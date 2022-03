Por qué las novias más icónicas eligieron ramos de flores blancas

Cada vez es más habitual que las novias traten de innovar en todos los aspectos que rodean a su look nupcial. Y aunque todavía no son muchas las que se atreven con las tendencias más llamativas, sí es cierto que los ramos innovadores empiezan a ser una constante. Estos últimos años, los hoop buquets se convirtieron en los diseños preferidos de las novias más románticas que encontraron, en su forma circular, un sinónimo de lo eterno. Pero también hemos visto novias que arriesgaron con ramos de girasoles o incluso decidieron sustituirlos por un abanico. Sin embargo, lo más llamativo es que las novias más icónicas de todos los tiempos, aunque se han adaptado a las tendencias de cada época, siempre han preferido flores blancas.

Los expertos aseguran que la elección del ramo de novia es algo muy personal. Y, aunque la mayoría tienen claro lo que quieren, siempre buscan su consejo. "El mío es que no se deje llevar por modas, que intente buscar un ramo que hable de ella y con el que se sienta a gusto", explica María Sánchez, creadora de Flores en el Columpio. También recomienda prestar atención al vestido y los complementos que completarán el look y tener muy claro el estilo de novia que quieren ser: romántica, alegre, atrevida, clásica… Una elección que ayudará a seleccionar las tonalidades de las flores, y en la que residen las claves de los ramos de royals como Lady Di, Meghan Markle o Kate Middleton, modelos como Isabeli Fontana o Cindy Crawford o celebrities como Nicky Hilton. Mujeres que han marcado un antes y un después con sus elecciones.

"La flor blanca en un ramo es un diseño que no va a pasar de moda. Es atemporal, clásico, y hace que, quien pueda ver las imágenes de la boda años más tarde, las admire y las use como referencia", explican Lindsay y Alex, de la floristería Savia Bruta. Además, es una forma de contrarrestar vestidos de novia demasiado llamativos –o incluso de tendencia– y evitar que el conjunto, en su totalidad, resulte excesivo. "Otro punto que destacaríamos es que, en cierta forma, cada novia hace guiño a las anteriores. Eso es algo que se ve perfectamente en el caso de Kate Middleton y Lady Di. El ramo de la duquesa de Cambridge es la versión 'bebé' del de su suegra. No podría llevar un ramo tan elaborado, por respeto", añaden.

"Destacaría el papel y la simbología que representa el blanco, es el color de la pureza, de la perpetuidad, de algo que durará toda la vida", apunta María. Aunque el significado de este color es diferente en algunos países como India o China, el blanco es, como la florista apunta, sinónimo de pureza. Pero ese no es el único atributo que se asocia con este tono. Representa lo limpio, la paz y la nada, o más bien aquello que existe, independientemente de todo lo demás. Una definición con tintes filosóficos en las que muchos han querido encontrar algún tipo de relación con el amor verdadero.