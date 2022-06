Descubre a los personajes de 'Hermanos', la nueva serie turca que pone en alza el significado de la familia

Las series turcas llegan sin cesar a nuestra televisión conviriténdose, todas y cada una de ellas, en grandes éxitos de audiencia nada más aterrizar en nuestro país. Sus apasionadas historias enganchan a un público fiel que sigue la andadura de los protagonistas de sus telenovelas sin perderse ni un detalle y que ríen, sufren y lloran con ellos como si de su propia vida se tratara. Este domingo, los amantes de este género están de enhorabuena porque llega a Antena 3 Hermanos; una exitosa y premiada ficción centrada en una historia de coraje, superación, amor y lucha. Un drama que pone el alza el verdadero valor de la palabra 'familia' al que pronto sucumbirán todos los espectadores. Uno de sus encantos reside en el elenco formado por destacados intérpretes como Celil Nalçakan y Ahu Yağtu, a la que conocimos como Piril en Mujer o por su papel en Paramparça, y jóvenes promesas como Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar y Onur Seyit Yaran.

Hermanos se centra en la emocionante historia de Kadir, Ömer, Asiye y Emel, los hermanos Eren que tienen una vida feliz y pacífica, con los bolsillos vacíos pero llenos de amor. Mientras estos cuatro jóvenes, que solo se tienen los unos a los otros, lucharán por sobrevivir juntos en el día a día, el poderoso empresario Akif Atakul buscará la manera de escapar sin pagar el precio por un crimen cometido en el pasado y ocultará un importante secreto a los protagonistas.

A lo largo de sus apasionantes entregas, la premiada ficción navegará en sobre qué significa ser hermanos y ser una familia, también afrontará el enfrentamiento y el dualismo entre el bien y el mal o la huella que pueden dejar con el paso del tiempo las personas más importantes en la vida. A través de sus trepidantes tramas reflexionará además en lo esencial que es que una famlia siempre permanezca unida ante la adversidad; la urgencia de madurar más pronto de lo habitual y la importancia de que los seres queridos estén juntos para solventar los problemas, siempre con esperanza y perseverancia.

¿Cómo arranca esta emocionante telenovela?

"Ser pobre no es sentir el bolsillo vacío, sino no tener a alguien que te sostenga la mano cuando la sacas del bolsillo", esa es la premisa de la que parte Hermanos. Kadir, de 19 años, Ömer y Asiye, de 17, y la pequeña Emel, de 6 años. Los jóvenes saben cómo cuidarse los unos a los otros. Tras perder a sus padres: su madre muere en un fatídico accidente y el cabeza de familia es asesinado. La vida de los hermanos ya no volverá a ser la de antes al quedarse huérfanos y perder también el lugar en el que viven. Los cuatro son una familia muy unida que se enfrentan a los desafíos del destino siguiendo una máxima: "deja que la vida siga su camino". Por otro lado, está Akif, un empresario muy importante y sin remordimientos sobre sus propios actos que tendrá un gran poder desde la sombra y un gran secreto que ocultar a los hermanos Eren.

Kadir, el mayor de los Eren, está dispuesto a dar su vida por el bien de sus hermanos. Mientras salen adelante, el malvado Akif se las arreglará para encubrir sus fechorías, ofrecerá trabajo a Kadir y aceptará a Ömer y Asiye en la ostentosa escuela privada que tiene en propiedad. Con este nuevo comienzo, los caminos de los humildes y valientes Ömer, Asiye, Kadir y Emel se cruzarán con el mundo de los ricos. Sin embargo, en su andadura les esperarán despedidas, alianzas sorpresas, amistades y amores imposibles.

¿Quién es quién en Hermanos?

Kadir Eren (Halit Özgür Sarı) es el mayor de la casa. Prepera a sus hermanos para el futuro que les espera y los protege de cualquier situación que se pueda plantear. A sus 19 años es un hombre honesto, responsable y trabajador que se convierte en la madre y el padre de sus hermanos menores. Tanto es su compromiso con ellos que, a veces, se olvida que él tiene derecho a comportarse como el joven que es. Ömer Eren (Yiğit Koçak) es un joven muy comprometido con los suyos. Es muy buen estudiante y su ilusión, y la de toda su familia, es poder ir a la universidad.

La actriz Su Burcu Yazgı Coşkun, se mete en la piel de Asiye Eren, papel que le valió el premio a la Mejor actriz revelación para en los Gold 61 Awards de Turquía. Se trata de una chica muy trabajadora, íntegra, transparente y fuerte. Asiye estudia mucho mientras cuida de sus hermanos y de la pequeña Emel de manera maternal. Además, no tiene miedo a nada, alza su voz contra lo que no está de acuerdo y es dueña de sus propias opiniones. La pequeña de la casa está interpretada por Aylin Akpinar, Emel es una niña de seis años llena de amor y, pese a las duras cincunstancias que le ha tocado vivir, llena de alegría. Se porta muy bien y siempre escucha y hace caso a lo que le dicen sus hermanos mayores. Como a cualquier niño le encanta jugar y disfruta con ello.

Por otro lado está el villano, Akif Atakul (Celil Nalçakan), quien cree que puede gobernar el mundo a su antojo. Carece de conciencia y misericordia, pero es un hombre afortunado, hablador y de lengua viperina. No tiene escrúpulos, las reglas establecidas no lo detendrían de sus propósitos y es capaz de todo. Akif está casado con Nebahat Atakul (Simge Selçuk), si ve peligrar su retrato familiar perfecto, se armará de valor para hacer lo necesario para proteger a sus seres queridos y garantizar su estilo de vida y el de sus hijos Doruk y Melisa. Pero además de Nabahat está Suzan Manyaslı (Ahu Yağtu),una mujer agradable y encantadora, que ha buscado en Akif la atención que no recibe de su esposo. Es frágil y emocional para enfrentar los secretos del pasado, pero será capaz y volverá a encontrar su verdadero yo.

Aunque los hermanos Eren pierden a sus padres, cuentan con el apoyo de su tío Orhan (Cüneyt Mete), un hombre de familia misericordioso y de buen corazón, que trabaja duro día y noche para cuidar de su esposa, sus hijos y poder complacer y tomar bajo sus alas a sus sobrinos, los hijos de su hermano mayor Veli. Su mujer no tiene a los jóvenes en tanto aprecio. Es una persona vigilante, astuta, malhumorada y demasiado preocupada por lo material que hará lo posible por deshacerse de Kadir, Asiye, Ömer y Eme pero, a la vez, intentará aprovecharse de la situación.

Una serie multipremiada internacionalmente

Hermanos cuenta con el respaldo de público y crítica y ha sido premiada, tanto en Turquía, su país de origen, como fuera de sus fronteras. Entre sus muchos y destacados galardones que ha recibido están el de Mejor Serie internacional en los International Quality Awards (Reino Unido); Premio a la Mejor nueva serie de Drama de TV y Mejor Drama ‘teen’ del año en TV en los International Awards Summit (Estados Unidos); Mejor Drama de TV del año en los Moonlife Awards (Turquía); Mejor Drama de TV del año en los Bonne Vie Stars (Turquía); Mejor Drama de TV del año en los 25 Gold Lens Awards (Turquía), entre otros muchos.