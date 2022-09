Activista y amante de la moda: así es Ilayda Çevik, una de las últimas incorporaciones de 'Tierra amarga' A la actriz, que ya la vimos en 'Love is in the air', se acaba de incorporar al reparto y su personaje ha llegado pisando fuerte

Tierra amarga sigue cosechando un gran éxito en las sobremesas de Antena 3, la telenovela ha entrado en la recta final de su tercera temporada con una trama marcadas por la intriga, el dolor, la venganza y los giros inesperados. La telenovela ha sumado también algunos nuevos rostros que aportan aún más dinamismo y nuevas historias a la ficción. Una de las nuevas incorporaciones es la de Betül Arcan, hija de Sermin, que acaba de llegar recientemente a Çukurova procedente de París. Este personaje lleva apenas unas semanas en nuestras vidas pero ya ha dejado constancia de que viene pisando fuerte. Bajo este rostro angelical con alma de demonio se esconde la actriz İlayda Çevik, que se ha convertido en una de las artistas más aclamadas del momento y a la que descubrimos en Love is in the air como Balca Koçak, una villana que pretendía destruir el amor entre la pareja protagonista.

Con tan solo 27 años, İlayda ya se ha convertido en una actriz muy reconocida en Turquía y, poco a poco, se está haciendo un hueco a nivel internacional. La joven intérprete nació en Balikesir (Turquía), una ciudad costera de Turquía, en diciembre de 1994. Desde muy pequeña siempre tuvo claro que queria ser actriz y, aunque comenzó su formación en el teatro, su primera representación fue en una obra infantil llamada Children’s Playground, no tardó mucho tiempo en descubrir que su verdadera vocación era estar delante las cámaras.

Realizó algunas apariciones en videoclips, pero su gran oportunidad le llegó en 2013 con la telenovela Karagül, más conocida en los países de habla hispana como Rosa Negra, donde también coincidió con su actual compeñera de reparto Hilal Altınbilek. En ella, interpretó durante tres años a Maya Samverdi, hija de Ebru y Murat, una familia de la alta sociedad de Estambul cuya vida se complica cuando su negocio entra en crisis.

Tal fue la popularidad que alcanzó gracias a este papel que dio el salto al cine y, en 2015, debutaba con Kızım İçin (Para mi hija), su primera película. Desde ese momento no dejó de encadenar éxitos hasta llegar a Love is in the air, la serie con la que la descubrimos en nuestro país y que le dio el reconocimiento profesional fuera de Turquía, algo que ha consolidado gracias a su papel en Tierra amarga.

İlayda está considerada como un icono de estilo en su país pero ella asegura que "no hay nadie que me inspire en términos de estilo. Todo lo que me haga sentir cómoda y bien puede formar parte del mío. Sin embargo, hay mujeres cuyo estilo y aura admiro, por supuesto. Kate Moss encabeza esta lista", confesaba en una entrevista con la revista Gardirop. Es una apasionada de la moda y reconce que hay dos piezas que no pueden faltar en su armario: los vaqueros negros y los vestidos cruzados de todos los estilos.

Y aunque en el mundo de la moda no tiene claros referentes, sí los tiene en el de la interpretación, siendo para ella Juliette Binoche un espejo en el que mirarse y la persona que más le ha inspirado en su carrera. Más allá de su faceta de actriz, İlayda Çevik ha mostrado con frecuencia su compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres en su país. Un claro ejemplo de ello fue su lucha pública el pasado año contra la decisión de Erdogan, presidente de su país, de retirar a Turquía del Convenio de Estambul, lo que eliminaba la protección a las mujeres ante un caso de violencia de género.

Con respecto a su vida sentimental, la guapa protagonista de Gel Dese Ask matiene una relación estable desde hace tiempo con el también actor Göksenin Ekiyorum. Es habitual que İlayda comparta fotos junto a su chico con sus seguidores, donde muestra lo enamorados que están y la complicidad que existe entre ellos.