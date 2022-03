¿Boda íntima o enlace de verano? Estos ramos de novia son para ti

Naturalidad y sencillez. Estas son las dos claves que destacan en las bodas de 2021, especialmente en las íntimas. En ellas los novios huyen de los excesos y apuestan por reuniones cercanas, sin compromisos, pero igual de elegantes. Todo apunta a que en los enlaces de verano reinarán los mismos parámetros, con el añadido de la estética relajada y el estilo de las celebraciones estivales, más informal. Más allá de los looks y la decoración del gran día, los ramos de novia también cuentan con su propio manual de tendencias de la temporada, en el que no faltan los tonos verdes de las propuestas más silvestres ni los diseños de una sola flor, aunque no necesariamente clásicos.

- Convierte tu ramo de novia en el objeto de decoración más especial de tu casa

Naturalidad en todas las versiones

Este año, en el que las bodas íntimas han gozado de un protagonismo sin precedentes, las propuestas florales se han adaptado a las necesidades de las novias, que buscaban regresar a parámetros clásicos o apostar por esos ramos de aspecto más salvaje, que dan la sensación de estar recién cogidos del campo. No obstante, las opciones varían entre las estaciones del año, pues los enlaces de verano tienen sus propios códigos estéticos y en ellos triunfan propuestas muy románticas con variedades tan atractivas como las peonías,

“Como todo, hoy en día podemos conseguir cualquier flor fuera de temporada. A nosotras nos gusta aprovechar la flor del momento, siempre es más fuerte y está en su plenitud. No es lo mismo una peonía en marzo que en junio, que es su época buena... Lo mismo sucede con todas las flores", explicaba el equipo de Búcaro Sevilla a ¡HOLA! Novias. Con estas palabras la firma defendía la importancia de utilizar aquellas variedades que florecieran en los meses en los que la boda tienen lugar, para hacerse con un ramo de gran calidad. Es esta premisa la que se impone en cada una de las creaciones florales planteadas para la primavera/verano 2021, junto a otras tendencias aptas para todos los gustos.

- ¡Preciosos! Ramos y centros florales que regalar a tus amigos en su pedida

De autor

Una de las alternativas más buscadas en cuanto a diseños florales es la que apuesta por los contrastes, con ese conjunto de flores que a priori no tendrían por qué funcionar juntas y, sin embargo, lo hacen. Mezclas exóticas, variedades más clásicas o ramas recogidas directamente del campo se mezclan en ramos de autor con mucha personalidad. Frente a las floristerías tradicionales, que en ocasiones tienen un trato menos artístico con sus clientes, triunfan los diseñadores de renombre con sus ramos de novia de autor.

García del Santo, una de esas firmas que pasan desapercibidas, pero cuyo trabajo conquista a los expertos, está detrás de un precioso ramo (en la imagen de la portada) que no puede ser más alegre y original, en tonos tan de moda como el lila o el rosa. Este estudio de arquitectura, urbanismo y paisajismo ha trasladado su buen gusto a los diseños florales de novia, que ganan cada vez más adeptos en las redes sociales y que han encontrado el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Un ramo de novia de autor es aquel en el que el diseñador floral imprime su carácter, pues las novias se dejan guiar por él y así sucede con profesionales como el sevillano Víctor Márquez, la firma madrileña Naranjas de la china o la bilbaína Ruiz de Ocenda.

- Espacios de bodas repletos de flores en los que siempre es primavera

Entre esas novias virales que han triunfado en los últimos meses, podría decirse que el de Mónica fue un diseño de autor. La catalana apostó por una creación más pequeña de lo habitual para su enlace íntimo: “Mi ramo fue sencillo, con un trabajo detrás exquisito, ya que estaba compuesto por pétalos de orquídeas tratados cada uno a modo de tela, con un resultado visual de efecto nacarado precioso. Obra de Jordi de ‘Montana el Taller’ con el que contamos para toda la puesta en escena de la boda”, nos explicaba.

De una sola flor

Sin embargo, frente a las nuevas apuestas o esos ramos de autor de profesionales que entienden mucho también en materia de decoración, los diseños de una sola flor triunfan entre las novias clásicas en enlaces de verano, pero también en celebraciones íntimas y ceremonias civiles. Las rosas, las peonías, las hortensias, las proteas, los girasoles o los tulipanes son algunas de las opciones que más viralidad han alcanzado en las redes sociales. La influencer Sandra Majada apostaba por la elegancia y alegría de unas hortensias azules en esta creación de Mar de flores, con la que acompañaba un vestido de corte midi de Apparentia, perfecto para un enlace de aforo reducido.

- Los ramos de las novias más románticas son de un solo tono

Dentro de estos parámetros también se encuentran creaciones como la de La Trastienda Floristería con tonos rosas y algunas hojas de eucalipto para completar. Así lo contaba la firma floral en sus redes sociales: “¡El pasado sábado tuvimos boda! Fue una boda preciosa y en la que había muchas ganas. Este es el ramo de Core, sencillo y dulce como ella”. Y los comentarios indicaban que el resultado había gustado a sus seguidores.

- ¿Sabes cómo se llama cada tipo de ramo? Apréndelo en nuestra guía ilustrada

Silvestres y con mucho color

Por otro lado, consecuencia de esa naturalidad a la que desean acercarse las novias, los ramos de estilo silvestre siguen en la cima del sector como creaciones más buscadas. Por ser sinónimo de frescura y por su aspecto cotidiano, que huye de la estética jardín, han terminado por convertirse en la fórmula más aclamada tanto en bodas relajadas, en el campo o junto al mar, como en enlaces religiosos. La clave para elegirlos reside, a su vez, en la decoración floral por la que apuesten los novios y en el look que lleve la protagonista del enlace, que debería estar compuesto de tejidos ligeros y con movimiento, que no encajen dentro de los parámetros del corte princesa.

- Ramos de novia para chicas que quieren flores blancas en su gran día

Clásico

Precisamente para las novias que sean amantes del corte princesa o las siluetas tradicionales, los ramos clásicos son la mejor opción. Aunque en los enlaces de verano los códigos estéticos sean algo menos rígidos y en las bodas íntimas las novias hayan huido de vestidos excesivamente pomposos, otras protagonistas del gran día no quieren renunciar a ese diseño que deje al novio y a los invitados boquiabiertos. Para acompañarlo con la creación floral adecuada, basta con fijarse en el estilo de las royals, que confían en las flores blancas para su gran día y nunca fallan. De Kate Middelton a la Reina Letizia, no ha habido personaje de la realeza que se resista a ellos y por eso siempre serán un acierto seguro, sea la época del año que sea.