Todos los tipos de ramos de novia están en nuestra guía ilustrada Las variedades florales (y no solo la forma) cuentan a la hora de clasificarlos y elegirlos

Un look de novia no está completo sin los complementos adecuados. Desde la diadema más especial, hasta el perfume con el mejor aroma, además de joyas que pasen de generación a generación; cada uno de estos elementos es decisivo para completar el estilismo. Las más exitosas de la red, las novias virales, tienen en cuenta todos los detalles y en esa fórmula, personal y sofisticada, reside su viralidad. Uno de los ingredientes imprescindibles es el ramo nupcial. Muchas confían la tarea de elegir las flores a un ser querido, pero otras entienden que es importante que exista una concordancia entre el look y ese diseño floral en un día tan importante. En el listado de propuestas a estudiar hay hasta seis estilos y formatos, que la novia deberá elegir en función a sus gustos. Todos ellos están en esta guía ilustrada.

Clásicos

Los ramos nupciales clásicos han sabido vencer al paso del tiempo por haberse convertido en indispensables para las novias más tradicionales y majestuosas. Quienes buscan el mejor accesorio para un vestido de novia atemporal, recurren a estos diseños florales, siempre en color blanco y con notas de verde. Celebrities y royals que han pasado a la historia por sus looks impresionantes, han recurrido a ramos icónicos del mismo tono, de estilo bouquet y con rosas, lirios y otras variedades habituales en creaciones de boda.

Exóticos

Variedades hawaianas, proteas, la flor del paraíso, la gloriosa, el lirio o el pacífico son flores tropicales y exóticas que añaden luz al ramo de novia y llevan notas de color intenso y ácido al look nupcial. Naranjas, fucsias, amarillos, rojos y morados son los tonos protagonistas en este tipo de creaciones en las que cada flor tiene una altura y tamaño diferente. Poco comunes en el universo nupcial, estos ramos suelen dejar a los invitados sin palabras.

Cascada

2021 ha sido el año del regreso del ramo cascada. El diseño floral más maximalista de todos, emplea un gran número de flores, por lo general del mismo color y estilo, y puede llegar hasta el suelo. Esta llamativa propuesta bebe de la influencia de Diana de Gales, de aquella creación en blanco que lució en su gran día, y de otras opciones que triunfaron en los años 90. Este tipo de ramos son perfectos para complementar vestidos nupciales de estilo princesa o de inspiración romántica.

Sencillo

De una sola flor, de un mismo color o con poca cantidad, los ramos de novia sencillos combinan con todos los tipos de vestido. Esta clase de diseños naturales, los más versátiles en el universo nupcial, suelen destacar por su tallo largo y estar compuestos por variedades florales de jardín: rosas, tulipanes, calas, peonías, hortensias, margaritas, crisantemos, jacintos o ranúnculos. Además, con este tipo de creaciones florales es habitual que se busque enviar un significado, pues cada una de ellas simboliza algo.

Corona

Conocidos como ‘hoop bouquets’, los ramos de novia en forma de corona cada vez ganan más espacio entre las más bohemias, lejos de ser únicamente creaciones para niñas de arras. Ya lo anunciaba María Sánchez, creadora de Flores en el columpio, allá por 2018: “los hoop bouquets seguro que cada vez se verán más como alternativa al clásico ramo de novia, nosotras ya hemos hecho unos cuantos esta temporada”. Estos aros, realizados en bambú, madera o metal, permiten incorporar tejidos especiales en el diseño, con un resultado más artístico, y conservar mejor el ramo tras el gran día.

Silvestre

Recién recogidas del campo o cuidadosamente seleccionadas por una floristería, las flores silvestres montadas en ramo destacan por ser irregulares y presentar contrastes de color. Estos diseños se han convertido en los más buscados por las novias sencillas y las amantes de lo vintage, para completar sus looks. En el universo digital, estas propuestas se hacen virales, como los creativos que las elaboran: “Nuestros ramos son personalizados. Son de campo, mezclados con algunas variedades especiales de flores de nuestro huerto y otras que compramos. Nuestro estilo viene marcado por el campo mallorquín. También incluimos verdes de plantas aromáticas como menta, salvia, hierbabuena...”, contaba el equipo de Tinons a ¡HOLA! Novias.