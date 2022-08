'LOVE IS IN THE AIR' LE LANZÓ AL ESTRELLATO MUNDIAL Te desvelamos dos pasiones ocultas de Kerem Bürsin que te van a sorprender Es un gran amante del deporte y de las construcciones de Lego pero tiene otras aficiones muy especiales

Kerem Bürsin conquistó al mundo entero con su talento en Love is in the air metiéndose en la piel del estirado arquitecto Serkan Bolat, quien, pese a su coraza, caía rendido ante Eda Yildiz, papel interpretado por Hande Erçel, con la que el amor traspasó la pantalla. Su noviazgo hizo suspirar a los espectadores en medio mundo y, aunque la relación llegó a su fin, sus fans siguen soñando con que ambos vuelvan a estar juntos. Por su simpatía se ha convertido en uno de los actores turcos más queridos en nuestro país. Sus constantes visitas a España y la cercanía y amabilidad que demuestra en cada una de ellas ha hecho que ese cariño por el intérprete no deje de crecer por parte de sus seguidores españoles. Sus incondicionales han buceado en su vida para conocer todo lo que tiene que ver con su ídolo y conocen al dedillo cada uno de sus gustos y aficiones, aunque es posible que aún podamos sorprenderles desvelándoles dos pasiones desconocidas del protagonista de Sharktopus.

- Kerem Bürsin sale públicamente en defensa de su ex, Hande Erçel

- Conoce a Su Burcu Yazgi Coşkun, la joven actriz de 'Hermanos' que ha enamorado al público español

Nos quedan aún muchos cosas por conocer sobre el apuesto protagonista de En el corazón de la ciudad, quien siempre trata de mantener su vida personal en la más estricta intimidad. Pero sí hemos descubierto que le encantan los hobbies que tienen que ver con la creatividad, a Kerem, de 35 años, le fascina la ebanistería y trabajar con la madera. Y es una afición que no se le da nada mal porque construye pequeños muebles, como armarios, a los que no les falta detalle ya que les pone sus puertas, sus visagras y todo lo necesario. Al intérprete de Güneşi Beklerken la carpintería le parece un oficio precioso y le gustaría poder ser algún día un gran carpintero.

VER GALERÍA

Y no es esa la única pasión oculta de Kerem a la que dedica parte de su tiempo libre ya que también es un gran amante de la agricultura. Entre sus sueños, más allá de la actuación, también está en el convertirse algún día en maestro y poder enseñar. Seguro que si algún día llega a ser profesor no le faltarán alumnos dispuestos a asistir a sus clases que no se perderán ni un segundo de sus lecciones desde la primera fila.

VER GALERÍA

En diferentes ocasiones Kerem ha confesado su afición a las construcciones con Lego, algo que le viene desde que era pequeño y que sigue manteniendo desde entonces. "Mi obsesión es que si empiezo algo, lo tengo que acabar…", confesó en una entrevista exclusiva a ¡HOLA!. Tal es su gusto por este juego que no se conforma con pequeñas figuras y, como le gustan los retos, va a por las que cuentan con miles de piezas. "Una vez construí el Halcón Milenario de Star Wars, de unas seis mil piezas",afirmó.

VER GALERÍA

Bien conocida es también su pasión por el deporte que, además de ayudarle a mantener un físico envidiable, le ayuda a superarse y a desconectar de la rutina. Le encanta levantarse temprano, a las cinco y media de la mañana, hacerse un smoothie, ir al gimnasio, trabajar un rato en el proyecto que tenga entre manos en ese momento, y regresar de nuevo a seguir entrenando. Se define como un hombre de gustos y aficiones simples y es que, aunque se haya convertido en una estrella conocida a nivel mundial, sigue teniendo los pies en la tierra y disfrutando de las cosas sencillas.

VER GALERÍA

Las visitas de Kerem a España

A mediados de julio, nos sorprendía con una visita a España que conocíamos a través de un divertido vídeo donde interactuaba con Paz Padilla y que la presentadora gaditana compartía para promocionar un nuevo proyecto. El actor turco del momento también estuvo en junio en nuestro país y, como suele ser habitual, levantaba pasiones y a su paso. La razón de su visita a Madrid fue para participar junto a Álvaro Morte, Anne Igartiburu y Cayetana Guillén-Cuervo en la presentación de Olyverse: la primera Non Fungible Story (historia no fungible en inglés) jamás lanzada. El proyecto, realizado de la mano de la empresa Olyseum, del exfutbolista Carles Puyol, consta de una serie de animación dirigida por Koldo Serra y protagonizada por el famoso profesor de La casa de papel, pero su formato permite que los propietarios de sus criptoactivos (los NFT o tokens) decidan cómo evoluciona la trama. En ese viaje también aprovechó para conocer la gastronomía y algunas terrazas de la capital.

VER GALERÍA

En los últimos tiempos el galán de moda ha visitado España en varias ocasiones: en octubre estuvo en las Islas Canarias, como padrino de un certamen de moda; en marzo volvió para el Festival de Málaga, donde se dio un baño de masas y conoció a uno de sus ídolos, Antonio Banderas, con quien ha tenido varios encuentros y que fue su anfitrión en la pasada Semana Santa malagueña. También había estado recientemente en la capital, tal vez ultimando los detalles para trabajar en nuestro país, algo que podría estar muy cerca ya que, en su faceta como productor, tiene los derechos de una historia que tiene lugar en España. No sabemos si será ese u otro trabajo el que le traiga de vuelta pero, tal y como ha desvelado el propio actor, tiene proyectos profesionales que le "obligarán" a estar aquí "bastante tiempo". Sin duda, la mejor noticia para todos sus fans españoles que le esperan ansiosos.