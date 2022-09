Casada con un popular cantante en Turquía y madre de una niña: así es la actriz Özge Özder (DE 'Infiel')

Inifiel encara su recta final, sus personajes nos han acompañado semana tras semanas durante más de un año y, de algún modo, se han convertido en parte de nuestra familia. Tomamos cariño a los artistas que se meten en la piel de los protagonistas y nos gusta descubirir cómo es su vida en la realidad y comprobar si tienen rasgos en común con su papel en la telenovela. Vamos a conocer más en profundidad a Özge Özder, una de las actrices más famosas de Turquía que se pone en los zapatos de Derya Samanlı, la compañera y amiga de Asya (Cansu Dere). En la ficción tiene una personalidad un tanto solitaria, solo en una ocasión la hemos visto acercarse a una relación, fue con Turgay, el amigo de Aras. Sin embargo, fuera del set de grabación, la vida de esta intérprete dista mucho de la que lleva en la serie.

Totalmente en el polo opuesto a Derya, su personaje, está Özge, una mujer feliz que ha formado una bonita familia. La protagonista de Doctor Milagro, de 44 años, mantiene una relación con el cantante Sinan Güleryüz, con el que contrajo matrimonio en 2018. Tras tres años como marido y mujer, la pareja daba la bienvenida en febrero de 2021 a su primera hija, una preciosa niña a la que han llamado Evaluna y que es la alegría de sus papás.

Tal y como la actriz ha contado en diferentes entrevistas, en el embarazo sufrió algunas complicaciones, por lo que tuvieron que adelantarle el parto dos semanas debido a los problemas de hipertensión que padecía. Todo salió bien y tuvo un bebé sano y fuerte. A la también cantante le gusta compartir con sus seguidores imágenes de su pequeña quien, pese a su corta edad, cuenta con su propio perfil y está hecha toda una influencer posando ante la cámara con mucha gracia. La intérprete de Umuda Kelepçe Vurulmaz también muestra su día a día y su vida en familia mientras disfrutan juntos de sus pasiones: los animales, los deportes, los viajes y la naturaleza.

Özge nació el 1 de abril de 1978 y, aunque comenzó su carrera como modelo, participó en diferentes obras de teatro durante la secundaria y quiso formarse en la interpretación. Cuando acabó el colegio, se graduó en el Conservatorio Estatal de Teatro de Ankara en el año 2000. Por suerte, su carrera como actriz despegó rápido y su sueño de vivir del arte se convirtio en realidad formando parte de proyectos como Haziran Gecesi y Dudaktan Kalbe, por los que recibió grandes elogios. Desde ese momento no ha dejado de trabajar y se ha labrado una trayectoria profesional cargada de éxitos que dura ya más de 20 años. Aunque el verdadero reconocimiento le ha llegado principalmente de la mano de dos series: Infiel y Doctor milagro, una telenovela que se estrenó en 2019 y en la que Özge hacía de villana encarnando el personaje de Kivilcim.

¿Cómo es Derya Samanlı en Infiel?

En la ficción es una mujer divertida que constantemente mete la nariz en la vida de otras personas para ocultar sus propias heridas e intentar no pensar en ellas. Sus amigos de la infancia, Volkan, Bahar y Mert, lo son todo para ella, no tiene a nadie más en la vida salvo a ellos. Derya es compañera de trabajo de Asya, con la que mantiene una muy buena relación, algo que cambia cuando la protagonista descubre que su compañera y amiga conocía la doble vida que su marido estaba llevando con Derin y no se lo había contado.