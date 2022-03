Vuelve a ver nuestro encuentro con Sandra Majada y sus consejos para ser una invitada perfecta

A la hora de elegir un look de invitada muchas chicas tienen dudas sobre el tipo de prenda que es más adecuado llevar. Si se trata de una boda de tarde, ¿es preferible ir de corto o de largo? ¿Los diseños de dos piezas son aptos para cualquier tipo de enlace? ¿Cuáles son esos imprescindibles que no deberían faltar en el armario de ninguna chica elegante? Para despejar estas y muchas otras cuestiones hemos hablado con Sandra Majada, la influencer que triunfó en las redes sociales bajo el sobrenombre de Invitada Perfecta. No es casualidad que la extremeña tenga más de 372k de seguidores en sus perfiles. Sus estilismos, siempre cuidados al detalle, convertirían a cualquiera en una de las más elegantes del evento al que asista, y su forma de combinar piezas clásicas y de tendencia, le ha labrado un hueco entre las más estilosas. Si te perdiste el encuentro, ¡ahora puedes volver a verlo!

