¡No les pierdas la pista! ¿Qué hacen Hilal Altınbilek y Uğur Güneş tras finalizar el rodaje de 'Tierra amarga'?

Tierra amarga es una de las superproducciones turcas que más adeptos ha cosechado en nuestro país. Cada tarde, mantiene delante del televisor a millones de espectadores ávidos de saber cómo evoluciona esta trágica historia que se desarrolla en la década de los setenta en la fértil región de Çukurova. La audiencia se enamoró casi al instante al ver la química en pantalla de la pareja protagonista. El apasionado romance entre Züleyha Altun y Yilmaz Akkaya, interpretados por Hilal Altınbilek y Uğur Güneş, les robó el corazón desde el primer momento y vivían con intensidad los esfuerzos de ambos para conseguir el triunfo del amor ante todas las adversidades, un sueño que se truncó con la dramática muerte de Yilmaz en la tercera temporada. Los seguidores no han podido olvidarles y, para que no los echen de menos, ante la recta final de la novela, que ya se ha despedido en su país natal, seguimos la pista de ambos actores para que puedas seguir disfrutanto de ellos fuera de la telenovela.

Mucho se ha hablado de la inesperada salida de Uğur Güneş de Tierra amarga, al parecer, tal y como apuntan los medios turcos, al actor y a Hilal se les atribuyó un romance. Su historia de amor terminó antes que la de sus personajes en la novela, por lo que el ambiente laboral no era del todo agradable o, al menos, así lo recoge la prensa otomana quienes aseguraban que las relaciones personales entre los dos actores no tenía nada que envidiar a los dramas que vivían sus personajes. Eso, unido a que el resto del elenco no creaba tampoco un ambiente ideal para trabajar, hizo que Uğur abandonara esta producción.

Desde que finalizó las grabaciones de Bir Zamanlar Çukurova, título original de Tierra amarga, el intérprete no ha parado y se ha embarcado en otro proyecto: Kanunsuz topraklar, cuya traducción sería algo parecido a Tierra sin ley. Se trata de una telenovela histórica, también de época, en la que se mete en la piel de Davut, un combativo minero en los años 30 en Turquía que trabaja en la ciudad carbonífera de Zonguldak. Debido al descuido del patrón ocurre un desastre en la mina. Mientras lucha por esta causa, el joven se enamorará perdidamente de la hija de su cruel jefe. Una historia que se estrenó con gran éxito el pasado mes de septiembre en su país de origen.

El galán, de 34 años, no es muy activo en sus redes, pero la semana pasada la ocasión lo merecía y, coincidiendo con la emisión del último episodio de Tierra amarga en Turquía, quiso rendir un homenaje a una producción que le ha dado el reconocimiento fuera de sus fronteras. Por lo que compartió una imagen de su personaje junto a la que escribió: "Érase una vez". Poco más sabemos del intérprete de Nameless Squad ya que no le gusta compartir muchos detalles sobre su vida personal, pero sí hemos podido verle asistir a algunas galas de premios, como la que se celebró hace unas semanas en Dubai donde fue homenajeado y recibió el premio Morex d´Or.

Por su parte, Hilal, de 31 años, no tiene anunciado ningún proyecto por el momento en el medio artístico, su legión de seguidores se tiene que conformar con los escasos contenidos que comparte con ellos en su muro. En los últimos tiempos, la intérprete ha estado centrada en sus viajes, en trabajos relacionados con el mundo de la moda y en su familia. De hecho, la última instantánea que ha compartido es una entrañable fotografía de su padre, con quien está muy unida y con el que tiene una conexión muy especial, al que felicitaba cariñosamente por su cumpleaños el pasado 19 de mayo.

Ahora mismo, la joven actriz está disfrutando de unas merecidas vacaciones en un hotel de lujo en Güvercinlik, en la península de Pina, que es una de las bahías más hermosas de Bodrum, una idílica zona de la costa turca. Unas vacaciones en las que tomará las energías necesarias para afrontar cualquier proyecto que se le presente porque, con su talento, seguro que le llueven las ofertas.