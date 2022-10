Tras el éxito de 'Love is the air' Se estrena 'En el corazón de la ciudad', la nueva serie del galán turco Kerem Bürsin Una ficción donde descubriremos otra faceta interpretativa del popular actor otomano

Kerem Bürsin llegó a nuestras vidas y nos conquistó dando vida a Serkan Bolat en Love is in the air, protagonizando una preciosa historia de amor tanto dentro como fuera de la pantalla con su compañera de reparto Hande Erçel. La química que transmitía la pareja hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno a nivel mundial, y que los fans hayan seguido los pasos de sus protagonistas para saber todo sobre ellos. Ahora, el galán turno vuelve al primer plano mediático por el estreno este miércoles en España de su nueva serie, En el corazón de la ciudad (Divinity, 22:30 horas).

Kerem Bürsin, protagonista de 'Love is in the air', muestra su afición más curiosa

VER GALERÍA

En esta ficción, sus seguidores podrán descubrir a Kerem en una nueva faceta interpretativa que no les dejará indiferentes. Nuevas ilusiones y temores del pasado se entrelazan en el eje argumental de un drama que tiene Estambul como telón de fondo. La serie, que cuenta en su elenco estelar con el intérprete de Şeref Meselesi, también presenta a otra protagonista muy querida por la audiencia española, la bella Leyla Lydia Tugutlu, a la que descubirmos en telenovelas como Dulce venganza y Mi hija.

Bu Şehir Arkandan Gelecek, como se llama en su idioma original, cuenta también con el respaldo de la crítica internacional y fue nominada en 2017 a los premios Seoul International Drama Awards como mejor serie de drama. Además, por su interpretación en la misma, Kerem Bürsin se llevó el galardón a mejor actor, siendo el segundo artista turco en alzarse con este reconocimiento.

Kerem Bürsin cumple un sueño en Málaga al conocer a su ídolo, Antonio Banderas

VER GALERÍA

¿Qué nos deparará en En el corazón de la ciudad?

La acción arranca cuando Ali Smith (Kerem Bürsin), un atractivo tripulante que ha sido criado en un barco de carga por Rauf Dağlı (Osman Alkaş), se ve obligado a desembarcar en Estambul, su ciudad natal y un lugar que ha tratado de evitar desde hace años ya que fue el escenario donde, con tan solo 5 años, fue testigo del asesinato de su madre a manos de su padre.

En la capital turca, su destino se cruzará con el de Derin Mirkelamoğlu (Leyla Lydia Tugutlu), una encantadora bailarina de la que se enamorará a primera vista. Siguiendo a esta bella mujer, Ali se verá inmerso en la aventura de su vida, en la que el amor lo llevará a recobrar la conexión y a reconciliarse con Estambul, un sitio que consideraba parte de su pasado por la traúmatica experiencia vivida en su infancia.

VER GALERÍA

Kerem Bürsin, un enamorado de España

El actor turco del momento estuvo el pasado junio en nuestro país y, como suele ser habitual, levantaba pasiones a su paso. La razón de su visita a Madrid fue para participar junto a Álvaro Morte, Anne Igartiburu y Cayetana Guillén-Cuervo en la presentación de Olyverse: la primera Non Fungible Story (historia no fungible en inglés) jamás lanzada. El proyecto, realizado por la empresa Olyseum del exfutbolista Carles Puyol, es una serie de animación dirigida por Koldo Serra y protagonizada por el famoso profesor de La casa de papel, pero su formato permitía que los propietarios de sus criptoactivos (los NFT o tokens) decidieran cómo evoluciona la trama.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En su visita a la capital, Kerem, además de darse un baño de multitudes, también pudo disfrutar de la gastronomía de nuestro país degustando de las delicatessen que se sirven en el restaurante Coque, una experiencia para los sentidos obra del chef Mario Sandoval y que seguro que hizo las delicias del interprete turco. También tuvo tiempo para la diversión en algunas de las terrazas de moda de la capital, donde coincidió con rostros tan conocidos como el futbolista Marcelo o el cantante Cepeda, con quienes no dudó en fotografiarse para inmortalizar el momento.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El galán turco de moda ya había visitado España en otras ocasiones: en octubre de 2021 estuvo en las Islas Canarias, como padrino de un certamen de moda; en marzo volvió para el Festival de Málaga, donde conoció a uno de sus ídolos, Antonio Banderas, quien fue su anfitrión en la pasada Semana Santa malagueña.