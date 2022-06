Kerem Bürsin y Hande Erçel, el acercamiento que podría acabar en reconciliación

Love is in the air unió los caminos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La historia de amor de sus personajes, Eda Yildiz y Serkan Bolat traspasó la pantalla, robándole el corazón a millones de espectadores, el set de rodaje y, al igual que los protagonistas de la exitosa ficción, se enamoraron en la vida real. Se convirtieron en la pareja moda. Su relación era una de las más envidiadas y sus seguidores ansiaban vivir un romance tan idílico como el suyo, por lo que seguían cada uno de sus movimientos y sentían ese amor con si fuera el suyo propio. Todo parecía ir viento en popa entre los actores, pero hace cinco meses nos sorprendieron con la inesperada noticia de su ruptura. El fin de su noviazgo fue un jarro de agua fría para sus millones de fans que, desde ese momento, han soñado con que se dieran otra oportunidad, algo que, estaría más cerca de suceder ya que, por lo que publican los medios turcos, Hande y Kerem habrían iniciado un acercamiento y ya se apunta a una posible reconciliación.

Hande y Kerem coincidieron hace unos días en un acto público en Estambul y su actitud hizo que se dispararan los rumores en los medios otomanos. Tras haber puesto fin a su relación hace unos meses, el distanciamiento y la frialdad entre ellos era patente, incluso, la intérprete de Hayat: Amor sin palabras, había borrado todas las fotos junto a él de su perfil, por lo que sorprendió verlos tratarse de una manera tan amistosa y cercana delante de todos los presentes. La pareja mantuvo una animada charla y demostró una gran complicidad. La manera en la que se comportaron hizo que las alarmas de los medios turcos se activaran apuntando a que, tal vez, podrían haber dejado atrás los reproches y estarían cerca de darse una segunda oportunidad.

A pesar de que la actriz, de 28 años, reconoció el pasado mes de abril haber comenzado una relación con, Kaan Yıldırım, a quien conoció en 2019 en el rodaje de la serie Halka, y que se rumoreado con que Kerem, de 35 años, también estaba rehaciendo su vida y estaba conociendo a Stephanie Cayo, exnovia de Maxi Iglesias, los dos intérpretes podrían haber conectado de nuevo en los últimos días.

Ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, pero no sería su encuentro en este evento el único gesto que indicaría un posible acercamiento entre ambos. Entre las últimas publicaciones efímeras de la protagonista de Mest-i Aşk, ha compartido una imagen de sus tres perros, Niebla, Azul y Noche, cuyos nombres se deben a que son sus tres palabras favoritas en nuestro idioma, donde ha llamado la atención el mensaje y el emoticono que ha utilizado. "Nos amamos mucho" ha escrito junto a un fantasma con gesto burlón, un símbolo que la actriz ha utilizado en varias ocasiones en mensajes dirigidos directamente a Kerem Bürsin, por lo que podría ser un guiño hacia el protagonista de En el corazón de la ciudad. Este miércoles Hande compartía varias imágenes de una sesión de fotos con una revista de moda en la que volvía a utilizar este emoji en mitad de los rumores que se han despertado desde su encuentro.

El uso del fantasma estos días podría ser fruto de la casualidad, pero revisando las publicaciones que la protagonista de Love is in the air le dedicaba a su entonces chico, Kerem Bürsin, encontramos que utilizaba con frecuencia este emoticono para dirigirse a él. Entre las últimas está la de su viaje a Estados Unidos en noviembre de 2021, desde la tienda de Lego, la actriz enviaba un mensaje a su novio en el que le preguntaba: "¿Dónde estoy?, acompañado del simpático fantasma, sabiendo que el intérprete de Güneşi Beklerken es un gran fan de estos juegos de construcciones.

Hande también uso este símbolo cuando el actor publicó unas divertidas imágenes junto a Mavi, sobrina de la actriz, tras una tarde de juegos, donde la pequeña le hizo hasta la manicura y que él quiso compartir sus seguidores con un divertido mensaje de socorro dirigido a los padres de la niña. "¿Cuándo regresáis Gamze y Caner?", escribía bromeando el actor junto. Una fotografía efímera que también compartió su chica, quien añadió un escueto mensaje acompañado del ya famoso del fantasmita. "¿Quién quería pintarme la cara?", respondía entonces a su novio tras la publicación de él. Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si es real el acercamiento con el que los fans llevan soñando desde el mismo día en el que se enteraron de su ruptura.