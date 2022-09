Te descubrimos la película con dos de tus galanes turcos favoritos, Kerem Bürsin y Burak Özçivit

Las telenovelas turcas se han convertido en un auténtico fenómeno de masas, no solo por las tramas, sino también por el impacto que han causado sus protagonistas masculinos en la audiencia levantando auténticas pasiones. Los apuestos galanes otomanos son uno de los reclamos fundamentales de estas ficciones. Héroes del día a día dispuestos a luchar contra todo y todos por su familia y por el amor haciendo suspirar a millones de personas en todo el mundo. Entre los consentidos por el público encontramos a Kerem Bürsin, el querido Serkan Bolat de Love is in the air, y a Burak Özçivit, el inolvidable Kemal Soydere de Kara Sedva. Traemos una gran noticia para todos sus seguidores porque les vamos a descubrir la película en la que ambos unieron su talento y donde los espectadores podrán disfrutar a pares de su actuación y su belleza.

- Vuelve Can Yaman con 'Viola come il mare', su nueva serie de amor y misterio

VER GALERÍA

- Late al son de 'La canción del corazón', la romántica película turca que te dejará con una sonrisa en la boca

La película en cuestión es Can Feda, que se traduciría por algo así como Dar la vida, un filme dirigido por Çağatay Tosun en 2018 disponible en Prime Video. El elenco de la película, que pertenece al género de acción y guerra, cuenta con la actuación estelar de Kerem Bürsin, que se mete en la piel de un piloto de las fuerzas aéreas turcas interpretando al capitán Onur, mientras que Burak Özçivit da vida al capitán Alparslan, del ejército de tierra, juntos unirán sus esfuerzos y serán capaces de entregar su vida si es necesario por la defensa de su país.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Para Burak este proyecto fue todo un regalo y se enamoró de su personaje y del guion tan pronto como lo leyó. En su opinión, era la primera vez que "se daba su lugar en el cine nacional a las fuerzas aéreas y terrestres turcas de manera conjunta". El actor, de 37 años, se sentía un privilegiado ya que considera que no es fácil hacer una película de este género en Turquía puesto que es muy complicado a nivel de producción. Y reconocía además en la gala de presentación del filme que "una de las cosas que me influyó más en el guion fue esto: que en Can Feda hay muchas historias humanas. Toques pequeños, piezas de las vidas de cada uno de nosotros, es muy bueno que esto se una con la disciplina entre los soldados, porque llevaba a la película a un lugar diferente", aseguraba entonces.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Por su parte, el protagonista de En el corazón de la ciudad, de 35 años, afirmaba que la cinta le ayudó a entender algunos asuntos y también aseguró que Can feda dio lugar a tratar temas con los que la sociedad estaba muy sensible. Para Kerem había "sido un honor estar en la película". Además añadió que el rodaje le sirvió para descubrir cosas sobre su patria que desconocía. "Mientras estuve trabajando descubrí muchas cosas sobre nuestro país. Se leen o se ven en algún periódico y así se ayuda a crear empatía", declaró ante los medios en la premier del filme.

VER GALERÍA

En el reparto de la cinta también encontramos a otra gran conocida por el público español, Melike Ipek Yalova, de la que hemos podido disfrutar en su papel como la doctora Müjgan en Tierra amarga, donde vivía un bonito romance con Yilmaz (Uğur Güneş), el protagonista. En esta ocasión, la bella actriz encarna el papel de una enfermera que se aferra a sus ideales en medio de la guerra y trabaja en condiciones casi imposibles.

VER GALERÍA

El rodaje de la película se desarrolló en ciudades como Bilecik, Eskişehir y Estambul. Las escenas que debían grabarse en el desierto se hicieron en Eskişehir. Además en el filme se utilizaron un total de 3.000 armas, 300 vehículos y alrededor de dos mil extras.

VER GALERÍA

¿De qué trata Can feda?

El ejército turco entra en la región más peligrosa del mundo sin ningún estado aliado, donde se desarrolla una guerra civil desde hace 7 años. Mientras tanto, el equipo de Fuerzas Especiales integrado por seis valientes hombres especialmente entrenados bajo el mando del Capitán Alparslan (Burak Özçivit) descubre, con la ayuda del capitán Onur, (Kerem Bürsin) del ejército del aire, la gran emboscada tendida contra las tropas otomanas.

VER GALERÍA

Ahí comienza una frenética lucha de supervivencia en condiciones inhumanas.Quizás la verdadera prueba para el equipo, que lucha por el bien del país contra cientos de terroristas para acabar con esta trampa, sea no olvidar la voz de la conciencia y saber mantenerse compasivos y con corazón en situaciones de guerra verdaderamente crueles.