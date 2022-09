¿De una boda sale otra? El atractivo actor de 'Tierra amarga', Furkan Palali, a la conquista de Hande Doğandemir Los dos intérpretes no se separaron durante la boda de su compañera Demet Özdemir y se mostraron muy cómplices

La romántica boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç tuvo lugar por fin hace unos días, era uno de los acontecimientos más esperados del año en Turquía y aún resuenan los ecos de lo que allí sucedió. Fue un día de ensueño, con una celebración por todo lo alto que se caracterizó por la diversión, la música, el baile y también por el amor que flotaba en el aire y, por lo que se dice, no solo el de los recién casados sino que, siguiendo el famoso refran de que 'de una boda sale otra', al parecer, dos ilustres asistentes, imbuidos de una atmósfera tan propicia, podrían haberse enamorado y comenzado un romance. Los artistas tocados por las flechas de Cupido serían Furkan Palali, compañero de la novia en Habitación 309, y la actriz Hande Doğandemir.

- La actriz Hazal Kaya, embarazada de su segundo hijo, hace un parón en su carrera por un problema de salud

VER GALERÍA

- Descubre qué dos personajes de 'Hermanos' han ganado un premio por su historia de amor en la serie

La pareja de actores se dejó ver de lo más cómplice en la fiesta posterior a la boda, que tuvo lugar en el Six Senses Hotel en Sariyer, en Estambul, y que duró hasta altas horas de la madrugada, según informan varios medios turcos. Furkan y Hande no se separaron en toda la noche, estuvieron charlando, riendo, y bailando toda la velada y se mostraron muy cercanos durante toda la celebración. Una actitud que no paso inadvertida para el resto de asistentes que se sintienron muy sorprendidos ante la gran confianza que existía entre ellos en todo momento.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El protagonista de Tierra amarga, de 35 años, y la bella Hande, de 36 años, a quien se le atribuyó un romance con Kerem Bürsin cuando ambos grabaron la serie Günesi Beklerken en 2013, fueron sorprendidos de la mano a su salida del hotel tras finalizar la fiesta por los medios turcos allí apostados. La pareja pidió ayuda al personal del hotel para no ser fotografiados juntos y los guardias de seguridad del establecimiento se enfrentaron a los periodistas para entorpecer el trabajo de los que hasta allí se habían desplazado para buscar declaraciones de los invitados de la boda del año.

VER GALERÍA

Algo molestos y sin querer contestar a las preguntas de la prensa, los protagonistas no intervinieron en la disputa y, aprovechando el altercado, ambos se subieron a un vehículo y abandonaron rápidamente el lugar, según informa el medio otomano Hanat haber. No sin poder evitar ser grabados e inmortalizados juntos por los paparazzi.

VER GALERÍA

El sueño profesional que acaba de alcanzar Furkan Palali

Tras finalizar las grabaciones de Tierra amarga, donde ha dado vida durante las dos últimas temporadas a Fikret Fekeli, sobrino de Felike, un joven impulsivo e imprudente que regresa a Turquía después de haber vivido durante muchos años en Alemania y que guarda algunos misterios de su pasado, el actor ha logrado cumplir uno de sus sueños. A pesar de haber actuado en varias series para la televisión y de destacar en su faceta como modelo, el intérprete tenía la asignatura pendiente de participar en una película, algo que ha dejado de ser un deseo para convertirse en una realidad: El guapo galán protagonizará la cinta Canım Merkez, que será filmada por Statü Film y estrenada en una plataforma digital en 2023.