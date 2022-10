SE ENAMORARON DURANTE EL RODAJE DE LA SERIE Los actores que daban vida a Piril y Fetrit en 'Love is in the air' se han casado Tras dos años de relación la pareja ha decidido dar este importante paso juntos

Love is in the air fue la serie donde comenzó la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no fueron los únicos que fueron alcanzados por las flechas de Cupido, Başak Gümülcinelioğlu y Çağrı Çıtanak, que interpretaban a Piril y Fetrit, respectivamente, también se enamoraron. La pareja ha vivido este sábado un día que quedará en su recuerdo para siempre ya que, tras dos años de relación, se han dado el 'sí, quiero' en una preciosa ceremonia celebrada en Spicy Orman Evi, el parque de actiividades y aventuras al aire libre más grande de Turquía. Este idílico lugar, situado en mitad de un bosque en Kemerburgaz, una aldea en el distrito de Eyüp de la provincia de Estambul, ha sido el escenario donde los trescientos invitados al enlace han sido testigos de cómo sellaban su amor.

Para uno de los días más importantes de su vida, Başak ha lucido un diseño de Cihan Acarimza. Un modelo que ha llamado la atención por su originalidad ya que eran tres vestidos en uno. El lugar de cambiarse de traje, como hacen otras novias, se ha ido despojando de algunas partes del mismo dando lugar a dos nuevos estilismos. El primero, con el que ha llegado a la ceremonia y ha deslumbrado a los asistentes con su belleza, ha sido un vestido largo con cola, cinturón, escote de pico en pecho y espalda, mangas de tul y velo, que ha combinado con unas sandalias de tacón y un ramo confeccionado con espigas.

Tras finalizar el enlace y dar comienzo la fiesta, la intérprete se ha quitado la sobrefalda, las mangas y el velo para acometer su primer baile junto a Çağrı, ya como marido y mujer. También para llevar a cabo una sorpresa que tenía deparada para su recién estrenado esposo y el resto de asistentes. La que da vida a la juez Neva en Secretos de familia se ha subido al escenario para cantar algunos temas, en especial una canción que ha compuesto para su chico expresamente para la boda, Neler mümkür, que se traduciría como Lo que es posible. Cabe recordar que la actriz también es cantante, no en vano ha trabajado en varios musicales.como Annie o Hababam Class.

En primera fila ha estado Çağrı, quien miraba a la novia embelasado durante su actuación, que no ha dejado de bailar y cantar ninguno de los temas que la actriz ha regalado a los presentes y que ha demostrado ser el mayor fan de Başak.

La intérprete de Erkenci kus ha escrito en su perfil un bonito mensaje junto a un clip de la citada canción con imágenes de los dos en la sesión de fotos de la boda: "Çağrı: La única verdad que veo cuando miro los 31 años de mi vida eres realmente tú. No importa lo que haya pasado, siempre es el que siempre te hace feliz y la más amada... Por eso escribí y compuse esta canción para ti... Tengo tanta suerte de que mi vida vaya paralela a la tuya. Me alegro de que seas mi mejor amigo, mi amante, mi esposo. Que esta canción sea un recuerdo del día que nos casamos, de nuestro primer baile, de nuestro amor. Que sea la canción de todos los que viajan con su mejor amigo".

Un detalle que su emocionado marido ha querido agradecerle. "¡Mi querida amante, mi compañera, mi mejor amiga, que hizo una canción en lugar del tema que elegimos del musical Mamma Mia! ¡Lo estás haciendo! Amo cómo estás a mi lado, cómo eres, cómo ves la vida, cómo la vives ¡Esta canción es la primera de las que estará incluso cuando nosotros ya no estemos!", ha compartido también el flamente esposo, quien para su gran día ha elegido un esmoquin en color azul índigo de Melik Kam.

Volviendo a la celebración y ya bien entrada la noche, la intérprete ha vuelto a sorprender con su vestido, se ha quitado definitivamente la falda para seguir la fiesta con un diseño más atrevido de minifalda. Un estilismo que ha completado con unas botas de cowboy. Un calzado con el que, junto a su marido, ha quemado literalmente la pista de baile, ambos han disfrutado al máximo y lo han dado todo durante toda la fiesta.

Entre los asistentes no hemos podido ver a Kerem Bürsin ni a Hande Erçel, pero sí ha habido un gran reencuentro de muchos de los actores de Love is in the air quienes, tras tanto tiempo de rodaje, han formado una gran familia. Alican Aytekin (Seyfi), Neslihan Yeldan (Aydan), Elçin Afacan (Melo), Sitare Akbaş (Fifi) y Sarp Bozkurt (Erdem), han estado junto a los novios en una cita tan señalada y han disfrutado de lo lindo de la boda y de volver a estar juntos.

Todos los invitados han disfrutado de un menú nupcial que se ha servido en unas elegantes y largas mesas de madera. Han estado adornadas por unos delicados candelabros de plata y multitud de velas, que han iluminado a los comensales y le han dado a la velada un toque mágico. Los platos han sido servidos sobre una original base de madera, dándole un toque rústico acorde al lugar donde se ha celebrado el evento.

Como en toda boda, los novios partieron el pastel. Una espectacular tarta de tres pisos decorada con plantas. Los recién casados no han podido ocultar su amor y su felicidad y no han dejado de reír y de prodigarse besos, abrazos y muestras de cariño mientras se daban a probar el dulce el uno al otro, entrelazando sus brazos.

Başak y Çağrı son grandes amantes de los animales por lo que, sus perros, han tenido una importante presencia en la boda y no se han perdido ni un solo detalle de cómo sus dueños se daban el 'sí, quiero'. Ya convertidos en marido y mujer han posado con sus mascotas para inmortalizar el momento. Y no ha sido el único detalle que han tenido con sus amigos de cuatro patas ya que, además, la pareja ha demostrado su lado solidario y ha donado sus regalos de boda a la Asociación Haçiko, una fundación para la protección de la naturaleza y los animales. Un deseo que dejaron escrito en sus invitaciones en el que agradecían a sus invitados "por no dejarnos solos a nosotros ni a nuestros queridos amigos".