuestas de pantalón, los escotes asimétricos y los modelos ‘cut-out’: “mis favoritos para chicas jóvenes porque dan un toque sensual y están muy en tendencia”. Y de eso Rosa Clará sabe mucho. Con clientes en 80 países del mundo y sin miedo a los contratiempos, pocos retos en el horizonte quedan para una casa que emociona, mueve masas, goza de una imagen impecable y puede presumir de saber hacer, porque lo ha logrado prácticamente todo.

¡HOLA! Novias: Nos han contado otros diseñadores que volver a la Barcelona Bridal Week es la demostración definitiva de la vuelta a la normalidad, ¿cómo afronta Rosa Clará el regreso a la pasarela?

Rosa Clará: “Creo que afrontamos la vuelta de la misma manera que afrontamos la pandemia. Nosotros no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Vendemos a 80 países del mundo y cuando un país se paraba se abría otro. Estados Unidos ha seguido funcionando. Y nosotros de alguna manera hemos seguido arriesgando, pensando que cuando esto parara teníamos que estar preparados en todos los sentidos para poder servir a todas las novias que llegan a nuestras tiendas. Arriesgamos mucho durante la pandemia y este es un momento la verdad maravilloso porque estamos superando ventas del 2019 y estamos en un momento espectacular”.

Tu estilo, el estilo de la firma, siempre ha estado marcado por la sofisticación y las líneas limpias: ¿están presentes también en esta nueva temporada?

“Sí. Nosotros al año sacamos 16 colecciones de novia diferentes y cuatro de fiesta. Lo que hoy vemos son 40 vestidos, los diseños de alta costura de la firma y siempre son diseños limpios, actuales, sin excesos de decoración y con acabados muy artesanales y muy de alta costura. Vestidos muy minimalistas”.

¿Qué destaca en esta colección?

“En estos momentos las novias nos piden mucho poder transformar su vestido durante la boda para conseguir diferentes looks. Esto lo hemos conseguido este año con mangas extraíbles, con cuellos envolventes en vestidos preciosos y con sobrefaldas que ubicamos encima de pantalones o de faldas más estrechas. Realizadas en crep, en organza o en tul”.

La firma tiene unos tejidos que son imprescindibles en muchas temporadas, pero ¿qué más veremos en la propuesta de 2023?

“Esta temporada hemos utilizado muchísimos creps, crep arena, crep elástico, de seda, fino o de satén. Por otro lado, un tejido que adoro, que es la muselina de seda natural, presentada de una forma muy artesanal, plisada a mano, no tiene casi volumen, pero sienta muy bien, porque no engorda nada y es muy ligera. También tenemos como novedad las organzas: organzas blancas, organzas pintadas a mano y organzas estampadas en colores”.

Rosa Clará siempre ha sido un catalizador de tendencias, o quizás una adelantada a ellas, ¿cuáles están presenten en esta colección?

“Si tuviera que destacar las novedades de la colección, los vestidos midi son una gran tendencia, también, los pantalones y los monos, escotes asimétricos, escotes palabras de honor y, a destacar, los ‘cut-outs’, mis favoritos para chicas jóvenes porque dan un toque sensual y están muy en tendencia”.

¿Qué diseños han supuesto un mayor esfuerzo para la casa?

“Nosotros en Barcelona tenemos un equipo de diseño de muchos diseñadores que colaboran para lograr hacer las 16 colecciones que son más de 1.000 vestidos diferentes cada colección. O sea que, lo que es trabajar y el esfuerzo para sacar colecciones adelante de papeles en blanco, cuando empezamos a tener todas las colecciones listas para vender en cualquier sitio del mundo, la verdad que es el verdadero trabajo. Siempre hay algún vestido que se cruza o que el tejido no te da el resultado esperado, que hay que volver a empezar, pero la verdad que es algo muy bonito que hacemos con verdadera ilusión”.

¿Qué detalles te han enamorado?

“Dependiendo de cada vestido, te fascina uno u otro tejido. Ahora mismo veo a las novias pidiéndonos poco volumen o muchísimo volumen. Están los dos tipos de novia. Cuando nos piden poco volumen, soy una apasionada de la muselina, me encanta y me fascina la calidad y el tono en seda, cómo se puede trabajar. Me gusta mucho. Si piden vestidos con mucho volumen, mejor tejidos con más cuerpo. Hay brocados florales muy bonitos y también las organzas en tendencia”.

Sabemos que los detalles son muy importantes, ¿qué complementos acompañan cada uno de esos looks y qué papel tienen?

“Cada año sacamos mucha novedad en los pendientes. Este año apostamos por unos aros con perla, que siempre hacemos en colaboración con Majorica y que luego acaban siendo copiados en los sitios más increíbles del mundo. Siempre innovamos con los pendientes y a través de los años siempre tenemos cosas muy bonitas. Los zapatos, muy importantes, este año son trenzados (al igual que algunos vestidos). El calzado es un detalle importante porque la novia tiene que ir cómoda y ello es la base de que pueda disfrutar a gusto de un día como este. También me encantan los velos, con encaje o sin encaje, ligeros de seda natural o tapando la cara, que me parece que tiene un efecto divino”.

¿Cómo es la mujer que la firma imagina con sus diseños?

“Creo que tenemos un tipo de clienta fiel y es la que durante muchos años nos ha seguido y que tiene muy claro que quiere un vestido nuestro el día que se case. Yo te diría que son novias muy actuales sin excesos de decoración. Novias sobrias, que les gusta ser ellas las que destaquen, al igual que nosotros queremos que sobre la pasarela sea el vestido lo que destaque. Es una mujer trabajadora, práctica, con poco tiempo, que quiere verse los vestidos, no imaginarlos. Una mujer que quiere ver cómo reacciona un tejido a su tipo de piel. Si hubiera que destacar una profesión estadística en nuestras tiendas hay muchas arquitectas”.

2022 es un año de récords y éxitos en materia nupcial. ¿Qué deseo le pides al 2023?

“Le pido que sigamos como estamos en este momento, creciendo muchísimo. Que los clientes del mundo nos sigan valorando y sigan casándose con nuestros vestidos como hasta ahora y que no cambien muchas cosas. Que la pandemia esté acabada, que la guerra termine pronto y que podamos seguir a nivel profesional como estamos”.