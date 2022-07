SE ENAMORARON DURANTE EL RODAJE DE 'LOVE IS IN THE AIR' Kerem Bürsin sale públicamente en defensa de su ex, Hande Erçel Los rumores en torno a una posible reconciliación de los dos actores se han incrementando en las últimas semanas

Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo el centro de todas las miradas de quienes apuntan a una posible reconciliación entre ellos. La pareja, cuyo amor vimos crecer a la vez que el de sus personajes de Love is in the air, se convirtió en una las más queridas a nivel mundial y su ruptura, hace siete meses, fue un duro golpe para todos sus fans, que ahora tratan de ver indicios de que han vuelto en cada uno de sus movimientos. Ninguno de los protagonistas se ha pronunciado y ambos estén volvados en su trabajo, pero ha habido un nuevo paso que ha dado lugar a comentarios sobre un posible acercamiento entre ellos. Se trata de las palabras que el protagonsita de Sharktopus ha dedicado en contra de los que insultan a las mujeres en las redes, donde ha defendido a su exnovia al ser una de las damnificadas por las críticas machistas que recibe a diario.

- Neslihan Atagül, de 'La hija del embajador', retoma su carrera tras su enfermedad con un compañero muy especial

VER GALERÍA

- ¡No les pierdas la pista! ¿Qué hacen Hilal Altınbilek y Uğur Güneş tras finalizar el rodaje de 'Tierra amarga'?

Tras la multitud de especulaciones sobre su relación que han circulado durante todo este tiempo, Kerem Bürsin se ha referido por primera vez a Hande Erçel tras su ruptura el pasado mes de enero. El intérprete, de 35 años, ha sido preguntado por una seguidora sobre su opinión acerca de los mensajes que a diario se vierten en internet denigrando a las mujeres. El actor ha sido muy tajante en su respuesta. "Creo que cualquiera, sea fan o no, que haga comentarios de odio hacia las mujeres incluida Hande, es un comportamiento que tolero ni toleraré nunca. Cuando capto este tipo de basura, les escribo pidiendo que paren. No necesitamos odio en este mundo", ha manifestado a través de su perfil.

VER GALERÍA

Al parecer, la protagonista de Hayat, amor sin palabras había recibido este tipo de críticas, un hecho que no ha gustado nada al galán turco que no ha dudado en salir en su defensa, un acto que, salvo por sus fans, no ha sido demasido bien recibido y entendido en su país. Kerem Bürsin es conocido por ser un gran defensor de los derechos de las mujeres en su país y de la campaña HeforShe, un movimiento solidario en favor de la igualdad de género desarrollado por la ONU Mujeres para implicar a hombres y niños como defensores y agentes de cambio en la consecución de la igualdad de genero y de los derechos de la mujer. El protagonista de En el corazón de la ciudad alza su voz siempre que tiene ocasión o que la causa lo merece. En esta ocasión lo ha vuelto a hacer y ha soprendido a propios y extraños al nombrar a su expareja por primera vez.

VER GALERÍA

El gesto de Kerem hacia Hande ha ilusionado a los seguidores de ambos que lo ven como la confirmación de que podrían volver a estar juntos. Por su parte, la interprete de Azize también hizo algo que dio pie a pensar en esa posible reconciliación. Hace un par se semanas, Hande decidió, en el último momento, no acudir a un evento de Hello! Turquia que se celebraba en Bodrum, al enterarse de que también iba a estar presente Kaan Yildirim, con quien ha mantenido una relación sentimental tras romper con el protagonista de Güneşi Beklerken.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La historia de amor entre Hande y Kaan ya ha finalizado y la bella actriz aseguró hace unas semanas que el protagonsita de Adı Mutluluk "siempre es y será mi amigo", confirmando así su ruptura. Un secreto a voces puesto que el intérprete de Halka había sido visto en los últimos tiempos acompañado por la actriz también actriz Tuğçe Açıkgöz, por lo que, en su momento, se habló de una posible infidelidad del Kaan hacia Hande. Tal vez esa podría ser la razón por la que rechazó asistir al acto donde se encontraba su ex, pero este detalle se ha interpretado también por parte de los medios turcos como un guiño a una posible segunda oportunidad con Kerem Bürsin. Solo el tiempo dirá que pasa con la que ha sido la pareja favorita del star system turco si vuelven a unirse o si continúan con sus caminos por separado.