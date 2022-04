Look de novia sin boda a la vista: el sector nupcial conquista la alfombra roja

La inversión media en un vestido de novia ronda los 1.750€ en España según datos de la plataforma Bodas.net. Es uno de los grandes gastos de una boda y uno de los aspectos que mayor antelación precisan en los meses de planificación. Durante los primeros tiempos de la pandemia, las firmas especializadas en este tipo de diseños vieron cómo su actividad se paraba en seco, no solo durante los meses más duros de la crisis sanitaria, también tras la avalancha de cancelaciones del año 2020 y 2021. Recuperar el ritmo no ha sido fácil, pero algunas firmas nupciales además de sobreponerse a la situación han logrado multiplicar su visibilidad gracias a sus apariciones en la alfombra roja.

Firmas nupciales en la alfombra roja

Es el caso de la firma emergente de novias Reguillo, fundada por Paloma Reguillo en noviembre de 2021. Con apenas unos meses de vida, el sello logró hacer acto de presencia en la fiesta más importante del cine español gracias a la actriz Paula Usero. Para el debut de la intérprete en la pasada alfombra roja de los Goya confeccionaron un original vestido negro con mangas transparentes y cola. "Paula Usero es una de las grandes actrices revelación de nuestro país, y tiene muchísimos fans, por lo que el impacto para una marca tan pequeña fue brutal. Lo notamos tanto en el impacto en redes como en preguntas e interés por nuestro trabajo desde la prensa especializada, como de usuarias", explica la fundadora de la firma.

En esa misma gala de premios, Belén Rueda también confió en una firma especializada en trajes de novia, Valenzuela. Detrás de la marca está Cristina, arquitecta de interiores de formación y diseñadora desde que en el año 2000 se lanzó a crear sus primeros vestidos de madrina e invitada. En el Festival de Málaga, Marta Hazas lució una creación que también salió del mismo atelier de novias, un vestido de bailarina con 200 horas de trabajo artesanal detrás. "Nuestro cliente principal son novias, la realización de este tipo de diseños para alfombra roja nos ayuda a dar a conocer la firma dentro de un circulo que no es el nupcial. En cuanto a nuestras novias, les encanta ver este tipo de diseños en la alfombra roja de la firma que les está haciendo su vestido para un día tan especial, tanto madres como las propias novias nos comentan lo que les ha gustado los vestidos que han llevado Belén Rueda, Blanca Suárez, Lara Álvarez y Marta Hazas".

Look de novia pero no de boda

Si bien la audiencia está cada vez más diversificada, la alfombra roja sigue siendo un escaparate óptimo donde multiplicar tu visbilidad si eres una firma independiente. ¿Cuántas futuras novias pueden llegar a conocer la marca gracias a esta oportunidad? En el plano internacional, otro fenómeno pone de manifiesto la relevancia que el sector nupcial está recuperando en los últimos tiempos. Hace solo unas semanas, Jennifer Lopez elegía un vestido de novia para acudir a la promoción de su nuevo proyecto. Sin duda, un look de lo más simbólico porque la película que presentaba era Marry Me, coprotagonizada con Maluma. La artista se decantó por un minivestido blanco perteneciente a The Love Collection de Giambattista Vali, la primera pensada para novias. A la misma colección pertenece el vestido de escote Bardot que Isla Fisher llevó en la afterparty de los Oscar. Además del sello italiano, en el último año firmas como Prabal Gurung, Erdem o Rixo han lazado su primera línea nupcial con apenas meses de diferencia. Una prueba más detrás de la evolución del mercado nupcial.

"En numerosas ocasiones hemos visto actrices vistiendo de blanco en alfombras rojas", sostiene Reguillo sobre la aparición de looks de boda en la red carpet, "y por otro lado muchas novias tienen referencias de vestidos de este tipo de eventos cuando buscan su look". Otro ejemplo que llamó la atención de la prensa especializada fue el estilismo de Kristen Stewart pocos días antes de los premios Oscar. La protagonista de Spencer sorprendió al dejar de lado Chanel, firma de la que es embajadora y que está detrás de la gran mayoría de sus looks, para apostar por un vestido de Brandon Maxwell que muchos definieron como vestido de novia. Lady Gaga ha encontrando en el vestido blanco una de sus apuestas fuertes, la hemos visto con un diseño con pedrería e inspiración nupcial de Rodarte y en los Sag Awards con un vestido de corte sirena de Armani Privé, una de las siluetas preferidas entre las novias. La lista sigue: en la afterparty de los Oscar, Sofía Vergara se decantó por un vestido blanco creado para la ocasión por la firma de novias Mark Zunino. En 2020 la actriz Camila Morrone hizo lo mismo al llevar un vestido de novia de Carolina Herrera en su primera aparición en los Oscar.

Con el éxito cosechado en pocos meses, desde Reguillo tienen claro que no se van a limitar a vestidos de novia, la diseñadora y fundadora de la marca afirma que la idea es ampliar las propuestas. Desde luego, sobre la alfombra roja han dejado claro que son capaces de hacerlo. "Los vestidos de novia han sido el punto de partida pero tenemos bastantes trajes de invitada para 2022, y estoy feliz porque todas esas clientas han confiado en Reguillo solo viendo la presentación de los vestidos de novia. El proceso de creación es el mismo y la filosofía también. Mi objetivo es crear piezas con personalidad y fuerza y creo que esto se puede trasladar a todas las ramas de la moda"

El fenómeno del vestido blanco

Las grandes galas celebradas en los primeros meses de 2022 ya han posicionado al color blanco como uno de los tonos estrella en una temporada dominada por los intensos colores neón. Es el contrapunto a esas apuestas fluorescentes y cuenta con el visto bueno de iconos de la GenZ como Addison Rae o Hailey Baldwin. En la pasada gala de los Grammy celebrada en Las Vegas, la tiktoker y la modelo se decantaron por dos vestidos blancos y satinados muy similares, uno de Nili Lotan y el otro de Saint Laurent. Sobre el escenario, Olivia Rodrigo actuó con un diseño blanco de Givenchy. Pocos días antes, Zoe Kravitz también se rindió a la opción más clara del círculo cromático en la fiesta posterior a los Oscar, donde posó con un diseño de Saint Laurent con abertura en la espalda, la misma firma en la que confió la actriz de Euphoria Maude Apatow para asistir al mismo evento también con vestido blanco. ¿La última en dar el visto bueno a la estética nupcial? Anya Taylor-Joy y el vestido blanco de Dior perteneciente a la colección otoño-invierno 2022-2023 que llevó en la promoción de su última película.