Los populares actores Demet Özdemir y Buğra Gülsoy estrenan serie y promete convertirse en el nuevo fenómeno turco

El desembarco de Disney+ en Turquía ha sido por todo lo alto y la plataforma digital está echando toda la carne en el asador creando producciones propias protagonizadas por los actores del momento del país otomano. Dentro de sus últimos lanzamientos se encuentra la telenovela Dünyayla Benim Aramda, protagonizada por dos grandes estrellas como Demet Özdemir, a la que descubrimos en el papel de la dulce Sanem en Erkenci kus, y Buğra Gülsoy, el actor que daba vida a Demir en Mi hija. Esta comedia romántica se centra en las aventuras de un triángulo amoroso formado por Ilkin, Tolga y Sinem y tiene como trasfondo las redes sociales. Una serie que está arrasando en su país de origen y de la que vamos a descubrir todos los detalles.

Demet, que da vida a Ilkin, y Buğra, quien se pone en la piel de Tolga, se convierten en pareja televisiva por primera vez aunque la serie, en un primer momento, iba a estar protagonizada por Kerem Bürsin. Cuando se le ofreció el papel al actor de En el corazón de la ciudad se generó un gran escándalo y provocó los celos de su entonces pareja, Hande Erçel, quien no quería que su chico trabajara con la intérprete de Mi hogar, mi destino, con la que se rumoreó que había tenido un romance durante la panademia, y esa fue la razón por la que el protagonista de Love is in the air rechazó este proyecto.

Lo curioso es que, previamente, esta ficción había sido ofrecida a la propia Hande, quien declinó participar en ella por considerar que contenía algunas escenas subidas de tono que la directaroa no quiso eliminar. Su compañero iba a ser Buğra Gülsoy, quien fue descartado de primeras pero, tras el rechazo de Kerem Bürsin, volvieron a pensar en el protagonista de Amor a segunda vista, de 40 años, quien aceptó su participación en la serie.

Dünyayla Benim Aramda, que se traduciría como Entre el mundo y yo, consta de seis episodios, se estrenó en Turquía el pasado 14 de septiembre y, pese a las críticas iniciales que recibió cuando se pudo ver el trailer por incluir un contenido de alto voltaje para las sociedad otomana, está arrasando en audiencia y no se descarta que pudiera tener una segunda temporada. Se trata de la segunda apuesta de la nueva plataforma Disney + Turquía, que estrenó hace poco su primera serie, Kaçis, con Engin Akyürek.

Esta ficción supone la vuelta a la pequeña pantalla de una de las actrices más queridas de Turquía tras la grabación de la segunda parte de la película Tácticas de amor y de su boda en agosto con el músico y actor Oğuzhan Koç. La pareja se dio el 'sí, quiero' tras dos años de relación en una divertida celebración en la que estuvieron rodeados de todos sus seres queridos y que tuvo lugar en el hotel Six Senses Kocataş Mansions en Sarıyer, en la parte occidental de Estambul.

¿Con qué nos va a sorprender Dünyayla Benim Aramda?

Demet Özdemir, de 30 años, se mete en la piel de Ilkin, la redactora jefe de la aclamada revista femenina Moqquete. Su novio es Buğra Gülsoy, quien encarna a un famoso actor llamado Tolga. La aparición en escena de Sinem, papel interpretado por Hafsanur Sancaktutan, de 22 años, afectará a la estabilidad de la pareja y se formará entre ellos un triángulo amoroso.

A Ilkin le preocupa seriemanete que su chico ya no esté enamorado de ella y, para comprobar la fidelidad de su pareja, inventa un juego en las redes sociales en el que decide comunicarse con él desde una cuenta falsa para tratar de seducirlo.