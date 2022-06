Así es Gece Isik Demirel, la pequeña protagonista de 'Querida madre' que ha enamorado a la audiencia

Las series turcas siguen irrumpiendo con fuerza en la programación de nuestro país y se han convertido en un fenómeno que no deja de crecer. Cada telenovela que se estrena logra casi al instante una legión de fans que no se pierden ni un solo episodio. Saben cómo captar el interés del espectador a través de las historias de amor entre los protagonistas de estas producciones y también tienen otro ingrediente que no falla: los niños actores. Hacen que el espectador se derrita al verlos, que no puedan apartar la vista de ellos cada vez que les enfocan y que no sean capaces de levantarse del asiento hasta saber qué va a pasar con ese pequeño indefenso. Querida madre ha sido uno de los últimos éxitos que se han sumado al catálogo de las ficciones otomanas en España, donde hemos descubierto y nos hemos enamorado de la actriz infantil Gece Işık Demiral, quien interpreta a la pequeña Zeynep y nos ha robado por completo el corazón. ¿Quieres saber más sobre ella? Te contamos todos los detalles.

Gece cuenta con tan solo 7 años pero ya tiene una gran proyección profesional y, pese a su corta edad e inexperiencia, está recibiendo grandes elogios por su interpretación en Querida madre. La pequeña nació en Estambul en 2015 y, mientras desarrolla su profesión de actriz, tampoco deja a un lado su formación y está realizando sus estudios de educación primaria. Su talento es desbordante y sus padres se dieron cuenta de las dotes artísticas de su hija desde su primeros años de vida, por lo que decidieron apoyarla y fue así como empezó su carrera en el mundo de la actuación. Ha sido una niña tan precoz que incluso antes de comenzar a ir a la escuela ya se había puesto delante de las cámaras.

Gece hizo su debut como actriz en la pequeña pantalla en 2020, en la serie de televisión llamada Infancia, Cocukluk en su idioma original, proyecto en el que coincidió con otra pequeña gran actriz, Beren Gokyildiz, quien se ganó el cariño de los espectadores españoles por sus papeles en Madre y por meterse en la piel de la inolvidable Öykü, en la aclamada Mi hija. Aunque Gece no era una de las protagonistas principales, por este personaje, la pequeña recibió grandes críticas por su actuación. Lo que le abrió las puertas de la industria y le llevó a participar, un año después, en 2021, en la serie Red Room.

Pero su gran oportunidad le ha llegado de la mano de Querida madre (Canim Annem), donde Gece interpreta a Zeynep, un papel nada sencillo para el que se neceista una gran madurez. Se mete en la piel de una niña perteneciente a una familia adinerada de Estambul a la que sus padres, Cemre y Murat, aman con locura. La pequeña nació con un defecto en el corazón por lo que su familia siempre ha estado pendiente de ella y evitan darle noticias que puedan alterarla y hacer que su estado empeore. A pesar de su delicada salud, Zeynep es una niña amable, feliz y generosa. Pero como en las series el destino es caprichoso, la tragedia se cernirá sobre ella. Por más que los suyos tratan de protegerla, un inesperado accidente terminará con la vida de su madre. un hecho que tratan de ocultarle diciéndole que se ha ido de viaje, para evitar que su pequeño y frágil corazón se rompa en mil pedazos. Cuando un día cae accidentalmente a la piscina y la salva una mujer idéntica a su mamá, apenas puede dar crédito.

Este papel está granjeando a Gece los aplausos de la audiencia, que han caído rendido ante su verdad, sus grandes ojos azules y su carita angelical, grandes elogios y muy buenas críticas por su trabajo. Por méritos propios, la pequeña se ha convertido en una de las jóvenes promesas del mundo de la actuación de Turquía. Su carrera apenas acaba de empezar pero tiene todas las papeletas y el talento para tener un prometedor futuro artístico por delante.