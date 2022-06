EN NUESTRO PAÍS SALTÓ A LA FAMA CON 'LOVE IS IN THE AIR' ¡Muchas felicidades! Descubre el plan íntimo de Kerem Bürsin para celebrar su 35 cumpleaños El actor se ha convertido en uno de los intérpretes turcos con mayor proyección a nivel mundial

Los fans de las telenovelas turcas están de enhorabuena ya que uno de sus ídolos celebra una nueva vuelta al sol. El galán de moda, Kerem Bürsin, cumple este sábado 35 años y llega a esta nueva cifra disfrutando de uno de sus mejores momentos a nivel profesional, cargado de proyectos dentro y fuera de Turquía, y convertido en el actor otomano con mayor proyeccción a nivel mundial. En España nos conquistó con su papel de Serkan Bolat en Love is in the air, un personaje que ha hecho que medio mundo suspire por él. Su historia de amor con Hande Erçel, dentro y fuera de la pantalla, enamoró a sus seguidores, repartidos por todo el planeta, pero su relación llegó a su fin y el protagonista de Shakrtopus ahora es, además, uno de los solteros más codiciados del panorama artístico. Son muchos los que querrían pasar junto a él su cumpleaños pero... ¿quieres saber cuáles son los planes del actor en un día tan importante?.

Su talento ante las cámaras y su carisma le han convertido, por méritos propios, en el chico de moda por lo que su actividad profesional se ha vuelto frenética. Durante los últimos meses sus compromisos laborales le han tenido sin parar ni un segundo: grabaciones, entrevistas y apariciones en los medios de comunicación, campañas publicitarias y multitud de viajes han ocupado su agenda, dejándole sin tiempo ni para respirar, por lo que sus planes para celebrar hoy su cumpleaños pueden distar mucho de lo que uno se pudiera imaginar. El intérprete ha confesado cómo va a pasar su día especial y con quién. "No haré nada especial. Estaré en casa con mi perro como un día normal", ha explicado en una entrevista con un medio turco tras participar en una charla de cine celebrada como parte de los eventos de Beyoğlu Culture Road, tratando de buscar un poco de calma entre tanta vorágine.

Lejos de grandes celebraciones, el actor, fiel a su sencillez, da la bienvenida a los 35 años con la más absoluta discrección y alejándose de la vida social. A diferencia de lo que nos tienen acostumbrados otros rostros populares que tiran la casa por la ventana, Kerem ha optado por una celebración que ya se ha convertido en algo rutinario para él, sin extravagancias, en la paz de su hogar y junto a su fiel compañero: su perro Hector. Un yorkshire terrier de 6 años con el que el actor comparte todo el tiempo posible, momentos de los que ha hecho partícipes a sus seguidores, que se han derretido viendo cómo lo baña, pasean juntos, juegan, celebran el cumpleaños del animal (nacido el 18 de octubre) con un pastelito, o cómo posan cómplices y adorables frente a la cámara. Kerem es un gran amante y defensor de los animales y la naturaleza y Hector se ha convertido en uno de los perros más famosos y queridos de Turquía gracias a su dueño, a quien acompaña este sábado en su nueva vuelta al sol.

Los nuevos proyectos de Kerem que podrían traerle hasta España

Aprovechando el éxito cosechado con Love is in the air, Kerem se ha volcado plenamente es su faceta profesional, con compromisos que le han llevado por todo el mundo. Sin ir más lejos, ha visitado nuestro país en varias ocasiones: en octubre estuvo en las Islas Canarias, como padrino de un certamen de moda; en marzo volvió para el Festival de Málaga, donde se dio un baño de masas y conoció a uno de sus ídolos, Antonio Banderas, con quien ha tenido varios encuentros y fue su anfitrión en la pasada Semana Santa malagueña. También ha estado recientemente en la capital, tal vez ultimando los detalles para un futuro proyecto en nuestro país, algo que podría estar muy cerca ya que, en su faceta como productor, tiene los derechos de una historia que tiene lugar en España.

Mientras eso llega, aunque nosotros le hemos descubierto gracias a la televisión, el galán regresa a la gran pantalla en Turquía con el estreno de una nueva película, Eflâtun. La cinta se centra la historia de Oflaz, papel interpretado por Kerem, y Eflâtun, en cuya piel se mete la actriz Irem Helvacioglu, de Fugitiva, una pareja que se encontrará cuando el primero no está satisfecho con lo que ha hecho con su existencia y busca un nuevo camino. De este modo conocerá a la mujer que le cambiará la vida radicalmente. Sea como sea, en la televisión o en el cine, en su país o en España, la carrera de Kerem Bürsin es imparable.