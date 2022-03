Acompaña tu look de novia con los ramos más buscados de otoño e invierno

Con el cambio de estación, la naturaleza se transforma y en consecuencia, las flores propias del verano se despiden para dar la bienvenida a variedades de temporada propias del otoño y del invierno. Las novias han de tener esto en cuenta para elegir aquellas que formarán parte de su ramo nupcial y olvidar, en favor de una mayor durabilidad, las que no florezcan durante el mes de su enlace. Desde Andaluflor, en su web, explican que las opciones florales del invierno no solo son blancas: “es cierto que las hay de tonos blancos como las anémonas blancas, la flor de algodón, la paniculata que tanto está ahora de moda. Pero, también, están la Cinerara, las bayas silvestres, el tulipán, los ranúnculos, la rosa de David Austin, o la rosa de navidad, la flor de jardín y la bruna; incluso las orquídeas y ¡por qué no!, las piñas por supuesto”.

Las novias se ven en la encrucijada de elegir qué estilo las representa mejor y qué flores quieren que las acompañen hasta el altar. Si bien es una decisión muy personal, los expertos aconsejan buscar propuestas que puedan tener un significado especial, que cuenten con un aroma que cautive a la protagonista o que, por su color, le hagan una especial ilusión. Con el fin de ayudar a todas las que deben elegir próximamente, repasamos las opciones propias de esta temporada.

Otoñal

Contaba el equipo de Molist Floristes a ¡HOLA! Novias que en sus propuestas desestructuradas para otoño se mezclan: “tonos claros, como el nude, los ocres, los anaranjados, y rosas envejecidos, para dar un carácter actual, desenfadado y romántico a la vez”. Apuestan para esta época del año por flores de temporada otoñales e invernales como rosas en diferentes variedades, Lisianthus, Astrantia, Clematis, Astilbe y Nigella. Estas opciones y sus tonalidades son las que primero se imaginan cuando se piensa en estas estaciones del año y son perfectas para acompañar looks bohemios o de aires vintage.

De una sola flor

Entre las novias más virales, con sus vestidos sencillos, desde hace varias temporadas triunfan los ramos de una sola flor. En formato bouquet o silvestre, por lo general suelen tener un solo color, aunque no es imprescindible que sean así. De aires minimalistas, este formato floral vuelve a triunfar en los próximos meses de otoño e invierno junto a flores de temporada como las dalias de la ilustración. ¿La última en apostar por este tipo de diseños? Naia, una de nuestras novias virales que explicaba así la experiencia: “Siempre me han gustado los claveles así que sabía que quería claveles en mi ramo. Cuando fui al Vivero de Murueta me enseñaron todos los claveles que tenían y me enamoré del bicolor vino y amarillo. Así que le dije que quería algo que no fuera redondo, que fuera imperfecto y pequeño, no quería que quitara protagonismo al vestido”.

Cesta

Esos mismos aires vintage son los que animan a algunas novias a sustituir el tradicional ramo por un formato más original: las cestas. Asociadas desde sus comienzos a los más pequeños de la boda, los pajes y damitas, pueden resultar más cómodas y permiten trabajar con tallos más largos y mayor cantidad de material. El pasado año este tipo de diseños florales ya se dejaron ver especialmente en ceremonias civiles, junto a trajes de chaqueta nupciales y vestidos de novia midi.

Con algodón

Frente a formatos más novedosos como las cestas, los ramos silvestres nunca pasan de moda. Estos diseños, que recogen lo mejor del campo y consiguen resultados románticos y desenfadados, incorporan el algodón durante los meses de frío. Como flor principal en algunas creaciones o salpicado junto a variedades de mayor tamaño en otras, el algodón añade ese toque nórdico que tantas novias buscan. Junto a looks con abrigo o capa, propios de estas estaciones del año, se convierte en un aliado de lo más elegante.

De un mismo color

Aunque pudiera pensarse que un ramo de una sola flor y otro de un mismo color son lo mismo, lo cierto es que son diferentes las posibilidades que ofrecen uno y otro formato. Los ramos de novia de un solo color permiten una bonita combinación de variedades florales, todas de un tono similar. Desde versiones en una paleta de rosas ácidos, capaz de dar luz al look, hasta elegantes beiges para novias bohemias, pasando por el clásico blanco en flores de diferente tamaño, siguiendo los pasos de las propuestas que encantan a las royals. En las bodas de otoño e invierno, además, se suman otros factores de interés como la incorporación de las flores preservadas al diseño al completo o de manera parcial, una opción que permite, después del enlace, conservar el ramo con mayor facilidad o transformarlo en un bonito centro de mesa.

Navideño

La época del año influye a la hora de elegir todos los elementos de un look nupcial, especialmente cuando se trata de una temporada marcada por festividades señaladas en ciertas regiones. Es posible, como sucede con muchos novios, que se quiera realizar una boda temática o que el enlace en cuestión haga un guiño a ese momento en el que se celebra. Sucede con romerías, ferias, celebraciones religiosas y especialmente con las fiestas de diciembre. Son pocas las parejas que escogen para su gran día una fecha próxima a las reuniones navideñas y buscan que la decoración y detalles de toda la jornada vayan en consonancia.

El ramo de novia es uno de esos elementos que puede adaptarse y seguir una estética propia de estas festividades con ramas de acebo, pino, flores en tonos rojizos, piñas y bayas silvestres. “La navidad esta repleta de muchos colores, pero probablemente los que más destaquen sean el rojo y el blanco. Por esta razón, hemos hecho un ramo de novia simple con rosas con un color un poco más champagne, y con una de las flores más típicas de esta época del año en rojo: el amaryllis. Les acompañan hojas especiales para darle un toque un poco diferente”, explica Bourguignon en su web sobre el que es uno de sus diseños estrella. No hay duda de que esta temporada un ramo de este tipo supone un resultado con una dosis extra de magia.