Licenciado en económicas, con curiosas supersticiones y modelo: así es Halit Özgür Sari, el mayor de 'Hermanos'

Hermanos aterrizaba este domingo en nuestro país y con tan solo tres entregas ya se ha convertido en un todo un éxito. Aunque en la telenovela otomana participan algunas caras conocidas por el público español como Ahu Yağtu, que intrepetó a Piril en Mujer , también integran el elenco jóvenes promesas turcas que están dando mucho de qué hablar. Entre ellos destaca Halit Özgür Sari, quien ha sorprendido por su carisma y naturalidad frente a la cámara y por la química que ha sabido crear con el resto de compañeros de reparto. Halit, de 28 años, da vida a Kadir Eren, el mayor de los hermanos de esta afamada ficción, con la que ha cosechado un éxito arrollador en Turquía. El actor se desenvuelve con el mismo talento tanto en el cine como en la televisión y cuenta con una legión de más de un millón y medio de fans que siguen y apoyan cada uno de los pasos de su ídolo. Sin duda, ha nacido una estrella que ahora vamos a conocer más de cerca.

Halit vino al mundo el 4 de octubre de 1993 en Estambul. Aunque sus padres son originarios de Antep, el joven nació y creció en la capital otomana donde vivió una infancia traquila y feliz. Es hijo de un trabajador por cuenta propia y de una ama de casa. El intérprete tiene una hermana 9 años mayor que él, que es su principal apoyo y su mayor crítica. Tras finalizar sus estudios, Halit se inscribió en la Universidad de Bilgi en la carrera de económicas, y fue en ese camino cuando descubrió su verdadera pasión: la actuación. "Un fuego siempre ardía dentro de mí, pero no sabía para qué era ese fuego", ha explicado en una reciente entrevista en la revista Hürriyet.

Sin comunicárselo a su famlia, el joven decidió abandonar sus estudios para centrarse en la interpretación. Todos los días fingía ir a sus clases de económicas pero, en realidad, estaba cumpliendo el sueño de formarse como actor. Un secreto que, por casaulidades de la vida, descubrió su hermana, quien se había graduado en su misma universidad, dos años después de que tomara esa decisión. Al ser descubierto, Halit comunicó a los suyos que debaja la escuela. "No tuvieron una reacción tan grande como esperaba... Ojalá lo hubiera dicho desde el principio", ha reconocido el intérprete. Pese a todo, terminó su carrera y se licenció en económicas. Lo suyo ha siempre una cuestión de vocación ya que "la fama nunca ha sido mi preocupación, ser una persona conocida no es gran cosa para mí", y su único objetivo en la vida es; "¡Solo quiero hacerlo bien en todo lo que haga! Ya sea que me dedique a la agricultura o sea maestro...ahora actúo y trato de hacerlo bien.

Halit ha explicado que tiene un lema: "no tengo ningún pensamiento de ser, estoy en un estado de ser, en un viaje de ser. Amo y disfruto esto también". Lo importante para el intérprete no es hasta donde puede llegar o el resultado que obtenga, sino disfrutar del trayecto mientras lo recorre. "En mi camino pongo la suerte en primer lugar y el esfuerzo en segundo. En el pasado, he seguido este camino con amor, creyendo y trabajando", ha asegurado a Hürriyet. Un talento para la actuación que perfeccionó cuando estudió con la actriz turca Esra Kızıldoğan en el Basic and Advanced Acting Craft Studio.

Antes de ser actor, Halit trabajó en algunas ocasiones como modelo. Esto sucedió cuando estudiaba en la secundaria y en la Universidad. Su carisma y simpatía lo llevaron a ser el rostro principal de varias marcas reconocidas en el mundo. Sabe que tiene un físico que atrae y que eso puede ser un punto a favor en su trabajo, pero no el determinante. El joven tiene claro que, si no fuera guapo, la gente seguiría sintiendo curiosidad por él, puesto que, ama su trabajo y eso va mucho más allá de su belleza. Además "hay quienes actúan con el cerebro, son personas más estratégicas. Yo estoy del lado de mi corazón. Esto no es una elección. Mi corazón nunca me ha fallado hasta ahora", ha afirmado.

Su debut en la pequeña pantalla fue en 2018, en Diriliş Ertuğrul, una serie donde un guerrero turco del siglo XVIII acepta luchar contra los enemigos del sultán a cambio de tierras, en ella se metía en la piel de Süleyman Alp. Un año más tarde, se embarcaba en la telenovela El campeón. En 2020 vendría La habitación roja, que le abriría paso a su gran oportunidad y al trabajo que ha supuesto su reconocimiento definitivo: Hermanos, donde da vida a Kadir Eren, un chico honesto, responsable y trabajador, que se convierte tanto en la madre como en el padre de sus hermanos menores, los prepara para el futuro que les espera y los protege de cualquier situación, aunque en el camino se olvida de que tiene derecho a comportarse como el joven que es. Un personaje que le ha llevado a convertirse en una de las promesas de la actuación turca con mayor proyección del momento.

Halit es, además, uno de los solteros más cotizados de su país. Aunque parece no estar abierto en este momento a enamorarse ya que ha asegurado "estar centrado en el trabajo". No obstante, ha reconocido que el amor es "algo difícil que requiere paciencia" y que lo que le atrae de una mujer en una primera cita es su "actitud". El actor ha afirmado ser un romántico y ha narrado en Hürriyet que, en una ocasión "cubrí completamente la casa de una amiga con globos, hice un camino con velas y preparé una hermosa mesa para cenar". Y, aunque ahora no tiene pareja, sí le gustaría poder formar su propia familia en el futuro.

El actor es un gran amante de los animales y es haitual que comparta con sus seguidores imágenes junto a sus mascotas: un perro y un gato. También suele subir fotos junto a sus compañeros de Hermanos, con quienes ha formado una pequeña familia. Además, Halit ha reconocido tener una obsesión un tanto curiosa: las coronas de los reyes. Son un objeto que, cuando ha tenido delante, no ha podido dejar de mirar, y ha asegurado que "me encantan, en el futuro pondré coronas de reyes con lucecitas en campanas de cristal en casa, como una exposición...".

El pasado 23 de mayo se estrenaba en una plataforma digital su último proyecto, Gizli Saklı, donde interpreta un papel en un registro muy diferente al de Hermanos. Al ser preguntado sobre sus 'secretos ocultos', haciendo un juego de palabras con el nombre de la serie, Halit ha reconocido tener extrañas supersticiones: y ha explicado en la citada entrevista que, últimamente, ve animales muertos en las carreteras con mucha frecuencia y "cuando lo hago, creo que mi día será malo". Tampoco le espera una buena jornada si no se aplica "mi aceite para el cabello después de salir de la ducha, ese día definitivamente va mal", ha asegurado entre risas, al igual que ha afirmado que si no lleva puesto un collar que le compró su madre, se siente "desafortunado".