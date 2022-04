Descubre tu ramo de novia ideal según tu tipo de boda

Una boda es una fiesta en la que todo esta medido. Cada uno de los elementos que hacen posible su desarrollo debe tener una coherencia y por eso los novios han de impregnar su gran día de un estilo propio, el que más les convenza. La primera elección en los preparativos del gran día pasa por la fecha y la localización de la celebración. Una decisión que determinará no solo la decoración sino también los propios detalles del look de la novia. El ramo de flores es una de esas piezas clave que debe mimetizarse con el entorno y encajar con el estilismo elegido por igual. Las variedades florales, la forma, los colores y su tamaño vendrán delimitados por el tipo de enlace que la pareja haya decidido celebrar. Porque sí, hay tantos diseños como enclaves especiales en los que festejar el gran día.

Bodas en el campo

Cada vez son más las parejas que apuestan por una boda al aire libre y el campo es el escenario preferido para ello. En cualquiera de las cuatro estaciones del año, los rincones más bonitos de la vida silvestre reciben a novios e invitados que buscan un enlace divertido, memorable y muy agradable. Con la naturaleza como compañera, las novias se decantan por vestidos con tejidos fluidos y detalles antiguos y por complementos que no se salgan de la misma línea de estilo. Los diseños 'berry fest' en los que los contrastes de color en variedades campestres gozan de todo el protagonismo, son los ramos de novia más buscados para estas celebraciones.

Bodas junto al mar

Vestidos lenceros, diseños bohemios o conjuntos veraniegos. La playa tiene su propio vestuario, en el que triunfan los tejidos ligeros y la estética caribeña, a la que se apuntan las novias en las temporadas de primavera y verano. Para acompañar sus looks, siempre en propuestas con mucho movimiento, apuestan por ramos de novia poco convencionales, que pueden tener un segundo uso tras el gran día. Nos referimos a los 'hoop bouquets', diseños florales creados en torno a un romántico aro, en los que son habituales las flores preservadas a todo color. Estas propuestas pueden conservarse después de la boda y emplearse como objeto de decoración para el hogar o el jardín.

Bodas en la ciudad

A diferencia del campo, la ciudad es el escenario de las novias más modernas. Diseños cosmopolitas y creativos encuentran en restaurantes, casas palacio, hoteles y terrazas los mejores espacios para ser lucidos. Las novias de este grupo son más arriesgadas y se conceden algunos excesos en materia de accesorios nupciales. Tal vez por ello sus ramos sean sofisticados, de talle largo y con las flores más lujosas o exóticas de la temporada: una experiencia diferente.

Bodas en la montaña

Hay escenarios naturales que son perfectos para hacer soñar a los novios y a sus invitados. Con la inmensidad de la montaña como espacio de celebración, el resto de elementos pasan a un discreto segundo plano, porque con su belleza no es necesario caer en excesos. Quizá por eso las propias novias que apuestan por enlaces de este estilo prefieran flores recién recogidas de la propia zona o variedades que son delicadas y especiales al mismo tiempo, como las margaritas.

Bodas religiosas

Las bodas más tradicionales, las religiosas, son habituales en nuestro país. Existe una tendencia en este tipo de enlaces tiende a innovar en la decoración y en el estilo de los novios, pero lo cierto es que aún permanecen fórmulas estéticas clásicas y atemporales que no pasan de moda. Un ramo de novia en tonos blancos y verdes, pura inspiración 'royal' es uno de esos aciertos seguros. En formato bouquet o cascada, estos diseños se convierten en el centro de atención en looks de estilo princesa y línea A.

Bodas palaciegas

Hay novias que, como Ángela (una de las más virales y originales de los últimos meses), imaginan su boda en un espacio majestuoso. Castillos y palacios son los enclaves elegidos por esas prometidas soñadoras para un enlace de cuento. "“Desde pequeña me han encantado las películas y libros ambientados en la época del romanticismo en el countryside inglés: Los Bridgerton, Orgullo y prejuicio, así como casi todos los libros Jane Austen me han inspirado desde siempre", nos contaba. Los bordados, los encajes, las aplicaciones y los detalles más fastuosos y vintage, propios de novelas y películas de época, son los elementos imprescindibles en sus vestidos nupciales. Los ramos para el gran día no se quedan atrás: con flores de jardín, un gran tamaño y notas en tonos pastel; ideales para completar un look muy exclusivo.

Bodas íntimas

Los enlaces íntimos, que comenzaron a proliferar por toda nuestra geografía hace dos años, gozan de sus propios códigos estéticos. Una organización más relajada y una decoración más acogedora son claves imprescindibles dentro de las bodas de este tipo. Por eso, las novias que opten por esta estética fresca, desenfadada, ideal para enlaces de aforo reducido, necesitan un ramo nupcial que case a la perfección. La sencillez es la clave principal de estas celebraciones y, por tanto, los ramos de novia de una sola flor (mejor si son de gran tamaño) funcionan a la perfección con los looks de este estilo.

