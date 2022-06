Neslihan Atagül, de 'La hija del embajador', retoma su carrera tras su enfermedad con un compañero muy especial

Entró en nuestras vidas como un soplo de aire fresco metiéndose bajo la piel de la inolvidable e imprevisible Nihan de Kara Sevda , la serie, que se alzó con un premio Emmy en 2017 en la categoría de Mejor telenovela, tuvo una gran repercusión en todo el mundo y se convirtió en la protagonista de Araf en un icono a nivel internacional. Actualmente podemos disfrutar del talento y naturalidad de Neslihan Atagül ante las cámaras con su papel de Nare en La hija del embajador, cuya grabación se vio obligada a abandonar a principios de 2021 por un problema de salud que la había mantenido alejada de la actuación desde entonces. Ahora, ya recuperada,regresa por todo lo alto con dos nuevos proyectos ante los que la intérprete de Yaprak Dökümü se muestra feliz. Además, tiene un doble motivo de celebración ya que, además de volver a actuar , en uno de sus nuevos trabajos compartirá pantalla con alguien muy especial para ella: su marido, Kadir Doğulu, con quien forma uno de los matrimonios más estables del panorama artístico turco.

La bella intérprete ya está inmersa en el primero de los dos proyectos que la llevan de regreso a los sets de grabación. Se trata de Ah Belinda, una inolvidable película del cine turco de los años 80, donde se mete en la piel de Serap, una joven actriz que aparece en un anuncio de televisión de un champú y que se ve transportada al papel que interpreta. El personaje de Suat, galán de la cinta, corre a cargo de Serkan Çayoğlu, al que conocimos en España por su trabajo en Amar es primavera, una telenovela en la que se enamoró de su compañera de rodaje Özge Gürell, con la que contraerá matrimonio este verano, según informan los medios turcos. No tendrán que esperar muchos los fans de Neslihan para verla de nuevo en acción ya que el flime se estrenará el próximo mes de septimbre en una famosa plataforma digital.

El segundo de los proyectos que la también influencer se trae entre manos y que le hace una especial ilusión es Gecenin Ucunda (Al final de la noche), una adaptacion de la novela de Peride Celal, publicada en 1963. En la serie, Neslihan dará vida a Macide, quien le da la espalda al amor y trata de crear una nueva vida para ella y su hijo. Su mayor anhelo es conseguir un mundo más humano. Pero lo que más emociona a los seguidores y a la propia actriz es quien será su compañero de reparto, nada más y nada menos que su marido Kadir Doğulu, de 39 años, con quien se dio el 'sí, quiero' el 9 de julio de 2016 y con el que está a punto de cumplir cuatro años de feliz matrimonio. Son muchas las ocasiones en las que se puede ver a la pareja juntos en actos sociales, apoyándose el uno al otro, o compartiendo instantes de su bonita historia de amor con sus millones de seguidores a través de cariñosas fotografías.

Neslihan y Kadir se conocieron en un set de rodaje. Fue durante las grabaciones de la serie Faith Harbiye (Entre dos amores) en 2013. Se vieron por primera vez y el flechazo fue instantáneo. Curiosamente, sus personajes Macit y Neriman también se enamoraban en la ficción, por lo que su amor dentro y fuera de la pantalla fue creciendo de manera paralela. Por ese motivo, según afirman medios turcos como Albawaba, el intéprete no solía ver con buenos ojos a las parejas de ficción de su chica. Así sucedió con Burak Özçivit, el recordado Kemal de Kara Sevda. La pareja contrajo matrimonio en pleno rodaje de la serie, pero su compañero no asitió a la celebración. Se hablaba de que el novio de la actriz sentía celos y eso hizo que se enfriara su relación. Años después del enlace, Kadir aclaró las razones en una entrevista en su país. "Cuando nos unimos, mostramos el máximo respeto. No teníamos palabras en contra de Burak, es muy amable. Pero no éramos amigos, no podemos serlo", explicó. Ahora puede respirar tranquilo ya que es él el elegido para protagonizar junto a su mujer esta producción.

¿Por qué ha estado alejada estos meses de los platós?

Neslihan no comenzó 2021 de la mejor manera posible, la protagonista de Kara Sevda tuvo que tomar una baja y paralizar todos sus compromisos profesionales tras sufrir un agravamiento del síndrome del intestino permeable que padece desde hacía un tiempo. Este problema le provocó una rápida pérdida de peso, motivo por el cual se sometió a un reconocimiento médico.Tras recibir los resultados, la actriz, en pleno rodaje en Mugla de la segunda temporada Serifin Kizi (La hija del embajador) sollicitó a la productora diez días de descanso para llevar a cabo el reposo que le habían recomendado los facultativos.

Finalmente, este descanso no fue suficiente y tuvo que tomar la dificil decisión de abandonar la serie para proseguir con su reposo de manera indefinida hasta su total recuperación. Así lo comunicaba en su perfil: "Es hora de despedirme de mi querida Nare, la mujer que siento profundamente cuando estoy actuando. Aunque toleré la situación, mi cuerpo no lo toleró, así que necesito descansar un poco”, explicaba entonces. Ahora, ya totalmente restablecida ha dado la mejor de las noticias a sus fans volviendo al trabajo con dos grandes proyectos.