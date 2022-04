Pura delicadeza: así es la nueva colección de Jesús Peiró que nos descubre Merche Segarra

Había expectación y no ha defraudado. Minutos, incluso segundos, antes de que comenzara el desfile los murmullos eran incesantes. Un escenario esperable, porque tras un largo periodo en el que la situación sanitaria lo impidió, la moda nupcial volvía a subirse a las pasarelas de nuestro país por todo lo alto. Lo hacía, además, en un ambiente de reencuentros entre firmas, expertos y celebrities y en uno de los escenarios más reconocidos a nivel mundial: la Barcelona Bridal Fashion Week. La colección 2023 de Jesús Peiró daba el pistoletazo de salida al circuito y, desde el primero de los aclamados looks, la ilusión se plasmaba en el rostro de los asistentes. Merche Segarra se enfrentaba al reto de dejar a a los asistentes con la boca abierta y lo consiguió. ¿Su propuesta? Ninfas, un cántico a lo bucólico, lo romántico y lo etéreo desde la perspectiva moderna, delicada y siempre fascinante que caracteriza a la firma.

Delicadeza romántica

Entre sones de Un nuevo día brillará de Luz Casal, Something Stupid de Frank Sinatra, Yo quiero respirar de Dhany o Shape of my heart de Sting, las novias de la casa parecían brillar con luz propia siguiendo el compás de una agradable banda sonora. Exquisitos tejidos, elementos brillantes, pantalones cortos, mangas llamativas, bolsillos, plumas, capas, largos mini y midi y volantes componen el romántico universo que Merche Segarra ha perfilado para la próxima temporada. En sus diseños han tenido espacio los tules, los acabados de escarcha y caviar; los encajes y el chantilly, las intarsias, los brocados, el fil coupé y el bordado suizo. Todos ellos con resultados inesperados y exclusivos efectos nacarados que obligaban a mirar dos veces cada una de las piezas. Creaciones que son pura fantasía y que ella misma define en la entrevista que nos concede bajo estas líneas como un ‘jardín de luz’: “habitado por unos personajes libres, críticos, con esencia romántica y estética delicada”. Su bucólica visión de las ninfas.

Y aquello que la firma pretendía —construir una suerte de bosque encantado— lo logró. Lo hizo gracias a la exquisitez de sus talleres (con sello español) y la exigencia de sus artesanos. Cada uno de sus diseños parecían desprender un aroma que casi se tocaba, con bordados, pedrería y detalles florales que proyectaban un aura algo mágica. Estos elementos se conectaban con las mismas flores que inundaban las pantallas de la pasarela y cautivaban a los asistentes; como flores también fueron los sofisticados pendientes que acompañaban cada look.

Sorpresas

¿Y cuál fue el broche final a tan esperado desfile? Una ovación de aplausos y vítores para cada una de sus propuestas que aparecían, al concluir la presentación para acompañar a la directora creativa, junto a un ramo de flores con los colores de la bandera de Ucrania, como complemento. Uno de los muchos gestos simbólicos de una firma que siempre tiene algo (acertado) que decir. Tan sugerente como lo que te descubrimos en esta entrevista junto a su directora creativa, algunos de esos secretos que hacen de esta colección un conjunto digno de admirar.

¡HOLA! Novias: Después de una temporada algo apagada, las bodas vuelven por todo lo alto: ¿cómo se recibe el resurgimiento del sector?

Merche Segarra: "Con mucho entusiasmo y con un gran sentido de la responsabilidad para con nuestros distribuidores y las novias que ellos reciben”.

¿Cómo has afrontado volver a subir una propuesta a la pasarela?

“Con la emoción y la ilusión de siempre pero con una sensación diferente. Recuperar la normalidad y sentirlo como algo extraordinario es, sin duda, lo que caracteriza esta nueva presentación".

En esta nueva colección, la primera casi ‘sin la gran pandemia’, ¿dónde podemos percibir el exitoso ADN de la firma?

“En la revisión de los icónicos de la firma y en una evolución importante en las estructuras y concepción de los vestidos. La parte estética desarrolla opciones y aporta versatilidad a la colección”.

¿Cuál es la inspiración de esta colección?

“La colección desarrolla un ‘jardín de luz' habitado por unos personajes libres, críticos, con esencia romántica y estética delicada. ¡¡Son Ninfas!!”.

¿Qué podemos encontrar en esta nueva propuesta?

“Una gran variedad de fantasías tanto en tejidos falsos lisos, como brocados, fil coupé, estampados glitter, blondas, mallas bordadas, chantillys y acabados en lisos extremadamente nuevos”.

¿Qué tejidos imperan?

“Además de los falsos lisos, las fantasías con efecto de luz en todas sus versiones”.

¿Qué tipo de mujer podemos imaginar con estos looks?

“Una mujer que valora la calidad y lo contemporáneo. Que hace una lectura cuidadosa del vestido de novia”.

¿Cuáles son tus diseños favoritos?

"Una revisión del bordado suizo en novia, las propuestas más arriesgadas y algún estricto vestido en crep”.

¿Tienen importancia los accesorios dentro de esta colección?

“Los accesorios son siempre muy importantes. Constituyen, muchas veces, el acento más determinante del look”.

Modernidad y sofisticación forman parte de la estética de la firma, ¿son claves importantes de las próximas temporadas?

“Para nosotros forman parte de nuestro lenguaje en novia. Son la esencia y por lo tanto imprescindibles para desarrollar la coherencia en todas las colecciones”.

¿Qué tendencias triunfarán en los looks nupciales de 2023?

“Creo que el brillo será un nuevo elemento a tener en cuenta. Las transparencias delicadas y los desarrollos de mangas y escotes palabra de honor junto al regreso de los volúmenes en cadera y las capas en todas sus versiones”.

Los vestidos de novia han ido evolucionando con el tiempo, especialmente tras la pandemia, ¿qué queda de estos dos años de enlaces íntimos en vuestra propuesta?

“Un nuevo concepto de vestidos sin cola. Las propuestas más urbanas y el mix&match como ejercicio bridal”.

¿Cuál es tu mejor consejo para esa prometida que acaba de empezar a buscar su look?

“Que disfrute mucho de ese momento mágico y lo haga con mucha paz. El vestido siempre te acaba encontrando…”.

Jesús Peiró es una firma con reconocimiento internacional, ¿dónde reside la clave su éxito?

“En la fidelidad a su estilo. Su ADN ha ido evolucionando a lo largo de su trayectoria unido a su filosofía de empresa y a su particular modo de entender el mundo Bridal”.

