Conoce a Su Burcu Yazgi Coşkun, la joven actriz de 'Hermanos' que ha enamorado al público español

Hermanos es la nueva serie turca que ha entrado con fuerza en nuestro país y que en pocas semanas se ha convertido en todo un fenómeno que acumula millones de espectadores en cada capítulo. Esta telenovela aborda la historia de una familia marcada por la tragedia, tras la repentina muerte de su madre y el asesinato de su padre. Pero ademas de una potente trama que engancha desde el primer momento, esta ficción ha traído a nuestras pantallas a jóvenes promesas de la actuación otomana y que pronto que se convertirán en grandes estrellas internacionales. Una de las intérpretes que más ha llamado la atención es Su Burcu Yazgı Coşkun, quien se mete en la piel de Asiye, la tercera de los hermanos, papel con el que ha conquistado el corazón de la audiencia por su belleza y su talento. La intérprete, que solo tiene 17 años, se ha convertido en una de las actrices más queridas de su país y, pese a su juventud, ya cuenta con una envidiable carrera a sus espaldas.

Su Burcu Yazgi nació en Estambul el 15 de abril de 2005. Es la menor de cuatro hermanos y cuando nació, en el seno de su familia, no fueron capaces de decidirse por un solo nombre, así que le pusieron, nada más y nada menos, que tres. Pese a su corta edad ya era una estrella en Turquía antes del estreno de Hermanos, Kardeşlerim en su idioma original. La joven alcanzó la popularidad dándole vida a Naz en la serie Kuzgun (Cuervo), en 2019. Pero tampoco era esa la primera vez que se ponía ante las cámaras, eso ocurrió en el año 2012 cuando, con tan solo 8 años, su hermana mayor vio que actuar era su pasión y decidió ir con ella a una agencia. Y tal era su talento que desde ese preciso instante no ha dejado de trabajar.

No solo basta con tener grandes aptitudes para la intepretación, por lo que Su Burcu ha querido formarse para ser aún mejor en su profesión y ha estudiado en el Pera Fine Arts School, una academia de teatro de Estambul, también recibe clases de baile. Lo que le ha abierto las puertas de ficciones como Karadayi, Kara Yazi, Aşk Yeniden, Bizi Hatırla, unos trabajos que también la han llevado hasta las portadas de las principales revistas de moda de Turquía, donde se ha convertido en una cara habitual. Se siente cómoda ante las cámaras donde posa con naturalidad y soltura.

Su Burcu es una joven familiar. Se declara amante de los animales, sobre todo de los caballos, que ha confesado que son su debilidad. Entre sus aficiones están la meditación, el yoga y la lectura y es amante de la moda. Además de por su faceta interpretativa, también se ha hecho muy famosa en su país como modelo e infuencer. La actriz cuenta con más de tres millones de fieles seguidores que no se pierden ni un solo moviemiento de la interprete y la apoyan en cada paso o nuevo proyecto que emprende. "En mi tiempo libre trato de estar sola tanto como sea posible. Hago cosas en las que no tengo que pensar mucho. Monto a caballo, bailo, hago caminatas y ando en bicicleta. De hecho, puedo decir que me escapo del ajetreo de un día normal", ha contado la bella intérprete en una entrevista con la revista Re Touch Magazine para que podamos conocerla un poco mejor.

¿Cómo es su papel en Hermanos?

Su Burcu Yazgı Coşkun, se mete en la piel de Asiye Eren, papel que le valió el premio a la Mejor actriz revelación en los Gold 61 Awards de Turquía. Interpreta a una chica muy trabajadora, íntegra, transparente y fuerte. Asiye estudia mucho mientras cuida de sus hermanos varones y de la pequeña de la casa, Emel, de manera maternal. Además, no tiene miedo a nada, alza su voz en contra de lo que no está de acuerdo y es dueña de sus propias opiniones. En la serie, protagoniza junto a Doruk (Onur Seyin Yaran) una de las tramas más románticas de la ficción. No sabemos si estos dos jóvenes, a los que el público y los propios intérpretes han bautizado como #AsDor, acabarán juntos, pero sí que su conexión en pantalla es brutal y que forman una bonita pareja que ha enganchado a los fans de las novelas románticas. Ambos se llevan a la mil maravillas, tanto dentro como fuera del set de grabación, y es habitual que compartan imágenes juntos. Motivo por el que sus seguidores sueñan con que su amor traspase la pantalla y se enamoren en la vida real.